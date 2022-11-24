Торговля акциями Amazon на фоне наступления «Черной пятницы»

Ноябрь 24, 2022 11:59

Распродажи в связи с наступлением «Черной пятницы» уже идут полным ходом. За свою недолгую историю они быстро стали одними из крупнейших распродаж в преддверии сезона рождественских распродаж, который обычно является самым загруженным для ритейлеров временем.

Интернет-магазины, такие как Amazon, всю неделю рекламировали предложения в честь «Черной пятницы», пытаясь выжать как можно больше выручки из данного события. «Черная пятница» в этом году проходит в непростой для Amazon период, которая надеется повторить свой прошлогодний рекорд. Станет ли эта «Черная пятница» поворотным моментом для тяжеловеса в сфере электронной коммерции после тяжелого 2022 года?

Узнайте, как торговать акциями Amazon, ниже.

Акция: Amazon Символ на счете Invest.MT5: AMZN Дата идеи: 23 ноября 2022 г. Период: 12 месяцев Уровень входа на рынок: $95,00 Целевой уровень: $139,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

TradingView - прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов Источник:

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Торговля акциями Amazon: текущая картина

После фантастических финансовых результатов и столь же блестящих результатов на фондовом рынке во время пандемии 2022 год оказался не таким благоприятным для Amazon.

Последние финансовые результаты

За первые девять месяцев года общий объем чистых продаж вырос на 10%, но компания сообщила о чистом убытке в размере 3 млрд долларов США по сравнению с чистой прибылью в 19 млрд долларов США в прошлом году. Хотя следует отметить, что большая часть этих чистых убытков связана с крупной долей Amazon в компании Rivian Automotive, цена акций которой в этом году обвалилась.

Однако свою роль сыграло и повышение цен. В то время как общий объем чистых продаж увеличился на 10%, общие операционные издержки выросли на 14%, что привело к сокращению прибыли. Эти результаты в сочетании с мрачными экономическими перспективами и общим «недомоганием» фондового рынка привели к тому, что за этот год акции Amazon обесценились приблизительно на 45%.

Высокая инфляция и рост процентных ставок, вероятно, также ослабили потребительский спрос, и в ближайшем будущем ситуация не изменится. Однако последние данные по инфляции в США оказались более позитивными, чем ожидалось.

Экономический прогноз

Инфляция снизилась с 8,2% в сентябре до 7,7% в октябре, что значительно лучше прогнозируемых 8%. Это говорит о том, что агрессивный подход Федеральной резервной системы к денежно-кредитной политике начинает приносить свои плоды и что инфляция в США, возможно, уже достигла своего пика. Если это так, то это, несомненно, отличная новость для Amazon и других американских ритейлеров.

В то время как потребители по-прежнему будут ощущать сокращение своего дискреционного дохода, ситуация может начать улучшаться, а хорошие результаты Amazon во время «Черной пятницы» и в оставшуюся часть четвертого квартала могут улучшить настроения инвесторов в отношении ее акций.

Тем не менее, инвесторам стоит быть осторожными и не придавать слишком большого значения снижению инфляции. Хотя уменьшение уровня инфляции радует, он, вероятно, еще некоторое время будет оставаться высоким, при этом ФРС прогнозирует, что инфляция не вернется к своему целевому уровню в 2% до 2024 года.

Это может стать причиной ограничения потребительских расходов и сохранения высоких издержек Amazon в следующем году. Тем не менее, в последних квартальных отчетах Amazon генеральный директор Энди Джасси заявил, что они добиваются «устойчивого прогресса» в снижении затрат, а также планируют сократить около 10 000 рабочих мест.

Долгосрочная перспектива

«Черная пятница» не станет переломным моментом для Amazon. Независимо от того, какие результаты будут у компании в четвертом квартале, текущая экономическая ситуация, скорее всего, продолжит создавать проблемы.

Тем не менее, у Amazon есть все возможности для восстановления и процветания в будущем. Amazon занимает ведущую позицию на рынке электронной коммерции в США, является вторым по величине рынком электронной коммерции в мире и насчитывает более 200 миллионов членов Amazon Prime по всему миру. Кроме того, Amazon Web Services (AWS), самый прибыльный бизнес Amazon, является одним из крупнейших игроков на мировом рынке облачных вычислений и продолжает набирать силу.

Из-за всех проблем, упомянутых ранее, цена акций Amazon упала и в настоящее время торгуется на исторически низком уровне. Соотношение цены и продаж (то есть рыночная капитализация компании по сравнению с общим объемом продаж) является самым низким за последние семь лет. Это представляет собой отличную возможность купить акции качественной компании по низкой цене.

Хотя волатильность цен на акции, вероятно, сохранится в краткосрочной перспективе, их исторически низкая цена и многообещающие перспективы делают Amazon привлекательным вариантом для долгосрочных инвесторов. Но что говорят аналитики?

Акции Amazon: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 33 из них рекомендуют покупать акции Amazon, 2 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Amazon составляет 192 долларов США, а самая низкая – 103 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Amazon составила 139,88 доллара США, т.е. рост более чем на 50% от текущих уровней.

Источник: TipRanks - 23 ноября 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Amazon

Пример торговой идеи акциями Amazon может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 95 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 139 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 12 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Amazon:

Если цель достигнута = 440 долларов США прибыли ($139 - $95 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая текущую экономическую ситуацию и высокий уровень волатильности на фондовом рынке.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще одним фактором, который следует учитывать, является комиссия, которая может уменьшить размер вашей прибыли. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Amazon за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Amazon, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет Invest.MT5 в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера.

Нажмите «Инвестировать» рядом со счетом, чтобы открыть торговую веб-платформу.

Введите название акции Amazon в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика.

Воспользуйтесь функцией торговли в один клик и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести количество акций, которое вы хотите купить.

Источник: WebTrader от Admirals, Amazon, H1 – Диапазон данных: 18 октября 2022 г. — 22 ноября 2022 г. по состоянию на 22 ноября 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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