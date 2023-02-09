Торговля акциями Starbucks на фоне отчета компании за первый квартал

Февраль 09, 2023 12:17

Недавно компания Starbucks опубликовала отчет о прибылях и убытках за первый квартал 2023 года. Международная американская сеть кофеен насчитывает 33 833 торговые точки в 80 странах и часто рассматривается как индикатор здоровья потребителей.

Узнайте больше о последнем квартальном отчете о прибылях и убытках Starbucks, прогнозах аналитиков в отношении акций, и о том, как торговать акциями Starbucks, в нашей статье.

Акция: Starbucks Corp Символ на счете Invest.MT5: SBUX Дата идеи: 8 февраля 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $112,00 Целевой уровень: $138,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView - Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет о прибылях и убытках Starbucks за первый квартал

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Starbucks за первый квартал:

Выручка составила $8,71 млрд вместо ожидаемых $8,78 млрд.

Прибыль на акцию составила 75 центов на акцию вместо ожидаемых 77 центов.

Чистая прибыль составила $855,20 млн по сравнению с $815,90 млн годом ранее.

Чистый объем продаж вырос на 8% до $8,71 млрд.

Рост продаж в магазинах, работающих более одного года, в США составил 10%

Продажи в магазинах, работающих более одного года, на международном уровне снизились на 13%, в основном из-за Китая.

Продажи в магазинах, работающих более одного года, в Китае упали на 42% в декабре, но только на 15% в январе.

За квартал открыто 459 новых точек.

В то время как Starbucks не оправдала прогнозов по выручке и прибыли на акцию, в основном это было связано с падением продаж в Китае. В течение квартала правительство Китая свернуло политику нулевой терпимости к Covid, вызвав волну новых заболеваний и вспышек вируса. Было закрыто более 1800 магазинов в 6090 торговых точках Китая.

В целом это привело к падению продаж на 42% в декабре в магазинах, работающих более одного года. Однако руководство компании подчеркнуло, что в январе падение составило всего 15%, и прогнозирует изменение этой тенденции во второй половине года.

Возобновление работы магазинов в Китае и рост экономики страны может стать толчком к развитию сети кофеен, которая уже демонстрирует приличный рост на рынке в США. Starbucks прогнозирует рост выручки на 10-12% в 2023 финансовом году.

Генеральный директор Говард Шульц, которого 1 апреля должен заменить Лаксман Нарасимхан, также намекнул на грядущую инновацию, которую он открыл для себя в Италии прошлым летом и которая может «трансформировать работу компании».

Стоит помнить, что огромный фактор риска никуда не исчезнет, даже если экономика Китая восстановится. Опасения начала рецессии и замедление потребительских покупок, вероятно, ударят по сетям кофеен. Если потребители сократят количество приобретаемых второстепенных товаров при более высокой стоимости жизни и инфляции, продажи в Starbucks могут сократиться.

Акции Starbucks: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 10 из них рекомендуют покупать акции Starbucks, 12 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Starbucks составляет 138,00 долларов США, а самая низкая – 91,00 доллар США.

Средняя целевая цена для акций Starbucks составила 114,25 доллара США.

Источник: TipRanks, 7 февраля 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Starbucks

Пример торговой идеи акциями Starbucks может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 112,00 долларов США

Поставить цель на уровне самой высокой целевой цены в 138,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Starbucks:

Если цель достигнута = 260,00 долларов США прибыли (($138,00 - $112,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая опасения по поводу рецессии, возможное снижение потребительского спроса и насколько потенциальная новая волна Covid в регионе может повлиять на продажи.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Starbucks составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Starbucks за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Starbucks, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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