Торговля акциями Lululemon на фоне улучшения прогноза по прибыли компании

Сентябрь 07, 2022 18:58

Поскольку инвесторы опасаются возможного начала рецессии из-за агрессивного повышения процентных ставок центральными банками по всему миру, компании, которые дают положительный прогноз на оставшуюся часть года, привлекают гораздо больше внимания.

Магазин спортивной одежды Lululemon – одна из таких компаний. В своем последнем квартальном отчете о прибылях и убытках компания повысила прогноз по прибыли на год. Тем не менее цена акций снизилась примерно на 19% с начала года.

В этой статье мы рассмотрим недавний отчет о доходах Lululemon и расскажем, как торговать ее акциями.

Акция: Lululemon Athletica Inc Символ на счете Invest.MT5: LULU Дата идеи: 6 сентября 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $330,00 Целевой уровень: $475,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Квартальный отчет о прибылях и убытках Lululemon

Согласно отчету Lululemon за второй квартал 2022 года, выручка и прибыль компании превзошла ожидания аналитиков. Выручка увеличилась на 29%, достигнув 1,9 млрд долларов США, а прибыль на акцию составила 2,20 доллара США, что выше прогнозов Уолл-стрит в 1,87 доллара США.

В то время как инфляция негативно влияет на потребительские расходы, продажи Lululemon выросли на 23%, превзойдя ожидания аналитиков в 17,6%. Компания также в отличие от других ритейлеров не понизила свой прогноз на текущий квартал.

Напротив, Lululemon подняла показатели своего прогноза. Финансовый директор Меган Франк заявила, что объемы продаж в магазинах и онлайн остаются стабильными даже в сложных макроэкономических обстоятельствах.

Увеличение объемов не было вызвано какими-либо рекламными кампаниями, при этому руководство заявило, что они продают продукцию «преимущественно без скидок».

Компания запускает новую программу лояльности – бесплатную и за 39 долларов США в месяц – участники которой будут получать приглашения на мероприятия и доступ к новым продуктам и эксклюзивным предметам раньше остальных.

Однако сможет ли Lululemon противостоять тенденции, наблюдаемой среди других ритейлеров? Многие опубликовали негативный прогноз на текущий квартал из-за потенциального замедления спроса, которое также, вероятно, повлияет на Lululemon.

Важно принимать во внимание любые макроэкономические проблемы, поскольку они также могут повлиять на цену акций компании.

Акции Lululemon: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 16 из них рекомендуют покупать акции Lululemon, 5 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Lululemon составляет 512 долларов США, а самая низкая – 200 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Lululemon составила 379,89 доллара США, т.е. рост более чем на 20% от текущих уровней.

Источник: TipRanks, 6 сентября 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Lululemon

Пример торговой идеи акциями Lululemon может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 330 долларов США

Поставить цель чуть ниже уровня исторического максимума на отметке 475 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Lululemon:

Если цель достигнута = 1450 долларов США прибыли ($475 - $330 *10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавний сброс акций на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Lululemon составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Lululemon за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Lululemon, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Инвестировать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: WebTrader от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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