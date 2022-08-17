Торговля акциями Disney после того, как компания обошла Netflix по числу подписчиков

Август 17, 2022 12:45

Акции Disney оказались в центре внимания после того, как медиагигант сообщил о росте подписчиков своих стриминговых сервисов Disney+ и Hulu до 221 миллиона. Компания, таким образом, обогнала Netflix по числу подписчиков.

В то время как ее конкуренты, такие как Netflix и Warner Bros Discovery, объявили о снижении количества подписчиков и изменении контент-стратегий, Disney, похоже, является исключением из этой тенденции – по крайней мере, на данный момент.

Узнайте, как торговать акциями Disney, ниже.

Акция: The Walt Disney Co. Символ на счете Invest.MT5: DIS Дата идеи: 16 августа 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $116,00 Целевой уровень: $138,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Disney обошла Netflix по числу подписчиков и объявила о повышении цен

Согласно последнему отчету о доходах Disney за третий квартал, число подписчиков Disney+ выросло до 152,1 миллиона, превзойдя ожидания аналитиков в 147 миллионов. Общее количество подписчиков Disney+, Hulu и ESPN составило 221 миллион, что, естественно, больше 220 миллионов подписчиков Netflix.

Компания также объявила о планах по поддержке рекламного сервиса Disney+ и повышении цены на использование сервиса без рекламы на 3 доллара США, т.е. теперь стоимость составляет 10,99 долларов США. Компания также объявила о повышении цен для подписчиков Hulu и ESPN.

Повышение цен – это план, направленный на то, чтобы сделать сервис более прибыльным, поскольку компания зафиксировала операционные убытки потокового сервиса в размере 1,1 млрд долларов США. Это было связано с более высокой стоимостью контента.

Тем не менее, финансовый директор Кристин Маккарти в отчете сообщила, что убытки Disney+ достигнут своего пика в 2022 году. Она также ранее заявляла, что Disney+ будет оставаться убыточным до 2024 года.

Менеджер хедж-фонда Дэн Леб покупает акции Disney и настаивает на отделении ESPN и превращении ее в отдельную компанию

Менеджер хедж-фонда Third Point Дэн Леб объявил о приобретении доли акций Disney, а также обратился к генеральному директору Disney Бобу Чапеку с просьбой превратить спортивную сеть ESPN в отдельную от Disney компанию. Леб заявил, что как отдельная организация ESPN может приносить больше доходов, например, за счет ставок на спорт, что было бы сложно сделать в рамках Disney.

После объявления новостей цена акций выросла, поскольку Леб является известным активным инвестором в Disney. Ранее он приобретал долю в Disney, чтобы подтолкнуть ее к расширению стримингового сервиса.

Акции Disney: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 17 из них рекомендуют покупать акции Disney, 4 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Disney составляет 160,00 долларов США, а самая низкая – 120,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Disney составила 138,80 доллара США, т.е. рост более чем на 11% от текущих уровней.

Источник: TipRanks, 16 августа 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Disney

Пример торговой идеи акциями Disney может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 116,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 138,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Disney:

Если цель достигнута = 220,00 долларов США прибыли ($138,00 - $116,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавнюю волатильность на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Disney составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Disney за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Disney, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Disney?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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