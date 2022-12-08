Торговые новости для начинающих: Как новости на тему энергетики влияют на рынки?

Декабрь 08, 2022 17:12

Новости энергетики могут сместить внимание рынка с одних продуктов и трендов на другие, что зачастую влечет за собой серьезные последствия.

Всего 50 лет назад основные торговые и инвестиционные рынки игнорировали ущерб, наносимый окружающей среде выбросами, поскольку существовало мало альтернатив ископаемому топливу. Со временем, мало-помалу, благодаря новостям и исследованиям стали появляться новые точки зрения.

Исследования начали появляться благодаря активистам-экологам и ученым еще в 1970-х годах и постепенно просачивались на рынки. Так участники рынка узнали о необходимости бороться с изменением климата с помощью продуктов, использующих возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия и ветер.

Экологическая осведомленность изменила наш взгляд на продукты, которые мы используем каждый день. Вас может удивить тот факт, что электрические автомобили были впервые представлены еще в 1820-х годах и пользовались популярностью благодаря использованию чистой энергии. Машины вышли из моды, когда в начале 1900-х годов на рынок вышли автомобили с бензиновым двигателем. Электромобили вновь обрели популярность в 1990-х годах, что вдохновило инвесторов на вложение денег в компании, производящие автомобили, работающие на альтернативных источниках энергии.

Спустя пять десятилетий после начала экологического движения за Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало, что к началу 2025 года возобновляемые источники энергии станут крупнейшим источником мировой энергии, опередив уголь.

«Возобновляемые источники энергии являются единственным источником производства электроэнергии, доля которого, по прогнозам, будет расти, при этом доля угля, природного газа, атомной энергии и нефти будет снижаться», — МЭА «Возобновляемые источники энергии 2022 г.»

Масштабы прогнозов МЭА поразительны, и эту новость распространили многие СМИ. Вероятно, это повлияет на потоки инвестиций и изменит подход энергетических компаний к возобновляемым источникам энергии. Крупные игроки в области энергетики уже применяют альтернативные источники экологически чистой энергии и взяли на себя обязательство сбалансировать разработку ископаемого топлива и применение источников солнечной, ветровой и волновой энергии.

Заголовки новостей на тему энергетики, такие как нефтяные пятна и другие виды ущерба окружающей среде, в наши дни не остаются незамеченными, и побуждают энергетические компании уделять приоритетное внимание безопасности и экологической политике. Инвесторы и трейдеры также проявляют повышенную бдительность в отношении историй, когда речь идет о геополитических событиях или ущербе, нанесенном энергетической инфраструктуре.

Истории в СМИ являются частью эволюции энергетических рынков. К одним из главных тем только за последние 10 лет относятся гидроразрыв пласта, загрязнение воздуха в Азии, утечки на Фукусиме, волатильность на рынках сырой нефти, и это лишь некоторые из них.

Политика ОПЕК

Политика ОПЕК широко освещается в мировой прессе, что приводит к определенным ожиданиям в отношении цен на сырую нефть и предположениям о спросе и предложении на энергетических рынках. Поскольку политика ОПЕК напрямую связана с экономическими показателями ее членов, существует целый специализированный сектор СМИ, посвященный анализу и освещению последних событий.

Как интерпретировать энергетические новости начинающим трейдерам

Если посмотреть на частоту публикации энергетических новостей, становится ясно, насколько важно для трейдеров и инвесторов быть в курсе событий. Энергетические новости часто могут выступать в качестве катализатора отраслевых трендов, стимулировать идеи создания новых продуктов и влиять на органы регулирования в отрасли энергетики.

Принятие во внимание новостей об энергетике в ваших финансовых решениях часто начинается с осознания того, что цены на бензин растут или падают, и учета этой информации в вашем ежемесячном бюджете. То же самое делают миллионы людей, отсюда вопрос: как это повлияет на компании, поставляющие бензин потребителям? Ответы на подобные вопросы — первый шаг в анализе влияния новостей об энергетике на активы.

В общем, любопытство — ваш друг в поиске потенциальных возможностей на энергетическом рынке.

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