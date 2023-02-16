Торговля акциями Disney на фоне отчета компании за I квартал

Февраль 16, 2023 11:16

Финансовый отчет Disney за первый квартал стал первым для Боба Айгера, вернувшегося на пост генерального директора компании. Все внимание было приковано к результатам отдела потокового вещания, который конкурирует с Apple TV, Netflix и другими компаниями в этой области.

Узнайте подробности о последних результатах Disney, каковы прогнозы аналитиков, а также о том, как торговать акциями Disney, в нашей статье.

Акция: Disney Символ на счете Invest.MT5: DIS Дата идеи: 15 февраля 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $118,50 Целевой уровень: $177,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView - Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет Disney о доходах за I квартал

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Disney за первый квартал:

Прибыль на акцию составила 99 центов по сравнению с ожидаемыми 78 центами на акцию.

Выручка составила $23,1 млрд по сравнению с ожидаемыми $23,37 млрд.

Операционный убыток составил $1,05 млрд вместо ожидаемых $1,2 млрд.

Выручка выросла с $21,82 млрд в прошлом году до $23,51 млрд (на 8%).

Выручка отдела парков, развлечений и продуктов выросла на 21%

Общее количество подписчиков Disney+: 161,8 млн вместо ожидаемых 161,1 млн.

Общее количество подписчиков Disney+: 161,8 млн вместо ожидаемых 161,1 млн. Совет директоров может одобрить возобновление выплаты дивидендов к концу календарного года

Результаты последнего отчета о доходах Disney превзошли ожидания Уолл-стрит в отношении выручки и прибыли на акцию компании. Однако больше всего инвесторы сосредоточились на потере около 2,4 миллиона подписчиков Disney+.

Подписчики являются краеугольным камнем стриминговых компаний, и инвесторам не нравится, когда людей, пользующихся услугами компании, становится меньше. Тем не менее, потеря подписчиков во многом была вызвана повышением цен в последнем квартале.

Потеря подписчиков оказалась меньше, чем ожидала Disney, прогнозировавшая потерю 3 миллионов. Это было трудное время для стриминговых компаний, так как потребители сократили расходы, а конкурентов стало больше.

Вот почему акции Disney считаются более диверсифицированными. Она получает доходы от других областей. Выручка отдела парков, развлечений и продуктов выросла на 21% по сравнению с прошлым годом, что помогло увеличить ее общую выручку.

Возвратившийся на пост генерального директора Боб Айгер также объявил о крупной реорганизации гиганта в сфере развлечений, в результате которой компания будет состоять из трех подразделений: Disney Entertainment, ESPN и отдела парки, развлечения и продукты.

Сокращение тысяч рабочих мест, как ожидается, сэкономит 5,5 млрд долларов США. Опасения по поводу рецессии потребителей привели к снижению числа подписчиков и могут привести к снижению доходов в тематических парках.

Деятельность Disney сильно зависит от состояния потребительской экономики, которая сталкивается с проблемами из-за роста инфляции и процентных ставок. В течение следующих нескольких кварталов важно следить за макроэкономической средой, поскольку это, вероятно, повлияет на бизнес-операции Disney.

Акции Disney: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 19 из них рекомендуют покупать акции Disney, 3 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Disney составляет 177,00 долларов США, а самая низкая – 107,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Disney составила 129,15 доллара США.

Источник: TipRanks, 15 февраля 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Disney

Пример торговой идеи акциями Disney может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 118,50 долларов США

Поставить цель на уровне самой высокой целевой цены аналитиков в 177,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Disney:

Если цель достигнута = 585,00 долларов США прибыли (($177,00 - $118,50) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая насколько деятельность Disney чувствительна к состоянию экономики США.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Disney составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Disney за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Disney, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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