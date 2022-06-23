Торговля акциями Nike на фоне сильной политики ценообразования компании

Июнь 23, 2022 11:21

Недавнее падение фондового рынка было вызвано целым рядом факторов. Среди них выделяются 2 фундаментальных фактора: высокая инфляции и рост процентных ставок.

В периоды высокой инфляции инвесторы стараются найти акции, принадлежащие компаниям с сильной политикой ценообразования, т.е. тем, кто может позволить себе перекладывать выросшие издержки на потребителей.

Акции Nike соответствуют этому требованию, хотя, если потребительская активность снизится, могут возникнуть более широкие риски.

Узнайте больше об акциях Nike, прогнозе аналитиков, а также о последних решениях хедж-фондов в нашей статье.

Акция: Nike Inc (Class B) Биржа: NYSE Символ на счете Invest.MT5: NKE Дата идеи: 21 июня 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $124,00 Целевой уровень: $154,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями Nike?

Согласно исследованию инвестиционного банка UBS, компании с сильной политикой ценообразования, как правило, лучше других справляются с инфляцией. Это связано с тем, что они могут переложить возросшие издержки на своих клиентов.

В условиях стремительного роста инфляции в США до уровней, невиданных с 1982 года, этот фактор становится еще более важным. Существует множество способов измерения силы ценообразования. Инвестиционный банк фокусируется на «наценке» или способности компании установить цену на свой продукт выше собственных предельных издержек.

Интересно, что с 2021 года акции компаний с сильной политикой ценообразования показали лучшие результаты, чем акции компаний со слабой политикой ценообразования, примерно на 20%. По данным UBS, есть 5 компаний с сильной ценовой политикой, среди которых есть Nike.

Источник: CNBC, 21 июня 2022 г.

Одной из проблем, связанных с акциями компаний-производителей потребительских товаров, таких как Nike, является тот факт, что снижение потребительских расходов может повлиять на общий объем продаж. Однако, поскольку Nike считается спортивным ритейлером номер один в мире, у нее есть возможность проводить рекламные акции и сохранять при этом прибыль.

В прошлом месяце Nike заявила, что положение ее бизнеса в Китае начинает улучшаться, поскольку ситуация с цепочками поставок в стране стоит не так остро, а недавняя негативная реакция на западные бренды начинает ослабевать. Недавний отчет Nike о доходах показал, что продажи в Китае упали на 8%, что, естественно, лучше прогнозируемого падения на 12%, а также падения на 24% в предыдущем квартале.

Поскольку Китай является самым прибыльным рынком для Nike, улучшение ситуации в этом регионе, вероятно, поможет "выровнять" глобальный оборот, если потребительские расходы в США снизятся.

Согласно данным отчетов 13F на сайте TipRanks, представленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), хедж-фонды также начали увеличивать объемы своих позиций, купив 537,0 тыс. акций Nike в последнем квартале.

Источник: TipRanks, 21 июня 2022 г.

Акции Nike Stock: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее 17 из них рекомендуют покупать акции Nike, 5 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Nike составляет 185,00 долл. США, а самая низкая – 106,00 долл. США.

Средняя целевая цена для акций Nike составила 154,14 долл. США, т.е. рост более чем на 43% от текущих уровней.

Источник: TipRanks, 21 июня 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Nike

Пример торговой идеи акциями Nike может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 124,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 154,00 доллара США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Nike:

Если цель достигнута = 300,00 долларов США прибыли ($154,00 - $124,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавний сброс акций на мировых фондовых рынка.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Nike составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Nike за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Nike, с комиссией всего в 0,02 доллара США за транзакцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите Nike в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Nike?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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