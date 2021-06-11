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Отчет ОПЕК: оптимистичный взгляд на будущее

Июнь 11, 2021 16:05

Цены на нефть выросли

Во время вчерашней торговой сессии, которую мы обсуждали в нашем анализе, ОПЕК опубликовала свой ежемесячный отчет, благодаря которому мы узнали об ожиданиях организации относительно дальнейшего развития событий. В своем отчете ОПЕК очень оптимистично смотрит на темпы восстановления потребления нефти. При этом организация считает, что ей придется увеличить добычу нефти в ближайшие месяцы, чтобы удовлетворять объемы спроса в следующем году. 

Как видно из отчета, в 2022 году каждому участнику группы хватит маржи, чтобы увеличить свою добычу на 1,4 млн баррелей в сутки. Инвесторам понравился такой отчет, в результате чего цена за баррель Brent и WTI выросла до 72 и 70 долларов соответственно. 

С технической точки зрения, в этом месяце нефть марки Brent испытывает новый импульс роста. В результате этого ей удалось вырасти примерно на 5% с начала месяца. После роста на 3,25% на прошлой неделе, цена, наконец, смогла преодолеть уровень в 70 долларов за баррель, завершив неделю на уровне 71,89 доллара. Это произошло благодаря тому, что во вторник ОПЕК и ее союзники сохранили текущую программу сокращения добычи нефти без изменений. 

Во время сегодняшней торговой сессии цена остается на уровне выше 72 долларов за баррель. Данный ценовой уровень близок к текущему уровню сопротивления, отмеченному на графике зеленой полосой. Необходимо внимательно следить за движение цены и понять, сможет ли она преодолеть этот уровень после публикации положительного отчета, или она, наоборот, совершит откат к уровню поддержки в районе 70 долларов в поисках нового импульса.  

Прорыв текущего уровня сопротивления может стать толчком к началу бычьего ралли в поисках линии долгосрочного нисходящего тренда и ценового уровня 80 долларов за баррель. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, Brent, Weekly – Диапазон данных: c 16 ноября 2014 г. по 11 июня 2021 г. по состоянию на 11 июня 2021 г. в 12:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Результаты за последние пять лет: 

  • 2020: -21,52% 
  • 2019: 22,68% 
  • 2018: -19,55% 
  • 2017: 17,69% 
  • 2016: 52,41% 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas
Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova