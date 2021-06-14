Показатели инфляции в США продолжают оказывать влияние на доллар

Июнь 14, 2021 17:31

В течение первого квартала года динамика индекса доллара была положительной, но в апреле и мае он упал на 2,11% и 1,40% соответственно по отношению к основным валютам. Индекс достиг квартальных минимумов на уровне 89,50 долларов и начал боковое движение внутри диапазона, находящегося между данными минимумами и ценовым уровнем 90,57 доллара в районе линии 40-дневной скользящей средней.

Внимание рынка по-прежнему сосредоточено на мерах и изменениях, которые Федеральная резервная система может предпринять для борьбы с растущей инфляцией в Соединенных Штатах. Восстановление экономики и рост потребления благодаря успешно продвигающемуся процессу вакцинации могут привести к изменению политики ФРС и возможному повышению процентных ставок, что в свою очередь, вероятно, станет причиной роста доллара.

В настоящий момент рост индекса доллара составляет 0,51%.

Анализ EURUSD

Если в начале месяца рынок следил за данными по безработице, то на прошлой неделе в центре внимания находились данные по инфляции в США. Эти данные были опубликованы в прошлый четверг: уровень инфляции вырос до 5% в годовом исчислении, превысив ожидания рынка и установив базовый индекс потребительских цен на уровне 3,8%.

С технической точки зрения, если посмотреть на недельный график, можно заметить, что EURUSD замедлилась на уровне 1,2240, образовав двойную вершину (зеленая полоса). Это привело к снижению цены от уровней 18-дневной и 40-дневной скользящих средних в конце прошлой недели. Следовательно, произошел прорыв бычьего канала, внутри которого пара торговалась в течение нескольких последних недель.

Более того, потеря этих уровней может привести к дальнейшей коррекции в поисках долгосрочной линии тренда и уровня 200-дневной скользящей средней.

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Daily – Диапазон данных: c 10 февраля 2020 г. по 14 июня 2021 г. по состоянию на 14 июня 2021 г. в 12:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020 = +8,93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = +14.09%

2016 = -3.21%

Анализ GBPUSD

В случае GBPUSD можно увидеть, что пара следует очень четкому восходящему тренду после того как 20 марта 2020 года достигла минимумов около уровня 1.14100. После пара почти достигла уровня 1.42400, преодолев долгосрочную линию нисходящего тренда (красного цвета).

Как видно на недельном графике, после достижения максимумов в феврале прошлого года цена EURUSD начала коррекцию, которая привела к потере важного ценового уровня 1,40 в поисках линии 18-дневной скользящей средней. Здесь цена нашла важный уровень поддержки и сформировала новый импульс. Благодаря этому цена не только превысила уровень 1,40, но и сформировала двойную вершину в области годовых максимумов (отмечена зеленым цветом).

Двойная вершина, в свою очередь, может привести к ценовой коррекции в поисках уровня 18-дневной скользящей средней, который в настоящее время выступает в качестве первого уровня поддержки. Пока цена будет сохранять этот уровень, настроения будут оставаться бычьими. Окончательная потеря ценового уровня 1,40 и линии 18-дневной скользящей средней, вероятно, приведут к дальнейшей коррекции до предыдущего уровня поддержки / сопротивления, отмеченного красным.

Источник: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Weekly – Диапазон данных: c 23 ноября 2020 г. по 14 июня 2021 г. по состоянию на 14 июня 2021 г. в 12:05 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020 = +3.10%

2019 = +3.95%

2018 = -5.54%

2017 = +9.43%

2016 = -16.26%

Анализ USDJPY

Наконец, если мы посмотрим на USDJPY, то увидим, что японская иена сильно проиграла в результате роста доллара. Во время его роста в феврале и марте пара, торгуясь на уровне примерно 102,700, выросла до уровня, близкого к 111 000. Как мы видим на недельном графике, после нескольких столкновений с важным уровнем поддержки (отмечен красной полосой) цена отскочила выше уровня 200-дневной скользящей средней (красна линия) и линии долгосрочного нисходящего тренда.

Но, как мы уже упоминали ранее, в апреле доллар снова уступил место своим конкурентам, поэтому пара вернулась к уровню 18-дневной скользящей средней, где она нашла поддержку для продолжения роста.

С технической точки зрения, стоит очень внимательно следить за котировками в ближайшие недели, потому что, если цене удастся восстановиться до уровня 110 000, она может сформировать новый восходящий импульс в поисках годовых максимумов. Пробитие этих максимумов может положить начало бычьему ралли и движению цены к зеленой полосе верхнего бокового канала. И напротив, если цена снова начнет падение к более низким уровням, мы станем свидетелями еще большей коррекции.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDJPY, Weekly – Диапазон данных: c 12 октября 2014 г. по 14 июня 2021 г. по состоянию на 14 июня 2021 г. в 12:10 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020 = -4,95%

2019 = -0,88%

2018 = -2,76%

2017 = -3,59%

2016 = -2,85%

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