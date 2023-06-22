Как торговать акциями Adobe на фоне отчета за II квартал

Июнь 22, 2023 12:49

Adobe — международная компания-разработчик программного обеспечения, продукты которой включают Adobe Acrobat, Experience Cloud, Photoshop, Lightroom, Illustrator и многие другие, а также новый AI Sensei.

Технологическая компания только что объявила о доходах за второй квартал 2023 финансового года. Узнайте больше о результатах деятельности Adobe и о прогнозах аналитиков относительно ее акций.

Акция: Adobe Inc Символ на счете Invest.MT5: ADBE Дата идеи: 20 июня 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $520,00 Целевой уровень: $600,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет Adobe за второй финансовый квартал 2023 г.

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Adobe за второй финансовый квартал:

Прибыль на акцию выросла с $2,49 до $2,82

Квартальная выручка составила $1,3 млрд по сравнению с $1,18 млрд за аналогичный период прошлого года

Выручка выросла на 10% в годовом исчислении до $4,82 млрд вместо ожидаемых $4,78 млрд

Доход от цифровых медиа вырос на 10% по сравнению с прошлым годом

Доход от цифровых сервисов (включая Experience Cloud) вырос на 12 % по сравнению с прошлым годом

Повышение годового прогноза

Показатели прибыли Adobe во втором квартале 2023 года превзошли собственные ожидания компании с более высоким доходом и прибылью на акцию. В результате управление компании подняло свой годовой прогноз по выручке до 19,25–19,35 млрд долларов США к концу года — аналитики прогнозировали 19,30 млрд долларов США.

По большей части собрание Adobe о доходах было сосредоточено на ее продуктах искусственного интеллекта, на которые компания опиралась в последние кварталы. Компания приняла решение взимать плату со своих коммерческих клиентов за программное обеспечение Firefly, которое может преобразовывать текст в трехмерные изображения, аудио, видео и иллюстрации. Активность использования ее художественного ИИ-генератора оказалась в 80 раз выше, чем ожидала Adobe.

Однако неопределенность в отношении акций Adobe и других технологических компаний связана с политикой Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. На своем последнем заседании ФРС сохранила процентные ставки без изменений, но заявила, что в течение года повышений будет больше.

Более высокие процентные ставки могут повлиять на цены акций, поскольку более высокие затраты по займам могут снизить прибыль. Обвал фондового рынка в 2022 году был в значительной степени вызван тем, что центральные банки начали повышать процентные ставки впервые после пандемии.

Поэтому отслеживание макроэкономических данных также важно для анализа перспектив стоимости акций Adobe.

Акции Adobe: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 15 из них рекомендуют покупать акции Adobe, 13 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Adobe составляет 600,00 долларов США, а самая низкая – 450,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Adobe составила 541,52 доллара США.

Источник: TipRanks, 20 июня 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Adobe

Пример торговой идеи акциями Adobe может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 520,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 600,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Adobe:

Если цель достигнута = 800,00 долларов США прибыли (($600,00 - $520,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, как обстоят сейчас дела с акциями технологических компаний.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Adobe составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Adobe за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Adobe, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, Adobe, Monthly. Диапазон данных: с 1 октября 1998 г. по 19 июня 2023 г. по состоянию на 19 июня 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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