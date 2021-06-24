Рост акций Tesla помог индексу Nasdaq обновить исторические максимумы

Июнь 24, 2021 15:45

Во время вчерашней торговой сессии американский индекс Nasdaq обновил исторические максимумы, что было вызвано, главным образом, ростом акций Tesla на 5,27%. Это произошло после того, как компания Илона Маска, объявила об открытии солнечной зарядной станции с хранилищем энергии в столице автономного региона Тибет в Китае.

Несмотря на в целом положительные результаты, опубликованные в апреле прошлого года, сомнения, возникшие в связи с ростом инфляции в Соединенных Штатах и кризисом, вызванным нехваткой полупроводниковых чипов, привели к тому, что акции Tesla пробили восходящий канал, который сформировался еще в начале марта прошлого года. Это привело к формированию двойного дна, как мы отмечали в нашем анализе в мае.

Двойное дно выделено красной полосой. Опираясь на уровень 200-дневной скользящей средней (красного цвета), цена начала новое восходящее движение. Если она, наконец, сможет подняться выше уровня среднесрочного нисходящего тренда, который начался в начале года на уровне рекордных максимумов (около 900 долларов за акцию), это подтвердит смену тренда.

Пока цена не преодолеет линию нисходящего тренда, на рынке сохранятся негативные настроения, хотя прорыв этого уровня может вызвать сильное движение вверх.

Tesla и Илон Маск, без сомнения, являются крупными игроками на рынке, поэтому любая новость о них привлекает всеобщее внимание. Недавно мы узнали, что известный инвестор Майкл Берри сделал выбор в пользу короткой позиции по акциям этой компании, поэтому, похоже, довольно высокая волатильность этих акций сохранится.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Tesla, Daily – Диапазон данных: c 10 февраля 2020 г. по 24 июня 2021 г. по состоянию на 24 июня 2021 г. в 10:40 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 743.40%

2019: 25.71%

2018: 6.89%

2017: 45.69%

2016: -10.96%

Еще одним крупным игроком в секторе электромобилей, несомненно, является NIO. Если мы посмотрим на дневной график этой китайской компании, зарегистрированной в Соединенных Штатах, мы увидим, как после установления исторических максимумов в начале этого года около 66,90 долларов за акцию цена продолжила нисходящий тренд. Это привело к формированию двойного основания в районе 31 доллара за акцию в середине прошлого месяца.

С того времени цена находилась в сильном восходящем тренде, в результате чего она преодолела несколько уровней сопротивления, пересекла скользящие средние и снова достигла ценового уровня 48 долларов за акцию.

В настоящее время цена торгуется на уровне коррекции Фибоначчи 23,6% в области 18-дневной скользящей средней. Эти уровни в настоящее время являются основными уровнями поддержки, которые могут сыграть важную роль при формировании нового восходящего импульса. Потеря этих уровней, скорее всего, приведет к откату до уровня Фибоначчи 38,2%, а если цена потеряет и этот уровень, текущая восходящая структура окажется под угрозой.

Источник: Admirals MetaTrader 5, NIO, Daily – Диапазон данных: c 10 февраля 2020 г. по 24 июня 2021 г. по состоянию на 24 июня 2021 г. в 10:45 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние три года:

2020: 1112.24%

2019: -36.89%

2018: -8.74%

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