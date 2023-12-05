РБА сохранил ставки без изменений, цены на золото откатились от рекордных максимумов

Декабрь 05, 2023 15:18

Резервный банк Австралии решил сохранить процентные ставки без изменений, как того и ожидали экономисты. Тем временем, во вторник утром цены на золото стали торговаться около отметки в 2030 доллара США за унцию на фоне слабости доллара США и осуждений процентных ставок. Следует отметить, что в понедельник цены на золото достигли рекордного уровня в 2150 доллара США за унцию.

Решение РБА по процентной ставке

РБА сохранил ставку на прежнем уровне, как и ожидалось. В заявлении по итогам заседания глава РБА Мишель Буллок подчеркнула: «Необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню в разумные сроки, будет зависеть от данных и меняющейся оценки рисков. Сохранение процентной ставки на прежнем уровне на этом заседании даст время оценить влияние повышения процентных ставок на спрос, инфляцию и рынок труда».

Правление РБА отметило, что существует неопределенность относительно отставания эффекта денежно-кредитной политики, но добавило, что «условия на рынке труда также продолжают постепенно смягчаться». Решение РБА по процентной ставке ослабило австралийский доллар по отношению к доллару США, который потерял 0,70% своей стоимости во вторник утром.

Золото достигло рекордного максимума в понедельник, но подешевело во вторник

В понедельник цены на золото поднялись выше 2150 долларов США, поскольку геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и возможность снижения процентных ставок, похоже, вынуждают инвесторов корректировать свои портфели, инвестируя в так называемые защитные активы. Экономисты BMI, подразделения Fitch Solutions, предположили: «Мы считаем, что основными факторами, поддерживающими золото в 2024 году, будут снижение процентных ставок ФРС США, более слабый доллар США и высокий уровень геополитической напряженности».

В своем исследовании Всемирный совет по золоту предположил, что семь из десяти центральных банков намерены увеличить свои резервы в ближайшие 6 месяцев. В беседе с журналистами CNBC аналитики UOB заявили, что «ожидаемое снижение курса доллара США и процентных ставок в 2024 году является ключевым позитивным фактором для золота. Золото переживает ралли Санта Клауса, и мы ожидаем, что оно продолжится до конца этого года».

Отчет по ВВП Австралии за 3 квартал 2023 года

В среду утром Австралийское бюро статистики опубликует отчет по ВВП за третий квартал 2023 года. Экономисты ожидают, что темпы роста ВВП составят 0,4% в квартальном исчислении, что соответствует показателю второго квартала. В годовом исчислении аналитики рынка ожидают, что этот показатель достигнет 1,8%, что ниже, чем 2,1%, зафиксированные в предыдущем квартале.

Резервный банк Австралии (РБА) приостановил повышение процентных ставок, оценив экономические условия в крупнейшей стране Океании. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отметила на прошлой неделе, что РБА, вероятно, завершил свой план по ужесточению денежно-кредитной политики, добавив при этом, что общая инфляция, как ожидается, достигнет целевого диапазона к концу 2025 года.

Отчет ISM по PMI в секторе услуг в США

В среду Институт управления поставками (ISM) опубликует данные по PMI в секторе услуг за ноябрь. Аналитики рынка предполагают, что PMI составит 52,0, что немного выше октябрьского значения, что указывает на расширение сектора услуг, несмотря на неблагоприятные условия.

На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономика США замедляется в соответствии с планом центрального банка, добавив, что совет без колебаний ужесточит свою денежно-кредитную политику снова, если это будет необходимо.

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