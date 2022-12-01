Торговля акциями NVIDIA после публикации отчета о прибыли компании за третий квартал

Декабрь 01, 2022 12:52

Компания Nvidia опубликовала отчет о прибыли за третий квартал, закончившийся в октябре: объемы продаж превзошли ожидания, но прибыль на акцию оказалась ниже прогнозируемой.

Достигнув рекордного максимума в 346,47 доллара США в ноябре 2021 года, цена акций обвалилась примерно на 68% к октябрю 2022 года. На момент написания статьи стоимость акций Nvidia выросла на 45% от уровня минимумов октября.

Узнайте больше о последнем отчете о прибылях и убытках Nvidia, прогнозах аналитиков и последних действиях хедж-фондов в отношении акций.

Акция: NVIDIA Символ на счете Invest.MT5: NVD Дата идеи: 29 ноября 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $166,00 Целевой уровень: $196,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Плюсы и минусы торговли акциями Nvidia

Согласно последнему отчету о доходах Nvidia за третий квартал:

Выручка: 5,93 млрд долларов США по сравнению с ожидаемыми 5,77 млрд долларов США.

Прибыль на акцию: 0,58 доллара США по сравнению с ожидаемыми 0,69 доллара США

Валовая прибыль снизилась на 53,6% из-за издержек на хранение запасов, связанных со снижением спроса на микропроцессоры для центров обработки данных в Китае.

Продажи игрового подразделения составили 1,57 млрд долларов США, что на 51% меньше, чем в прошлом году.

Продажи центров обработки данных составили 3,83 млрд долларов США, что на 31% больше, чем в прошлом году.

Nvidia рассматривается как важный индикатор общего состояния технологической отрасли, поскольку она поставляет микропроцессоры облачным провайдерам и производителям компьютеров. Из-за снижения общего спроса со стороны потребителей производители микропроцессоров изменили свои прогнозы, сократив объемы заказов, и предупредили инвесторов о том, что покупатели обладают большим количеством микропроцессоров, чем им сейчас нужно.

Таким образом, Nvidia замедлила темпы найма, чтобы адаптироваться к меняющемуся климату. В то время как Nvidia известна своими сверхбыстрыми графическими процессорами, используемыми в игровых девайсах, более низкий спрос из-за политики нулевой терпимости к Covid в Китае привел к тому, что компания продала значительно меньше процессоров розничным торговцам, поскольку те обладают большими запасами и небольшим спросом. Продажи упали на 51% в годовом исчислении.

Хотя в отчете о прибылях и убытках были некоторые положительные моменты, связанные с увеличением продаж американским облачным и интернет-компаниям микропроцессоров для центров обработки данных, Nvidia предупредила, что на них также повлияет запрет США на продажу ИИ-микропроцессоров китайским компаниям.

Акции Nvidia и хедж-фонды

Согласно отчету 13F о 462 хедж-фондах, представленного Комиссии по ценным бумагам и биржам?

хедж-фонды увеличили объемы своих позиций по акциям Nvidia на 9,5 млн акций за последний полный квартал.

Общая тенденция в этом году была неоднозначной. Мартовский отчет показал, что хедж-фонды увеличили объемы своих позиций по акциям, а после июньский отчет указал на их сокращение.

В частности, сентябрьский отчет указывает на самый большой рост активов хедж-фондов по крайней мере за последние 8 кварталов — вероятно, из-за значительного падения цен на акции.

Источник: TipRanks, 29 ноября 2022 г.

Акции Nvidia: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 21 из них рекомендуют покупать акции Nvidia, 7 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Nvidia составляет 320,00 долларов США, а самая низкая – 133,00 доллара США.

Средняя целевая цена для акций Nvidia составила 196,15 доллара США.

Источник: TipRanks, 29 ноября 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Nvidia

Пример торговой идеи акциями Nvidia может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 166,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 196,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Nvidia:

Если цель достигнута = 300,00 долларов США прибыли ($196,00 - $166,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что в октябре акции Nvidia упали на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Nvidia составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Nvidia за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Nvidia, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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