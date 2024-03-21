Как торговать акциями Adobe на фоне результатов за I квартал 2024 года

Март 21, 2024 12:33

Adobe — международная компания-разработчик программного обеспечения, чьи продукты включают, среди прочего, Adobe Acrobat, Experience Cloud, Photoshop, Lightroom, Illustrator и новый AI Sensei.

Технологическая компания только что опубликовала отчет о прибылях и убытках за первый квартал 2024 финансового года. Узнайте больше о результатах Adobe и прогнозах аналитиков по акциям компании ниже.

Акция: Adobe Inc Символ на счете Invest.MT5: Adobe Дата идеи: 19 марта 2024 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $580,00 Целевой уровень: $700,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Adobe за I квартал 2024 финансового года

Вот ключевые цифры из отчета Adobe о доходах за первый квартал 2024 финансового года:

Прибыль на акцию составила $4,48 вместо ожидавшихся $4,38

Выручка составила $5,18 млрд вместо ожидавшихся $5,14 млрд

Выручка за квартал выросла на 11% в годовом исчислении

Чистая прибыль снизилась до $620 млн по сравнению с $1,36 млрд в том же квартале прошлого года

Объявлена программа обратного выкупа акций на сумму $25 млрд

Комиссия в размере $1 млрд за отказ от приобретения Figma за $20 млрд

Запуск ранней версии ИИ-помощника для приложений Reader и Acroba

Adobe превзошла ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке. Если разложить цифры, то выручка в сегменте цифровых медиа выросла на 12% в годовом исчислении и составила 3,82 млрд долларов США. Доход от сервиса Creative Cloud вырос до 3,07 млрд долларов США, а от Document Cloud – на 18% в годовом исчислении.

Инвесторам будет интересно узнать, сможет ли новый помощник на основе искусственного интеллекта помочь увеличить доходы и сохранить количество подписчиков. Глава подразделения цифровых медиа Adobe заявил в отчете о прибылях и убытках, что усовершенствования продуктов в приложении Adobe Express, новый ИИ-помощник Acrobat и ИИ-продукт Firefly Services «должны привести к увеличению доходов от цифровых медиа».

Хотя отчет был в основном положительным, акции упали на 12%. Adobe также объявила о более низкой чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и о выплате 1 млрд долларов США за прекращение сделки по приобретению Figma за 20 млрд долларов США. Падение стоимости акций в значительной степени было связано с более слабыми прогнозами на второй квартал финансового года, а также с тем, что команда менеджеров уклонилась от предоставления прогноза на весь год.

Более слабый прогноз был вызван заявлением руководства компании о том, что бум на фондовом рынке, вызванный искусственным интеллектом, вероятно, затухнет, приведя оценки и ожидания в соответствие с историческими стандартами. Это одна из причин того, почему оценки аналитиков стоимости акций Adobe неоднозначны, как видно ниже.

Акции Adobe: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 21 из них рекомендуют покупать акции Adobe, 6 – удерживать и 2 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Adobe составляет 700,00 долларов США, а самая низкая – 465,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Adobe составила 623,37 доллара США.

Источник: TipRanks, 19 марта 2024 г.

Пример торговой идеи акциями Adobe

Пример торговой идеи акциями Adobe может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 580,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 700,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Adobe:

Если цель достигнута = 1200,00 долларов США прибыли (($700,00 - $580,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая падение стоимости ее акций на 12% после объявления результатов о прибылях и убытках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Adobe составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Adobe за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Adobe, Monthly. Диапазон данных: с января 2017 г. по март 2024 г. по состоянию на 19 марта 2024 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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