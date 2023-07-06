Как торговать акциями Ford после анонса нового электромобиля

Июль 06, 2023 11:46

Компания Ford объявила о планах прекратить выпуск одной из своих самых популярных моделей, чтобы заняться производством нового электромобиля, получившего название «убийца Tesla». Узнайте больше о планах Ford и прогнозах аналитиков по ее акциям ниже.

Акция: Ford Motor Co. Символ на счете Invest.MT5: F Дата идеи: 5 июля 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $15,00 Целевой уровень: $20,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Новая модель электромобиля Ford

Одним из самых продаваемых автомобилей Ford за последние 40 лет является пикап F-серии с двигателем внутреннего сгорания. Это также самый продаваемый грузовик в Америке за последние 46 лет. Но электромобиль Ford F-150 Lightning EV не смог достичь такого же уровня успеха.

Вот почему Ford сейчас сосредоточен на выпуске нового электромобиля Chevy Silverado EV и своего первого легкового электрического пикапа к 2024 году. Аналитики хотят увидеть, сможет ли он конкурировать с электрическим грузовиком Tesla Cybertruck, который должен быть появиться на рынке позже в этом году.

Хотя многие могут подумать, что Tesla является абсолютным лидером этой в битве, стоит помнить, что Ford принадлежит второе место по количеству продаж электромобилей в США в прошлом году. General Motors обогнала их в этом году, но линейка электромобилей Ford, вероятно, поможет ее вернуть свое место.

Ford также начинает производство полностью электрического внедорожника Explorer в своем Кельнском центре электромобилей в Германии. В строительство первого углеродно-нейтрального завода Ford было вложено 2 млрд долларов США, и инвесторы захотят получить отдачу от этих инвестиций в виде производства девяти электромобилей.

Ford готовится удовлетворить спрос потребителей на электромобили в то время, как конкуренция в этой области сильно растет. Другие автопроизводители, такие как VW, GM, Tesla и BMW, также расширяют ассортимент своей продукции электромобилей. Руководство Ford уже заявило, что в этом году компания, вероятно, потеряет 3 млрд долларов США на продажах электромобилей, но пока все еще уверенно идет к своей цели по прибыли в размере 9-11 млрд долларов США в этом году.

Однако неопределенность также является причиной того, что аналитики неоднозначно относятся к акциям, как видно ниже.

Акции Ford: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 5 из них рекомендуют покупать акции Ford, 4 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Ford составляет 20,00 долларов США, а самая низкая – 11,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Ford составила 14,88 доллара США.

Источник: TipRanks, 5 июля 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Ford

Пример торговой идеи акциями Ford может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше 15,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 20,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Ford:

Если цель достигнута = 50,00 долларов США прибыли (($20,00 - $15,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько сейчас волатилен фондовый рынок.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Ford составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Ford за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Ford, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, Ford, Monthly. Диапазон данных: с июля 2018 г. по июль 2023 г. по состоянию на 5 июля 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Нажмите на баннер ниже, чтобы купить акции Ford уже сегодня! ▼▼▼

У Вас иное мнение относительно движения цены акций Ford?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

Если Вы считаете, что вероятность падения цены на акции Ford выше, Вы также можете торговать короткими позициями на торговом счете благодаря CFD (контракт на разницу).

Благодаря CFD счетам Trade.MT5 и Trade.MT4 вы можете получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции.

Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: