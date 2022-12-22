Как торговать акциями Visa в преддверии нового года

Декабрь 22, 2022 09:24

Хотя мы уже стоим на пороге нового года, экономические перспективы остаются неопределенными. Инфляция высока, процентные ставки находятся на самом высоком уровне за многие годы, и ожидается, что во многих странах в ближайшие месяцы наступит период рецессии.

В подобной ситуации выбор акций с целью получения прибыли в краткосрочной перспективе становится все труднее. Инвесторы, решившие выйти на рынок в нынешних условиях, должны быть терпеливыми и готовыми выдержать потенциальную волатильность в ближайшие месяцы.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, есть акции, которые потенциально готовы продемонстрировать хорошие результаты в 2023 году. Visa — одна из таких акций. Давайте узнаем, почему.

Акция: Visa Inc. Символ на счете Invest.MT5: V Дата идеи: 19 декабря 2022 г. Период: 12 месяцев Уровень входа на рынок: $215,00 Целевой уровень: $250,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

TradingView - Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Источник:

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями Visa?

Учитывая, какие интересные компании есть на мировом фондовом рынке, инвестирование в хорошо зарекомендовавшую себя компанию, акции которой считаются голубыми фишками, такую ​​как Visa, может показаться немного скучным выбором.

Но когда речь идет об инвестировании, иногда скучно — это хорошо! В условиях неопределенности, которая в настоящее время охватила фондовый рынок, инвесторы должны искать стабильную компанию, такую ​​как Visa, которая чувствует себя уверенно на рынке и генерирует надежный доход.

Гигант мирового уровня

Сама компания не нуждается в особом представлении, и, поскольку в обращении находится почти 4 миллиарда карт, можно с уверенностью сказать, что значительная часть наших читателей владеет дебетовой или кредитной картой, на которой красуется название компании.

Основная бизнес-модель проста. Каждый раз, когда оплата производится с помощью одной из этих 4 миллиардов карт, она проходит через платежную сеть Visa, и Visa взимает процент от общей суммы платежа.

Visa, работающая на территории более чем 200 стран по всему миру, обработала примерно 40% всех карточных платежей в мире в 2021 году. За полный год, закончившийся 30 сентября 2022 года, компания сообщила о чистой выручке в размере 29 млрд долларов США и чистой прибыли в размере 15 млрд долларов США, т.е. оба показателя увеличились на 23% и 21% соответственно в годовом исчислении. Немногие компании могут похвастаться такой прибылью.

Устойчивая динамика на фондовом рынке

Несмотря на отличные финансовые показатели, на закрытии рынка 16 декабря, акции Visa упали на 4,5% от уровней в начале года. Хотя это не фантастические цифры, это следует рассматривать в контексте более широкого рынка. За тот же период индексы Dow Jones и S&P 500, в состав которых входит Visa, упали на гораздо сильнее на 9,4% и 19,2% соответственно.

Таким образом, хотя цена акций Visa упала в 2022 году, она значительно превзошла рынок в целом.

Метод получения дохода Visa лучше всего подходит для растущей экономики. Проще говоря, чем больше люди тратят, тем больше Visa зарабатывает. Тем не менее, это акции, которые могут стабильно работать на всех этапах экономического цикла, о чем свидетельствует текущий год.

Независимо от экономических перспектив, людям приходится покупать вещи, и, поскольку использование наличных денег во многих странах сокращается, все чаще покупки совершается с использованием кредитных или дебетовых карт. Это означает, что Visa может полагаться на надежный поток доходов, независимо от того, что грядущий год готовит для мировой экономики.

Однако помните, что рецессия и последующее падение уровня потребления станут плохими новостями для Visa. Но защитные качества акций, а также большая сумма денежных средств и низкий коэффициент долга должны позволить им пережить потенциальный экономический шторм, а после – начать процветать.

Акции Visa: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 17 из них рекомендуют покупать акции Visa, 1 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Visa составляет 287,00 долларов США, а самая низкая – 216,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Visa составила 250,44 доллара США.

Источник: TipRanks – 19 декабря 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Visa

Пример торговой идеи акциями Visa может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 215,00 долларов США

Поставить цель на уровне средней целевой цены аналитиков в 250,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 12 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Visa:

Если цель достигнута = 350,00 долларов США прибыли ($250,00 - $215,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост. Это особенно актуально в настоящее время в виду серьезных препятствий, с которыми сталкивается экономика в настоящее время.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Visa составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Visa за 4 шага

С Admirals вы можете купить акции Visa и акции более 4500 других компаний, зарегистрированных на бирже! Чтобы купить акции Visa, выполните следующие шаги:

Откройте счет Invest.MT5, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции Order в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Откройте окно «Новый ордер» и введите количество акций, которое вы хотите купить.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Visa?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

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