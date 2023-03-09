Торговля акциями Salesforce после публикации отчета компании за IV квартал

Март 09, 2023 13:11

Результаты деятельности Salesforce, компании-разработчика CRM-системы (программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами), оказались в центре внимания, поскольку пять инвесторов-активистов приобрели акции компании.

Инвесторы-активисты, как правило, представляют собой хедж-фонды, которые покупают значительные доли в публично торгуемых компаниях с целью изменить способ их управления и повысить акционерную стоимость.

Salesforce только что опубликовала отчет о доходах за четвертый квартал. Узнайте больше об отчете о прибылях и убытках, о том, что аналитики прогнозируют в отношении акций и о том, как ими торговать, ниже.

Акция: Salesforce Inc Символ на счете Invest.MT5: CRM Дата идеи: 7 марта 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $195,00 Целевой уровень: $320,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет о прибылях и убытках Salesforce за IV квартал

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Salesforce за четвертый квартал:

Прибыль на акцию составила $1,68 вместо ожидаемых $1,36.

Выручка составила $8,38 млрд вместо ожидаемых $7,99 млрд.

Рост выручки на 14% в годовом исчислении

Чистый убыток в размере $98 млн превысил убыток в размере $28 млн в прошлом году.

Ожидается сокращение рабочей силы на 10%, по оценкам, более 7000 человек.

Скорректированная операционная маржа оказалась на уровне 29,2%, самая высокая в истории.

Прогноз на 2024 финансовый год по прибыли на акцию составил от $7,12 до $7,14, что выше прогнозов аналитиков.

Программа выкупа акций расширяется до 20 млрд.

Salesforce превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию и выручке. Прогноз на 2024 финансовый год также оказался выше, чем ожидали аналитики. Акции подскочили более чем на 16% после публикации отчета о доходах.

Однако предполагается, что роста циклов продаж не произойдет. Прибыльность стала ключевым показателем для Salesforce, поскольку пять инвесторов-активистов приобрели доли в компании.

Инвесторы-активисты обычно представляют хедж-фонды, которые покупают значительные доли в публично торгуемых компаниях, чтобы провести изменения, которые, по их мнению, повысят прибыльность компании и акционерную стоимость. Изменения могут быть связаны со сменой руководства или даже с разделением компании на несколько организаций.

Среди крупнейших инвесторов-активистов, которые проявили интерес к Salesforce, можно выделить Third Point, Starboard Value и Elliott Management. В день публикации отчета о доходах Elliott Management заявила, что выдвинет своих кандидатов в совет директоров, чтобы получить контроль в голосовании и инициировать некоторые изменения.

Хотя результаты отчета о прибылях и убытках оказались хорошими, похоже, инвесторы-активисты видят пути улучшения показателей компании, что может привести к определенным трудностям, если начнется битва за корпоративное управление.

Акции Salesforce: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 25 из них рекомендуют покупать акции Salesforce, 10 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Salesforce составляет 320,00 долларов США, а самая низкая – 145,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Salesforce составила 224,21 доллара США.

Источник: TipRanks, 7 марта 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Salesforce

Пример торговой идеи акциями Salesforce может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 195,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 320,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Salesforce:

Если цель достигнута = 1250,00 долларов США прибыли ($320,00 - $195,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая волатильность, которая может существенно вырасти, если инвесторы-активисты начнут скупать акции.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Salesforce составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Salesforce за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Salesforce, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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