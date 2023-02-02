Торговля акциями Mastercard после публикации компанией отчета о прибыли за IV квартал

Февраль 02, 2023 09:43

За последний год компании, выпускающие кредитные карты, привлекли к себе большое внимание, поскольку объемы трансграничных платежей стремительно растут, а более высокие процентные ставки увеличивают прибыль. Но опасения относительно начала рецессии, снижения потребительских расходов и сокращения числа международных поездок остаются главными угрозами.

Узнайте подробности последнего квартального отчета о прибылях и убытках Mastercard, прогнозах аналитиков, и о том, как торговать акциями, ниже.

Акция: Mastercard Inc Символ на счете Invest.MT5: MA Дата идеи: 31 января 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $385,00 Целевой уровень: $472,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView - Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет о прибылях и убытках Mastercard за IV квартал

Вот ключевые цифры последнего отчета о доходах Mastercard за четвертый квартал:

Прибыль составила 2,55 млрд долл. США, прибыль на акцию достигла 2,65 долл. США по сравнению с ожидаемой прибылью в 2,56 долл. США на акцию.

Выручка выросла на 11,5%, достигнув $5,82 млрд долл. США.

Валовой объем операций по картам в долларах США вырос на 14% до $6 трлн за первые три квартала 2022 года.

Трансграничный объем операций по картам вырос на 51% за год, принеся компании 4,8 млрд долл. США в виде комиссий.

Рост прибыли на протяжении семи кварталов и выручки на протяжении восьми подряд, при этом рост прибыли замедляется в последние четыре квартала.

Рост продаж замедлялся на протяжении последних семи кварталов

В целом результаты по прибыли и выручке Mastercard превзошли ожидания аналитиков. Руководство компании считает это положительным результатом, учитывая сложный период неопределенности в мировой экономике и изменений в политике центрального банка.

В цене акций Mastercard был отмечен общий рост: в апреле 2021 года она достигла рекордного максимума в 401,50 доллара США, но продолжила торговаться в пределах бокового диапазона после снижения в октябре 2022 года до минимума в 276,87 доллара США.

С тех пор акции выросли, достигнув максимума по прибыли в четвертом квартале, составившего около 40%, что всего на 3% меньше исторического максимума. Тем не менее, некоторые опасения сохраняются и в этом году, поскольку Mastercard фиксировала замедление роста доходов и продаж в течение нескольких кварталов.

Некоторые аналитики считают, что компании, выпускающие кредитные карты, продолжат демонстрировать хорошие результаты из-за увеличения потоков платежей. У Mastercard также есть шанс обойти своего главного конкурента Visa. Mastercard работает в большем количестве стран, чем Visa, в то время как некоторые компании, такие как Amazon, пригрозили остановить сотрудничество с Visa в прошлом году из-за увеличения комиссий.

Другие опасения включают возможное замедление темпов роста экономики и начала рецессии. Компании-эмитенты кредитных карт, такие как Mastercard, получают большую часть доходов от использования карт потребителями. Во время рецессии большинство пользователей будут сокращать покупки, что может повлиять на объемы платежей в компаниях, выпускающих кредитные карты.

Акции Mastercard: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 22 из них рекомендуют покупать акции Mastercard, 3 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Mastercard составляет 472,00 доллара США, а самая низкая – 360,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Mastercard составила 423,87 доллара США.

Источник: TipRanks, 31 января 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Mastercard

Пример торговой идеи акциями Mastercard может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 385,00 долларов США

Поставить цель на уровне самой высокой целевой цены аналитиков в 472,00 доллара США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Mastercard:

Если цель достигнута = 870,00 долларов США прибыли (($472,00 - $385,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько выросли акции компаний-эмитентов кредитных карт и опасения рецессии в этом году.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Mastercard составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Mastercard за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Mastercard, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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