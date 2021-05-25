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  4. Акции Tesla и NIO продолжают падение

Акции Tesla и NIO продолжают падение

Май 25, 2021 14:04

Акции Тесла и NIO продолжаю падение

Акции Tesla и NIO были крайне популярны на финансовых рынках в прошлом году, поскольку многие инвесторы сосредоточили свое внимание на компаниях, производящих электромобили. Однако настроения рынка в этом году отличаются от настроений 2020 года.

В то время как акции Tesla и NIO выросли на 743,40% и 1112,24% соответственно в прошлом году, в 2021 г. до сих пор обе компании переживают сильную коррекцию, которая составляет 17,68% и 30,12% соответственно.

Это снижение отчасти можно объяснить проблемами и сомнениями среди населения, вызванными ростом инфляции в Соединенных Штатах. Более того, изменения, которые Федеральная резервная система возможно внесет в текущую политику в отношении процентных ставок, вероятно, также повлияют на ситуацию: процентные ставки оказывают прямое влияние на доходность облигаций США, что, в свою очередь, напрямую влияет на долговые рынки. Все это негативно отразится на компаниях технологического сектора, поскольку они, как правило, обладают существенной структурой дебиторской задолженности, а повышение процентных ставок снизит их маржу и увеличит расходы.

С другой стороны, компании также пострадали от нехватки полупроводниковых чипов, что с начала пандемии коронавируса превратилось и до сих пор остается настоящей проблемой. После начала пандемии в прошлом году потребительский спрос на цифровые продукты вырос в то время, как производители вынуждены были приостанавливать производство. Поэтому, несмотря на то, что заводы-производители на данный момент работают в полную силу, на рынке по-прежнему присутствует нехватка этих продуктов. Это напрямую влияет на бизнес-модель и производство обеих компаний.

В апреле были опубликованы результаты деятельности Tesla за квартал, благодаря которым мы узнали, что поставки автомобилей увеличились до 184 800 единиц, а также увидели другую неоднозначную информацию. И это несмотря на то, что вложения Tesla в биткойн в феврале прошлого года в целом положительно повлияли на данные результаты.

В частности, Tesla опубликовала данные о прибыли на акцию в размере 0,93 доллара США по сравнению с ожидаемыми 0,74 доллара США, при этом чистая прибыль за первый квартал составила 438 млн долларов США. Отрицательной стороной результатов является информация о доходах, поскольку они не оправдали ожидания рынка: доходы составили 10,39 млрд долларов США по сравнению с ожидаемыми 10,42 млрд долларов США.

На дневном графике можно увидеть, что после пробоя бычьего канала, начавшегося в начале марта прошлого года, цена сформировала новый нисходящий импульс. В связи с этим цена вернулась к уровню годовых минимумов и вступила в борьбу за важный уровень поддержки в ценовом районе 200-дневной скользящей средней, хотя не исключено, что цена сформирует двойное дно. Очень важно, чтобы цена сохраняла этот уровень поддержки, поскольку его пробитие, скорее всего, приведет к дальнейшей коррекции к уровню, близкому к 465 долларам США за акцию.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Tesla , Daily – Диапазон данных: c 22 января 2020 г. по 24 мая 2021 г. по состоянию на 24 мая 2021 г. в 12:40 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

 Результаты за последние 5 лет: 

  • 2020: 743.40%

  • 2019: 25.71%

  • 2018: 6.89%

  • 2017: 45.69%

  • 2016: -10.96%

Если мы обратим внимание на NIO, то увидим, что в прошлом месяце компания также опубликовала соответствующие результаты за первый квартал, благодаря которым мы узнали, что как прибыль на акцию, так и размер доходов превзошел ожидания рынка: прибыль на акцию составила -0,23 юаней, а чистая прибыль – 7,98 млн юаней. Кроме того, недавно мы узнали, что NIO открыла флагманский магазин на сайте Tmall.com компании Alibaba, тем самым объединившись с китайским гигантом онлайн-продаж и подчеркнув, что планирует увеличить объемы производства автомобилей.

С технической точки зрения, на дневном графике отчетливо видно, как в течение этого года цена продолжила движение вниз, достигнув важных уровней поддержки и сопротивления (выделены зелеными линиями), тем самым  завершив отрицательную дивергенцию между ценой и индикатором MACD, которую мы наблюдали в конце прошлого года. Пробитие этих уровней привело к тому, что цена упала до ценовых значений 200-дневной скользящей средней и сформировала двойное дно в районе приблизительно 31 доллара США за акцию.

Заглядывая наперед в ожидании возможного восстановления, важно, чтобы формирование двойного дна быстро подтвердилось, поскольку 18-дневная скользящая средняя, обозначенная черным цветом, также достигла уровня 200-дневной скользящей средней. Потеря ценового уровня в 30 долларов США приведет к дальнейшей коррекции. После выхода вверх из треугольной формации (дно фигуры выделено жирной красной полосой, линия краткосрочного нисходящего тренда – красной полосой) цена, возможно, будет двигаться к ценовым уровням в районе синей полосы выше 45 долларов США за акцию.

Источник: Admirals MetaTrader 5, NIO, Daily – Диапазон данных: c 21 января 2020 г. по 24 мая 2021 г. по состоянию на 24 мая 2021 г. в 12:50 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Результаты за последние 5 лет: 

  • 2020: 1112.24%

  • 2019: -36.89%

  • 2018: -8.74%

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