Цены на нефть: загадка 2023 года

Май 05, 2023 10:47

По мере того как среди инвесторов растут опасения по поводу предстоящей рецессии, цены на нефть колеблются из-за неопределенности, царящей на финансовых рынках. Нефть является одним из видов энергии, которая способствует росту промышленности и влияет на потребительские цены. Инфляция значительно выросла во многих странах мира на фоне высоких цен на энергоносители.

В нашей статье вы найдете полезную информацию о торговле нефтью и ценах на нее. Если вы начинающий трейдер, мы рекомендуем прочитать нашу статью «Торговля нефтью: что нужно знать начинающим трейдерам в 2023 году».

ОПЕК+ оказалась в центре внимания

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие нефтедобывающие страны, сотрудничающие с ней, стали мишенью правительств и организаций, которые не согласны с решениями о сокращении добычи. Комментарии о политике ОПЕК+ говорили о необходимости удерживать цены на нефть на низком уровне, что могло бы способствовать снижению потребительских цен.

С другой стороны, официальные представители ОПЕК+, похоже, готовы следовать стратегии организации, удерживая цены на нефть на уровне, который был бы выгоден ее членам. На прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил репортерам, что указывать пальцем и искажать действия организации контрпродуктивно, добавив: «обвинение нефти в росте инфляции было ошибочным и технически неточным, учитывая, что были и другие причины, способствующие инфляции».

Генеральный секретарь ОПЕК отметил, что Международное энергетическое агентство (МЭА) не должно препятствовать будущим инвестициям в нефтяную отрасль, поскольку это может привести к усилению нестабильности на рынке.

Несмотря на сокращение добычи, цены на нефть в 2023 году снижаются

В отчете Bloomberg, опубликованном 4 мая, говорится, что хотя ОПЕК+ продвинулась вперед в сокращении добычи, цены на нефть в этом году снизились на 14%. Экономисты предполагают, что страхи перед рецессией и замедление экономического роста негативно сказались на спросе на нефть. Рыночные аналитики ANZ отметили: «опасения по поводу ослабления экономического роста в основных экономиках привели к дальнейшему снижению цен на сырьевые товары; настроения на рынке нефти, вероятно, останутся медвежьими».

3 мая Федеральная резервная система США объявила об очередном повышении процентной ставки, которое прогнозировали экономисты. Всего за несколько часов до объявления решения июньский контракт на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упал на 5,1% до 68,29 доллара США за баррель, а по Brent – на 4,7% до 71,80 доллара США, что является самым низким уровнем, зафиксированным более чем за двенадцать месяцев.

Преимущества нефтяных компаний

5 крупных нефтяных компаний (Total, Shell, BP, Exxon, Chevron) сообщили о рекордной совокупной прибыли в размере почти 200 миллиардов долларов США в 2022 году. Импульс 2022 года сохранился и в 2023 году, когда 3 мая Shell объявила о прибыли за первый квартал, превзошедшей ожидания аналитиков. Генеральный директор Shell Ваэль Саван сказал, что компания добилась высоких результатов и стабильной операционной деятельности на фоне волатильности, продолжая при этом обеспечивать поставки энергоносителя.

2 мая BP опубликовала отчет о прибылях и убытках за первый квартал 2023 года, который показал более высокую, чем ожидалось, прибыль в первом квартале (4,96 млрд долларов США вместо ожидаемых 4,3 млрд долларов США). Генеральный директор отметил: «этот квартал принес отличные показатели и стратегические результаты, поскольку мы продолжаем фокусироваться на безопасных и надежных операциях. И что важно, мы продолжаем приносить пользу акционерам за счет дисциплинированных инвестиций, снижения чистого долга и увеличения распределения».

Экономисты пытаются разгадать загадку цен на нефть

Некоторые экономисты предполагают, что цены на нефть падают, хотя объемы запасов также сокращаются. Аналитики Standard Chartered отмечают, что сокращение добычи, похоже, не влияет на опасения по поводу из-за слабого экономического роста и повышения процентных ставок. В своем отчете они отмечают, что сокращения в конечном итоге устранят профицит, накопившийся на мировых рынках, и прогнозируют, что это может произойти к ноябрю этого года, если со стороны ОПЕК ничего не изменится.

Экономисты Goldman Sachs (GS) предполагают, что акции энергетических компаний в целом могут выиграть от открытия китайского рынка. Стратеги GS прогнозируют, что сырая нефть Brent и WTI может вырасти на 23% и торговаться на уровне 100 и 95 долларов США за баррель в течение следующих 12 торговых месяцев.

Рекордная прибыль от нефти вызывала ответную реакцию

Рекордные цифры по прибыли обрадовали инвесторов, но также вызвали негативную реакцию со стороны политиков и защитников окружающей среды, которые предложили нефтяным компаниям вернуть часть своих избыточных доходов населению. По их мнению, одним из способов является налог на непредвиденную прибыль.

В феврале генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил журналистам CNBC, что для инвестирования в возобновляемые ресурсы потребуются средства, поэтому налог на прибыль от нефти может быть плохой идеей. «Я бы сказал, им невыгодно иметь дополнительные инвестиции. Им нужно инвестировать в этот сектор, им нужно развивать бизнес в альтернативных и традиционных источниках энергии, и им нужно помочь».

Торговля нефтью и управление рисками

Колебания цен на нефть зависят от многих факторов. Есть много способов инвестировать или торговать нефтью, например, инвестировать в нефтяные акции и нефтяные ETF или даже торговать CFD на сырую нефть. Однако, как начинающий трейдер, вы должны следить за тем, как вы управляете своим бюджетом и, что более важно, своими рисками. Неверные решения могут привести к потере средств, что может поставить под угрозу ваш финансовый план и цели.

Чтобы уменьшить вероятность ошибки, научитесь пользоваться инструментами управления рисками. Брокеры предлагают широкий спектр учебных материалов, в том числе электронные книги, вебинары и практические статьи, написанные опытными профессионалами. Знание — сила, поэтому мы хотели бы подчеркнуть, что крайне важно быть готовым, когда рынки начнут двигаться против вас. Снижение риска подарит вам некоторое спокойствие и позволит наслаждаться торговлей.

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