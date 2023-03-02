Торговля акциями Nvidia на фоне отчета о прибылях и убытках компании за IV квартал

Март 02, 2023 11:54

Nvidia опубликовала отчет о доходах за четвертый квартал финансового года. Инвесторам было очень интересно посмотреть, как спрос на микросхемы для приложений на базе искусственного интеллекта (ИИ), таких как ChatGPT, повлияет на ее прибыль.

Узнайте больше об отчете о прибылях и убытках, о том, что аналитики прогнозируют в отношении акций и о том, как ими торговать, ниже.

Акция: NVIDIA Символ на счете Invest.MT5: NVDA Дата идеи: 1 марта 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $241,00 Целевой уровень: $350,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет о прибылях и убытках Nvidia за IV квартал

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Nvidia за четвертый квартал:

Прибыль на акцию составила 88 центов вместо ожидаемых 81 цента

Выручка составила $6,05 млрд вместо ожидаемых $6,00 млрд

Выручка упала на 21% с $7,64 млрд до $6,05 млрд

Ожидается, что продажи в первом квартале вырастут до $6,50 млрд

Доход от центров обработки данных (включая графические процессоры для ИИ) увеличился на 11% г/г до $3,62 млрд

Доход от игр снизился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оправдав ожидания

Как прибыль на акцию, так и выручка Nvidia, несмотря на то, что она снизилась по сравнению с прошлым годом, превзошли ожидания рынка. Инвесторы больше всего были заинтересованы в том, как тренды в области искусственного интеллекта повлияют на результаты производителя микросхем.

Доход от ИИ-чипов Nvidia включен в доход от центров обработки данных, который в годовом исчислении увеличился на 11% до 3,62 млрд долларов США. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг объяснил, что для сферы ИИ наступил переломный момент, и все виды бизнеса сейчас начали использовать чипы Nvidia для производства и развертывания программного обеспечения с алгоритмами машинного обучения.

Учитывая рост области ИИ, в первом квартале Nvidia прогнозирует продажи на уровне около 6,5 млрд долларов США, что превосходит ожидания аналитиков. Тем не менее, ИИ все еще относительно новая концепция, и компания может потребоваться некоторое время, чтобы полностью освоиться. У компании есть конкуренты, такие как южнокорейский Sapeon, занимающийся созданием новых чипов для искусственного интеллекта, что усиливает конкуренцию и ускоряет развитие сектора.

Одной из проблем является падение доходов от подразделения по разработке игр Nvidia на 46%. Исторически сложилось так, что Nvidia была лидером в области игровых устройств, откуда и поступала большая часть ее доходов. Падение выручки связано со снижением спроса на чипы со стороны клиентов в свете избыточного предложения из-за пандемии. Компания не предоставила никаких указаний относительно того, когда доходы от этого источника снова вырастут.

Важным отметить, что акции уже выросли почти на 70% в этом году. Ожидания, связанные с предложением ИИ-чипов от Nvidia, вероятно, уже заложены в цену рынком.

Акции Nvidia: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 25 из них рекомендуют покупать акции Nvidia, 6 – удерживать и 2 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Nvidia составляет 350,00 долларов США, а самая низкая – 175,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Nvidia составила 256,39 доллара США.

Источник: TipRanks, 1 марта 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Nvidia

Пример торговой идеи акциями Nvidia может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 241,00 доллар США

Поставить цель на уровне самой высокой целевой цены аналитиков в 350,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Nvidia:

Если цель достигнута = 1090,00 долларов США прибыли (($350,00 - $241,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что прошлый год акции закончили в минусе.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Nvidia составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Nvidia за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Nvidia, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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