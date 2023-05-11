Торговля Shopify на фоне результатов первого квартала

Май 11, 2023 11:52

Платформа для электронной коммерции Shopify используется многими международными компаниями со всего мира для создания интернет-магазинов и системы точек продаж. После IPO в 2015 году цена акций выросла более чем на 5000%, установив рекордно высокий уровень в 2021 году.

Однако к октябрю 2022 года акции упали более чем на 85%. С тех пор акции выросли более чем на 160%, а компания только что опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2023 года.

Узнайте больше об отчете о прибылях и убытках Shopify, а также о прогнозах аналитиков по акциям в нашей статье.

Акция: Shopify Символ на счете Invest.MT5: SHOP Дата идеи: 9 мая 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $64,00 Целевой уровень: $80,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Анализ отчета Shopify за I квартал 2023 года

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Shopify за первый квартал:

Прибыль на акцию составила 1 цент вместо ожидаемого убытка в размере 4 центов на акцию

Выручка выросла на 25% по сравнению с прошлым годом и составила $1,51 млрд вместо ожидаемых $1,43 млрд.

Валовой объем продаж увеличился на 15% до $49,6 млрд по сравнению с прошлым кварталом.

Сокращение 20% рабочей силы

Продажа нескольких подразделений, чтобы сосредоточиться на основном бизнесе

Одним из главных сюрпризов в последнем отчете о доходах Shopify является объявление о сокращении 20% своей рабочей силы. Генеральный директор Тоби Лютке проинформировал своих сотрудников, разместив сообщение на веб-сайте компании о сокращении числа рабочих мест. Однако подробностей о том, какие подразделения будут затронуты, не сообщалось.

К сожалению, инвесторам, как правило, нравятся компании, оптимизирующие свою деятельность для увеличения своей прибыли. В июле прошлого года генеральный директор также объявил о сокращении штата на 10%, заявив, что они неправильно оценили период бума электронной коммерции, вызванного пандемией.

Помимо сокращения рабочих мест, Shopify объявила о планах продать несколько предприятий и активов, чтобы сосредоточиться на своем основном бизнесе, который предоставляет платформу и инструменты для продажи товаров в Интернете. Она продает 6 River Systems, производителя складских роботов, и подразделение логистики Flexport, хотя никаких подробностей предоставлено не было.

Цена акций выросла на фоне публикации отчета о прибылях и убытках и теперь ее рост составляет 85% от уровней прошлого года — на момент написания статьи. Однако, хотя Shopify в настоящее время сосредотачивает свои усилия на своем основном бизнесе и продает другие сторонние предприятия, теперь она будет гораздо больше зависеть от здоровья потребителя.

Если произойдет замедление экономики, то продаж на сайтах клиентов Shopify будет меньше, что может привести к сокращению подписок и платежей. Таким образом, отслеживание глобальной экономической среды будет важно для анализа состояния здоровья потребителей и будущих показателей Shopify.

Акции Shopify: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 12 из них рекомендуют покупать акции Shopify, 21 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Shopify составляет 80,00 долларов США, а самая низкая – 44,00 доллара США.

Средняя целевая цена для акций Shopify составила 60,03 доллара США.

Источник: TipRanks, 9 мая 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Shopify

Пример торговой идеи акциями Shopify может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 64,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 80,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Shopify:

Если цель достигнута = 160,00 долларов США прибыли (($80,00 - $64,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая высокую степень неопределенности в экономической среде.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Shopify составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Shopify за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Shopify, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, Shopify, Monthly. Диапазон данных: с 1 мая 2015 г. по 9 мая 2023 г. по состоянию на 9 апреля 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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