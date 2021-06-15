После недавнего роста индекс Nikkei приближается к текущему уровню сопротивления

Июнь 15, 2021 16:22

Индекс Nikkei завершил сегодняшнюю торговую сессию ростом почти на 1%, главным образом за счет улучшения ситуации в технологическом секторе, последовав, таким образом, примеру американского индекса Nasdaq. Благодаря восходящему движению во время последних нескольких торговых сессий ему удалось достичь уровня рекордных максимумов. В частности, японский индекс поднялся до 29 441,30 пунктов.

Хотя несколько недель назад японская экономика столкнулась с проблемами из-за роста уровня безработицы и падения потребления, вызванного пандемией, движение японской иены по отношению к доллару благоприятствует компаниям страны восходящего солнца: слабость японской валюты повышает экспорт и конкурентоспособность ее продукции.

Как мы сказали во вчерашнем техническом анализе, необходимо очень внимательно следить за движением цены USDJPY в ближайшие недели. Если цене удастся восстановиться до уровня 110000, может сформироваться новый восходящий импульс в поисках годовых максимумов. Пробитие этих максимумов может стать причиной начала бычьего ралли, в результате которого цена может подняться до уровня 112 240 или выше.

Если мы посмотрим на индекс Nikkei, с технической точки зрения, после того, как в декабре прошлого года индекс отметил максимумы, цена продолжала движение в боковом диапазоне. Однако, найдя поддержку в районе 200-дневной скользящей средней на уровне близком к 27 600 пунктам, цена сформировала бычий импульс, благодаря которому она взлетела вверх и пересекла 18-дневную и 40 -дневную скользящие средние.

Учитывая недавний рост, пересечение этих уровней может помочь Nikkei достигнуть текущего уровня сопротивления на линии среднесрочного нисходящего тренда, несмотря на накопленную перекупленность (о чем говорит индикатор стохастик). Пробитие этой линии тренда может привести к дальнейшему росту цены.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Jp225, Daily – Диапазон данных: c 14 февраля 2020 г. по 15 июня 2021 г. по состоянию на 15 июня 2021 г. в 12:05 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 16,01%

2019: 18,20%

2018: -12,08%

2017: 19,10%

2016: 0,42%

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