Почему процентные ставки влияют на фондовый рынок?

Декабрь 01, 2022 15:22

Вчера подошел к концу очередной месяц и все три основных индекса Уолл-Стрит завершили его в плюсе (второй месяц подряд). В частности, композитный индекс Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq завершил вчерашнюю торговую сессию с дневным приростом в 2,18%, 3,09% и 4,41% соответственно.

Рост на Уолл-стрит был вызван комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла во время выступления в аналитическом центре Brookings Institute в Вашингтоне о перспективах экономики США.

Инвесторы внимательно следили и пытались найти любые намеки на следующие шаги Федеральной резервной системы в преддверии заседания по вопросам политики, которое состоится через пару недель. Они не были разочарованы.

Пауэлл объявил, что «стоит сдерживать темпы повышения ставки по мере того, как мы приближаемся к уровню, достаточному для снижения инфляции», а также добавил: «Замедление темпов повышения ставки, возможно, наступит уже на декабрьском заседании».

Хотя эти комментарии соответствовали замечаниям ФРС, сделанным в последние недели, инвесторы были рады услышать о возможном смягчении политики. Реакция на Уолл-стрит была почти мгновенной: все три основных индекса США начали расти вскоре после того выступления Пауэлла.

Но почему инвесторов так беспокоит повышение процентных ставок? Как и почему они влияют на фондовый рынок?

TradingView - Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Источник:

Инфляция, процентные ставки и фондовый рынок

Процентные ставки являются самым важным инструментом центрального банка в борьбе с инфляцией. Когда инфляция высока, как сейчас, центральные банки обычно повышают ставки, пытаясь снизить инфляцию до целевого уровня около 2%.

Более высокие процентные ставки существенно сокращают потребление и инвестиции, что, в свою очередь, оказывает понижательное давление на цены. Более высокие процентные ставки помогают бороться с ростом цен несколькими способами:

Они увеличивают стоимость кредитов, что препятствует образование новых кредитов для покупки дорогих вещей, таких как дом или автомобиль.

Более высокие процентные ставки также увеличивают стоимость обслуживания существующего долга, что снижает дискреционные доходы потребителей. Меньший дискреционный доход = меньше расходов, особенно на не первостепенные предметы.

Потребители получают больше процентов по сберегательным депозитам в банке, что мотивирует их экономить деньги, а не тратить или инвестировать их.

Как мы описали выше и видели бесчисленное количество раз в этом году, изменения процентных ставок также влияют на фондовый рынок.

Другими словами, между ними существует взаимозависимость. Когда процентные ставки растут, фондовый рынок, как правило, движется в противоположном направлении, и наоборот. Но почему так происходит?

Повышения ставки и цены на акции

Выше мы объяснили, как более высокие процентные ставки сокращают потребление и, следовательно, оказывают понижательное давление на цены. Мы смотрели на это строго с точки зрения потребителя, но процентные ставки затрагивают всех, включая компании.

Повышение процентных ставок и, следовательно, удорожание кредитов влияет на деятельность компании несколькими способами:

Увеличение эксплуатационных расходов

Уменьшение капитала для инвестиций в будущий рост

Падение продаж из-за более низкого дискреционного дохода и снижения стимула для взятия кредитов

Давайте рассмотрим каждый из них.

Увеличение эксплуатационных расходов

Подавляющее большинство предприятий имеют определенный долг. Повышение ставок увеличит стоимость обслуживания этого долга, повысит операционные расходы и, как следствие, снизит рентабельность компании.

Уменьшение капитала для инвестиций в будущий рост

Падение прибыли означает меньше денег для инвестирования в будущий рост компании. Кроме того, из-за увеличения стоимости кредитов компания, скорее всего, будет менее склонна увеличивать свой кредит в инвестиционных целях.

Падение продаж

Рост процентных ставок означает, что у потребителей остается меньше денег, поэтому они потребляют меньше. На ком сказываются последствия этого? На компаниях.

Меньшее потребление естественным образом приводит к снижению продаж, что ведет к снижению выручки и, следовательно, к снижению прибыли. Это усиливает описанный выше эффект. Наряду с увеличением операционных расходов, сказывающихся на прибыли, падение продаж также оказывает давление, делая еще меньший объем капитала, доступного для инвестиций в будущий рост.

Какой следует вывод?

Более низкая прибыль и меньшие инвестиции в будущий рост сокращают будущий денежный поток компании. При прочих равных это делает компанию менее привлекательной для инвестиций. Существующие акционеры, возможно, захотят продать свою долю, а потенциальные инвесторы будут искать другой вариант для вложения своего капитала, что приведет к падению цен на акции.

Естественно, все описанное не происходит мгновенно после повышения процентной ставки. Однако фондовый рынок не ждет: когда эти последствия наступают, он предвидит это и подстраивается под них.

По этой причине любой намек на изменение процентных ставок обычно вызывает реакцию на фондовом рынке, поскольку инвесторы пытаются заложить в цену ожидаемый результат. Так, например, вчера мы увидели позитивную реакцию Уолл-стрит на комментарии Пауэлла о повышении процентных ставок.

Хотя ставки, очевидно, продолжат расти, того факта, что повышения будут резкими, чем предыдущие, было достаточно, чтобы улучшить настроения инвесторов.

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