Как торговать акциями AMD на фоне заявления о создании нового ИИ-процессора

Июнь 15, 2023 13:44

Компания AMD объявила о планах выпустить новый процессор, заточенный под работу с искусственным интеллектом, который, как она надеется, сможет составить конкуренцию NVIDIA. Узнайте больше об этой новости и о том, что прогнозируют аналитики в отношении акций, ниже.

Акция: Advanced Micro Devices Inc Символ на счете Invest.MT5: AMD Дата идеи: 14 июня 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $133,00 Целевой уровень: $200,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Новый ИИ-процессор от AMD сможет конкурировать с NVIDIA?

Производитель микропроцессоров AMD объявил о планах выпустить самый передовой графический процессор (GPU), созданный для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Он называется MI300X и поступит в продажу в конце этого года. Эти виды микропроцессоров используются для создания программ искусственного интеллекта и могут стать новым источником дохода для производителя микропроцессоров, который в первую очередь известен созданием традиционных типов микросхем.

Объем памяти MI300X составит 192 ГБ, а значит, он может работать с более крупными моделями ИИ, чем позволяют современные ИИ-процессоры. Например, конкурент H100 от NVIDIA обладает 120 ГБ памяти. Одна из причин популярности чипов NVIDIA заключается в том, что они позволяют разработчикам получить доступ к основным аппаратным функциям микропроцессора.

AMD объявила, что ее микропроцессор будет иметь собственное программное обеспечение под названием ROCm. Микропроцессоры также будут предлагать архитектуру Infinity, позволяющую использовать восемь процессоров MI300X только в одной системе. Большинство ИИ-приложений используют восемь или более графических процессоров одновременно.

По словам генерального директора AMD Лизы Су, рынок ИИ-процессоров для центров обработки данных может вырасти с 30 млрд долларов США в этом году до более чем 150 млрд долларов США в 2027 году. Однако AMD еще не объявила цену на процессор. ИИ-процессор H100 от NVIDIA стоит более 30 000 долларов США, поэтому будет интересно посмотреть, попытаются ли они конкурировать с точки зрения цены, будучи дешевле.

Будут ли разработчики использовать процессоров AMD, пока неизвестно. Поэтому неясно, как это может повлиять на итоговую прибыль, пока он не будет выпущен и использован создателями ИИ-систем. Однако появлялись сообщения о том, что Amazon Web Services — крупнейший в мире поставщик облачных вычислений — рассматривает возможность использования процессоров AMD.

Акции компании выросли на новостях, но затем упали сильнее, когда AMD не раскрыла информацию о флагманском покупателе своих чипов. Это подчеркивает, насколько нестабильной может быть торговля активом, связанным с продуктами в сфере искусственного интеллекта. Широкий диапазон целевых показателей цен, прогнозируемых аналитиками для акций AMD, показанный ниже, также отражает огромную разницу во мнениях относительно перспектив цены акций AMD.

Волатильность, скорее всего, сохранится, поэтому важно осуществлять надлежащее управление рисками и диверсификацию при рассмотрении вопроса об инвестировании в акции производителей ИИ-процессоров.

Акции AMD: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 21 из них рекомендуют покупать акции AMD, 8 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций AMD составляет 200,00 долларов США, а самая низкая – 77,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций AMD составила 123,04 доллара США.

Источник: TipRanks, 14 июня 2023 г.

Пример торговой идеи акциями AMD

Пример торговой идеи акциями AMD может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после выхода новости, на уровне 133,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 200,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций AMD:

Если цель достигнута = 670,00 долларов США прибыли (($200,00 - $133,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько волатильны акции компаний-производителей микропроцессоров на данный момент.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций AMD составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции AMD за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как AMD, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, AMD, Monthly. Диапазон данных: с 1 февраля 2011 г. по 14 июня 2023 г. по состоянию на 14 июня 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Нажмите на баннер ниже, чтобы купить акции AMD уже сегодня! ▼▼▼

У Вас иное мнение относительно движения цены акций AMD?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

Если Вы считаете, что вероятность падения цены на акции AMD выше, Вы также можете торговать короткими позициями на торговом счете благодаря CFD (контракт на разницу).

Благодаря CFD счетам Trade.MT5 и Trade.MT4 вы можете получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции.

Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: