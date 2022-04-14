Торговля акциями NIO на фоне восстановления сектора электромобилей

Апрель 14, 2022 11:16

Недавние рыночные потрясения отвлекли внимание общественности от важных тем, которые начали свое развитие в прошлом году. Одной из них стал рост числа электромобилей – сектор, на который также негативно повлияли проблемы в цепочках поставок и рост числа случаев заражения Covid в Китае.

Тем не менее, основная причина беспокойства инвесторов, связанная с китайскими акциями, котирующимися в США, может быть решена, поскольку Пекин прилагает усилия для удовлетворения главного требования регулирующих органов США.

Несмотря на то, что акции китайского производителя электромобилей NIO упали более чем на 40% в этом году, большинство аналитиков по-прежнему настроены оптимистично в отношении долгосрочных перспектив компании, указывая на потенциальный разворот цены ее акций, что мы и обсудим далее.

Акция: NIO Inc Биржа: NYSE Символ на счете Invest.MT5: NIO Дата идеи: 13 апреля 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $24,00 Целевой уровень: $43,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями NIO?

В последнем квартальном отчете NIO о прибыли и убытках производитель электромобилей сообщил о превзошедших ожидания объемах продаж, но при этом прогноз относительно будущих поставок оказался хуже прогнозов аналитиков. Большинство недавних проблем NIO были связаны с глобальным кризисом полупроводников, закрытием производственных мощностей в Китае из-за Covid и общим сокращением акций роста по мере повышения процентных ставок во всем мире.

Как указывает большинство аналитиков, большая часть этих факторов, которые также наблюдались в других компаниях, вероятно, носят временный характер. В прошлом месяце Tesla также пришлось закрыть свой завод в Шанхае. Несмотря на все эти препятствия, NIO поставила 26 000 автомобилей в первом квартале этого года, что на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Это еще раз подчеркивает растущий спрос на электромобили и то, как NIO может извлечь из этого выгоду.

Критическое препятствие для китайских акций, котирующихся в США, может разрешиться

Китайские акции, зарегистрированные в США, столкнулись с сильным давлением со стороны регулирующих органов, требующих соблюдения правил прозрачности бухгалтерского учета или исключения из листинга в противном случае. Это одна из причин, по которой многие китайские акции оказались под давлением.

Однако в начале месяца китайские акции, зарегистрированные в США, выросли после того, как Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая разработала новую структуру, которая удовлетворит регулирующие органы США и позволит китайским компаниям сохранить свои листинги в США.

Если изменения будут одобрены Пекином и Вашингтоном, огромное облако неопределенности, витающее над китайскими акциями, включая NIO, исчезнет, предоставляя очень интересную возможность для инвесторов, готовых работать с более высокой степенью риска.

Спрос на электромобили и их продажи будут расти

В прошлом году генеральный директор NIO Уильям Ли заявил, что к 2030 году 90% продаж новых автомобилей в Китае будут приходиться на электромобили. В настоящее время крупнейший рынок продаж электромобилей находится в Китае, поскольку он пользуется поддержкой правительства, которое считает, что 5%+ роста ВВП приходится на этот сектор.

Однако новая волна Covid в Китае вынудила ввести карантин во многих городах и закрыть некоторые производственные предприятия, что привело к недавнему снижению цены акций NIO. Тем не менее это также может оказаться временной ситуацией, поскольку аналитики и инвесторы рассчитывают на рост в долгосрочной перспективе.

Хедж-фонды активно наращивают свои позиции в NIO

Согласно TipRanks, последний отчет 13F о 203 хедж-фондах, представленный Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), говорит о том, что в последнем квартале хедж-фонды увеличили объемы своих активов в NIO на 216 тыс. акций.

На самом деле, увеличение хедж-фондами своих позиций происходило каждый квартал с начала прошлого года.

Источник: TipRanks, 13 апреля 2022 г.

Акции NIO : прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, которые составили прогноз по акциям NIO на 12 месяцев, в настоящее время 16 из них советуют покупать акции, 2 – удерживать и 0 – продавать. Самый высокий целевой уровень в прогнозе по акциям NIO составляет 87,00 долларов США, а самая низкая целевая цена – 28,30 долларов США.

Средняя целевая цена для акций NIO составляет 43,51 доллара США, т.е. рост почти на 120,86% от текущих уровней.

Аналитики Goldman Sachs и JP Morgan снова подтвердили свои рекомендации по покупке акций в течение последних 18 дней.

Источник: TipRanks, 13 апреля 2022 г.

Пример торговой идеи акциями NIO

Пример торговой идеи акциями NIO может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 24,00 доллара США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 43,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций NIO:

Если цель достигнута = 190,00 долларов США прибыли ($43.00 - $24.00 *10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавние массовые продажи на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций NIO составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар!

Как купить акции NIO за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции американских компаний, таких как NIO, с комиссией всего в 0,02 доллара США за транзакцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-

платформу. Введите NIO Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций NIO ?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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