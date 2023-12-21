Как торговать акциями Alphabet на фоне потенциала роста сферы ИИ

Декабрь 21, 2023 12:34

2023 год наверняка запомнится как год искусственного интеллекта (ИИ). После того, как OpenAI представила ChatGPT в конце 2022 года, это вызвало ажиотаж по поводу возможностей отрасли и спровоцировало своего рода гонку вооружений среди ведущих мировых технологических компаний.

Среди технологических компаний, которые имеют все шансы получать хорошую прибыль от этой растущей отрасли, есть материнская компания Google, Alphabet. И это не единственная возможность для роста компании в будущем. Узнайте больше об Alphabet и прогнозах аналитиков на 2024 год относительно ее акций.

Акция: Alphabet Inc. (Google, Class A) Символ на счете Invest.MT5: GOOG Дата идеи: 19 декабря 2023 г. Период: 6 - 12 месяцев Уровень входа на рынок: $140,00 Целевой уровень: $153,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView - Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать Alphabet?

В конце октября Alphabet опубликовала отчет о доходах за третий квартал. Хотя выручка и прибыль значительно выросли и превзошли ожидания аналитиков, один сегмент не оправдал ожиданий, разочаровав инвесторов. Ниже приведены основные цифры из отчета за третий квартал:

Выручка составила $76,69 млрд по сравнению с ожидавшимися $75,98 млрд – и увеличилась на 11,0% в годовом исчислении (г/г).

Прибыль на акцию составила $1,55 вместо ожидавшихся $1,45 – и увеличилась на 46,2% в г/г.

Операционная прибыль выросла на 24,6% с $17,14 млрд до $21,34 млрд.

Доходы от рекламы выросли на 9,5% с $54,48 млрд до $59,65 млрд.

Выручка Google Cloud выросла на 20,9% с $6,90 млрд до $8,34 млрд, но не оправдала ожиданий.

Именно выручка от Google Cloud разочаровала инвесторов, не оправдав ожиданий более чем на 20 млн долларов США. На процветающем рынке облачных вычислений рыночная доля Google Cloud (11%) значительно отстает от Amazon Web Services (32%) и Microsoft Azure (22%).

Тем не менее, хотя инвесторы, возможно, были разочарованы этим, выручка от Google Cloud продолжала уверенно расти из года в год. Более того, после череды убытков сегмент зафиксировал прибыль на протяжении трех кварталов подряд.

Важно помнить, что облачный рынок еще относительно молод, но он быстро растет и, хотя компания может отставать здесь от своих конкурентов, доля рынка в 11% достаточно значительна.

Но в этом году во всех заголовках новостей мелькал именно ИИ, который привлек внимание как инвесторов, так и крупных технологических компаний. Итак, как же выглядят перспективы Alphabet в этой области?

Когда OpenAI представила ChatGPT в ноябре 2022 года, его неожиданный успех заставил другие технологические компании в ответ выпустить свои собственные предложения на основе искусственного интеллекта. Через несколько месяцев после запуска ChatGPT Google анонсировала собственного чат-бота с искусственным интеллектом Bard.

Запуск не имел оглушительного успеха: чат-бот допустил фактическую ошибку в самой первой презентации. Однако в 2024 году Alphabet планирует запустить новую большую языковую модель ИИ под названием Gemini.

Широкий ассортимент продукции Alphabet позволяет ей извлечь выгоду из достижений в области технологий искусственного интеллекта. Google Search, YouTube, Google Cloud и Android, а также их пользователи потенциально могут извлечь выгоду из крупных инвестиций Alphabet в искусственный интеллект. Тем не менее, конкуренция в отрасли очень серьезная: другие технологические гиганты, такие как Microsoft и Amazon, также увеличивают инвестиции в свои собственные предложения в области искусственного интеллекта.

Акции Alphabet уже выросли более чем на 50% в 2023 году. Итак, каковы прогнозы аналитиков в отношении стоимости акций компании?

Акции Alphabet: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 26 из них рекомендуют покупать акции Alphabet, 6 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Alphabet составляет 180,00 долларов США, а самая низкая – 129,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Alphabet составила 153,57 доллара США.

Источник: TipRanks - 19 декабря 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Alphabet

Пример торговой идеи акциями Alphabet может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня в 140,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 153,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 6-12 месяцев

Если вы покупаете 20 акций Alphabet:

Если цель достигнута = 260,00 долларов США прибыли (($153,00 - $140,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост. Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 20 акций Alphabet составит 0,40 доллара США (0,02 доллара США * 20 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Alphabet за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции более 4500 компаний, включая Alphabet, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Инвестировать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции Alphabet в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, введите количество акций, которые хотите приобрести, и нажмите «Купить», чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader WebTrader, Alphabet Inc., H1, по состоянию на 19 декабря 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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