Торговля акциями Google в преддверии выхода новой модели Pixel и дебюта умных часов

Сентябрь 15, 2022 11:07

2022 год порадовал технологических инвесторов выпуском нового Apple iPhone 14 и нового складного телефона Samsung. Теперь их внимание обращено на презентацию Google, которая состоится 6 октября в Нью-Йорке.

На мероприятии станут известны подробности о новых телефонах Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также будут представлены первые в мире умные часы Google под названием Pixel Watch.

Узнайте, как торговать акциями Alphabet (холдинговой компании Google), в нашей статье.

Акция: Alphabet Inc. (Google Class A) Символ на счете Invest.MT5: GOOG Дата идеи: 13 сентября 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $112,00 Целевой уровень: $142,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями Alphabet?

Alphabet является материнской компанией Google, и на момент написания статьи цена ее акций снизилась примерно на 26% от уровня рекордного максимума около 152 долларов США, зафиксированного 31 января этого года. В своем последнем отчете о прибылях и убытках Alphabet сообщила как о положительных, так и о некоторых отрицательных моментах.

Выручка компании оказалась хуже прогнозируемой, и многие из его подразделений работают недостаточно эффективно. Реклама от Google на YouTube не оправдала ожиданий аналитиков, а рост выручки замедлился по сравнению с предыдущим годом.

Тем не менее, компания также сообщила о значительном росте доходов в своем сегменте Google Search, в то время как общий доход от рекламы, публикуемой с помощью всех ее продуктов, вырос. В то время как около 80% доходов компании приходится на рекламу, Alphabet работает во многих отраслях, таких как беспилотные автомобили, потребительские технологии, игры и т. д.

Инвесторам следует внимательно следить за реакцией на новые телефоны Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro на мероприятии 6 октября, а также на первые в истории смарт-часы Pixel Watch. Это может улучшить общий результат компании, но инвесторам также стоит обратить внимание на то, сможет ли Alphabet также увеличить свои доходы от рекламы за счет большего числа пользователей ее устройств.

В настоящее время отношение цены к прибыли (коэффициент PE) Alphabet, равное 20,62, близко к 5-летнему минимуму в 19,71. Коэффициент PE — это финансовый коэффициент, который некоторые аналитики и инвесторы используют для определения стоимости компании.

Источник: GuruFocus, 13 сентября 2022 г.

Фактором, который может повлиять на стоимость акций, является новый судебный процесс в Великобритании и ЕС, объявленный 13 сентября, в котором Google обвиняется в антиконкурентном поведении на рынке цифровой рекламы. Общая сумма судебных исков оценивается примерно в 25 млрд евро.

Акции Alphabet: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 30 из них рекомендуют покупать акции Alphabet, 2 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Alphabet составляет 186,00 долларов США, а самая низкая – 113,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Alphabet составила 142,91 доллара США, т.е. рост более чем на 28% от текущих уровней.

Источник: TipRanks, 13 сентября 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Alphabet

Пример торговой идеи акциями Alphabet может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 112,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 142,00 доллара США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Alphabet:

Если цель достигнута = 300,00 долларов США прибыли ($142,00 - $112,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавний сброс акций на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Alphabet составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Alphabet за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать таких компаний, как Alphabet, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: WebTrader от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.



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