Как торговать акциями Bank of America на фоне результатов за первый квартал

Апрель 27, 2023 11:37

После краха Silicon Valley Bank и Signature Bank в прошлом месяце инвесторы с нетерпением ожидали отчетов о прибылях и убытках, а также комментариев крупнейших банков США, чтобы оценить, насколько серьезными оказались последствия.

Узнайте о последних данных по прибыли второго крупнейшего по размеру активов банка в США, а также, что аналитики прогнозируют для акций Bank of America, в нашей статье.

Акция: Bank of America Символ на счете Invest.MT5: BAC Дата идеи: 24 апреля 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $31,00 Целевой уровень: $47,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет Bank of America о доходах за I квартал 2023 года

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Bank of America за первый квартал:

Прибыль на акцию составила 94 цента вместо ожидаемых 82 центов.

Выручка составила $26,39 млрд вместо ожидаемых $25,13 млрд.

Увеличение чистой прибыли на 15% до $8,2 млрд.

Квартальная выручка выросла на 13% по сравнению с прошлым годом.

Чистый процентный доход вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $14,4 млрд.

Выручка от продаж и торговых операций выросла на 7% до $5,1 млрд.

Выручка от торговли акциями снизилась на 19% до $1,6 млрд.

$931 млн выделено на покрытие кредитных потерь

На первый взгляд, Bank of America превзошел прогнозы аналитиков по прибыли и выручке. Чистый процентный доход подскочил на 25% до 14,4 млрд долларов США в основном из-за высоких процентных ставок. По сути, это доход, который банк получает от разницы между ссудой денег и тем, что он платит клиентам.

По словам генерального директора Брайана Мойнихана, каждый бизнес-сегмент показал хорошие результаты, в то же время им удалось укрепить свой баланс и семь кварталов подряд обеспечивать операционный леверидж. Однако, в то время как выручка в подразделениях продаж и трейдинга, операций с фиксированным доходом, валюты и товаров выросла, выручка от торговли акциями снизилась.

Со статистической точки зрения Bank of America показал хорошие результаты. Одной из проблем является тот факт, что большая часть результатов была достигнута благодаря более высоким процентным ставкам. Поскольку Федеральная резервная система замедляет темпы повышения ставок, а некоторые аналитики прогнозируют снижение ставок к концу года, это, вероятно, повлияет на прибыль и выручку банка в этом году.

Таким образом, глобальная макроэкономическая среда и политика центральных банков в отношении процентных ставок будут оказывать важное влияние на цены акций банков в будущем. Неопределенность в отношении будущей политики процентных ставок является причиной того, что некоторые аналитики присвоили акциям разные рейтинги.

Акции Bank of America: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 8 из них рекомендуют покупать акции Bank of America, 7 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Bank of America составляет 47,00 долларов США, а самая низкая – 29,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Bank of America составила 36,21 доллара США.

Источник: TipRanks, 24 апреля 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Bank of America

Пример торговой идеи акциями Bank of America может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 31,00 доллара США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 47,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Bank of America:

Если цель достигнута = 160,00 долларов США прибыли (($47,00 - $31,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавний сброс акций на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Bank of America составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Bank of America за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Bank of America, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, Bank of America, Monthly. Диапазон данных: с 1 июня 1999 г. по 24 апреля 2023 г. по состоянию на 24 апреля 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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