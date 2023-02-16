Торговля нефтью: что нужно знать начинающим трейдерам в 2023 году

Февраль 16, 2023 20:05

Кто-то скажет, что нефть правит миром. Хотя это кажется преувеличением, нельзя отрицать, что нефть поддерживает активность и экономический рост во всем мире. Несмотря на происходящий переход к экологически чистым источникам энергии, нефтегазовые компании, похоже, постепенно восстанавливаются после периода пандемии.

Цель этой статьи — предоставить вам ценную информацию, которая поможет вам ориентироваться на рынке нефти в 2023 году и строить свои стратегии в соответствии с вашими финансовыми целями.

Несколько интересных фактов о нефти

Как сырая нефть, так и продукты ее переработки, или нефтехимические продукты, играют решающую роль в современной промышленно развитой экономике. Люди в древней Месопотамии использовали нефть в качестве строительного раствора, в то время как другие использовали его для гидроизоляции своих лодок более четырех тысяч лет назад.

В США коренное племя ирокезов использовало нефть для изготовления боевой раскраски и средства от комаров. Много лет спустя (1859 г.) нефтяная компания Seneca Oil Company пробурила первую в Америке коммерческую нефтяную скважину в Пенсильвании. По данным Управления энергетической информации США, в тройку крупнейших нефтедобывающих стран мира входят США, Саудовская Аравия и Россия.

Нефть марки WTI и Brent: в чем разница?

Просматривая список сырьевых товаров, вы, вероятно, увидели две разновидности сырой нефти: West Texas Intermediate (WTI) и Brent. Это две самые популярные эталонные марки нефти в мире. Посмотрим, в чем их отличия.

Что такое нефть WTI?

Сырая нефть WTI добывается в основном в штате Техас, ее легко очищать, и потому ее качество считается одним из лучших в мире. Затем нефть поступает по трубопроводам на Средний Запад США и в Мексиканский залив, где ее перерабатывают. Кушинг, штат Оклахома, — это место, где происходит большая часть физического обмена и расчета цен на WTI. Аналитики нефтяного рынка называют Кушинг «мировым перекрестком трубопроводов».

9 декабря 2022 года цена на сырую нефть WTI упала, достигнув годового минимума на уровне 71,63 доллара США. Хотя с тех пор цена на сырую нефть WTI несколько выросла, в первые шесть недель 2023 года она колеблется между значениями 73 и 81 доллар США за баррель.

Что такое нефть Brent?

Сырая нефть эталонной марки Brent определяет стоимость для более чем 65% мировых нефтяных контрактов по нефти, добываемой в основном в Северном море. Нефть марки Brent была обнаружена в начале 1960-х годов и в настоящее время поступает в основном из Великобритании, Норвегии, Дании, Нидерландов и Германии. Нефть марки Brent не такая легкая, как нефть марки WTI, но она более широко распространена.

Затраты на транспортировку сырой нефти марки Brent значительно ниже, чем на нефть WTI, поскольку WTI добывается в районах, не имеющих выхода к морю. В последние годы, благодаря достижениям в области технологий бурения и гидроразрыва пласта в США, сырая нефть WTI стала дешевле, чем сырая нефть марки Brent. До этого нефть марки Brent, как правило, была дешевле, чем нефть марки WTI.

Как и в случае с нефтью WTI, 8 декабря 2022 года цена на нефть марки Brent упала до 76,82 доллара США за баррель. После роста в середине января 2023 года 3 февраля ее цена снова упала, торгуясь на уровне 79,69 доллара США за баррель. С тех пор цена выросла, достигнув 16 февраля уровня 85,57 доллара США.

Цены на нефть в 2023 году: рост или падение?

Экономисты Deutsche Bank считают, что цена на сырую нефть марки Brent к концу года составит около 80 долларов США. В отчете, опубликованном 14 февраля, они отметили: «мы видим стоимость нефти Brent на уровне 75 долларов США за баррель в первом полугодии 2023 года, прежде чем во втором полугодии 2023 года она достигнет 80 долларов США за баррель. Мы видим, что рецессия замедляет рост спроса, но, поскольку прекращение политики нулевой терпимости к Covid в Китае произошло раньше, чем ожидалось, во втором квартале 2023 года стало меньше возможностей для резкого восстановления. Ко второму полугодию мировой спрос должен вырасти на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем второго полугодия 2019 года. Мы видим, как избыточное предложение поддерживает понижательное давление в первом полугодии, создавая напряженность в связи с политической предвзятостью ОПЕК, прежде чем спрос восстановится во втором полугодии 2023 года».

С другой стороны, рыночные аналитики UBS гораздо более оптимистичны в отношении цен на нефть в 2023 году. В отчете UBS, опубликованном 14 февраля, говорится: «Мы полагаем, что две трети роста спроса на нефть в этом году придется на страны Азии во главе с Китаем. Это, по нашему мнению, приведет к росту мирового спроса на нефть до уровня выше 103 млн баррелей в сутки во второй половине года. Мы ожидаем, что страны, не входящие в ОПЕК+, продемонстрируют лишь скромный рост предложения в этом году, добавив 1,3 млн баррелей в сутки в основном за счет добычи нефти в США. Мы сохраняем позитивный взгляд на нефть, поскольку по-прежнему ожидаем, что в этом году стоимость барреля Brent вырастет до 110 долларов США, а WTI — до 107 долларов США».

ОПЕК ожидает роста мирового спроса в 2023 году

Выступая на конференции по энергетике в Египте, Хайтам Аль-Гайс, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил: «Мы ожидаем, что в 2023 году мировой спрос на нефть превысит допандемический уровень».

Он также добавил, что к 2025 году спрос вырастет до 110 миллионов баррелей в день, сославшись на улучшение экономических перспектив Китая по мере восстановления его экономики. Нефтяная промышленность несколько лет страдала от хронического недостатка финансирования. Нефтяная промышленность нуждается в инвестициях в размере 500 млрд долларов США ежегодно до 2045 года».

Торговля нефтью: опасно ли это?

Как и в случае со всеми финансовыми инструментами, торговля нефтью сопряжена с риском. Торговля нефтью без знания ее основ может привести к ошибкам. Ошибки могут привести к потере с трудом заработанных средств. Хотя торговля может быть частью вашего финансового планирования, не стоит подвергать себя финансовом риску, особенно если вы только начинаете торговать.

Начинающие трейдеры, не имеющие необходимого опыта, должны расширять свои знания, чтобы строить грамотные стратегии, которые будут соответствовать их финансовым ожиданиям. Существует множество вариантов изучения трейдинга. Некоторые брокеры предлагают образовательные материалы: начиная от вебинаров и семинаров и заканчивая электронными книгами и статьями, написанными рыночными экспертами.

Знания – ключ к успеху. Воспользуйтесь бесплатным доступом к информации, доступной в Интернете, и сосредоточьтесь на достижении своих целей.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.