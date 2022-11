Wall Street fecha em queda com a Fed a atacar a abordagem Hawkish

Novembro 03, 2022 22:06

Como esperado, a Reserva Federal aumentou as taxas de juro em 75 pontos base ontem à noite. Mas, como observámos nas notícias de ontem, foram os comentários do presidente da Fed, Jerome Powell, após o anúncio, que foram de particular importância.

Muitos traders e investidores especularam que a Fed começaria a desacelerar o ritmo dos futuros aumentos das taxas e estavam a procurar por quaisquer sinais no discurso de Powell de que esse fosse o caso. Infelizmente, esses observadores teriam ficado desapontados.

Apesar do anúncio inicial deixar a porta aberta para uma desaceleração nos futuros aumentos das taxas, Powell aparentemente deitou água fria na previsão logo depois, afirmando que era “muito prematuro” considerar uma pausa e que as taxas provavelmente subiriam mais do que anteriormente foi esperado.

O impacto destes comentários foi bastante previsível. O dólar americano ganhou força, o que teve um impacto negativo em muitas commodities. Enquanto isso, Wall Street fechou o dia em forte queda, com Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq a caírem 1,55%, 2,50% e 3,36%, respectivamente.

As grandes empresas de tecnologia foram particularmente atingidas ontem, com a Tesla, Amazon, Netflix e Meta Platforms a caírem 4,80% ou mais. O desempenho da Meta Platforms ontem eleva agora as suas perdas totais do ano para uns impressionantes 72%.

A quebra nas ações de tecnologia este ano foi em grande parte o resultado de uma série de resultados decepcionantes, o mais recente dos quais ocorreu na semana passada. No terceiro trimestre, a receita anual caiu 4%, e os custos e despesas crescentes contribuíram para a queda de 52% do lucro líquido.

A particular preocupação para os investidores foi a quantidade de dinheiro que está a perder-se com a aposta no metaverso, num momento em que a turbulência económica está a fazer com que as receitas de publicidade diminuam. Somente no terceiro trimestre, a Reality Labs, a divisão metaverse da empresa, perdeu $3,7 biliões, aumentando as perdas totais do departamento nos primeiros nove meses de 2022 para $9,4 biliões.

Embora este alto nível de investimento possa eventualmente dar frutos, no atual clima de incerteza económica, os investidores gravitam em torno de ações que geram dinheiro e evitam aquelas que os prejudicam, daí a recente queda na Meta Platforms.

No entanto, os utilizadores ativos nas outras aplicações da Meta aumentaram. Tanto os utilizadores ativos diários quanto os usuários ativos mensais aumentaram 4% num ano para 2,93 biliões e 3,71 biliões, respectivamente. Este é um grande público e, quando os gastos com publicidade começarem a recuperar, a Meta Platforms provavelmente sairá beneficiada.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Meta Platforms (Facebook) Gráfico Semanal. Período: 17 de abril de 2016 – 2 de novembro de 2022. Data da captura: 3 de novembro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Ontem, após o anúncio da Fed, os olhos dos investidores estão virados para os dados do emprego nos EUA de sexta-feira e os últimos números da inflação dos EUA na próxima quinta-feira. Se os dados do emprego de amanhã mostrarem uma economia enfraquecida, isto provavelmente alimentará a especulação de que a Fed poderá adotar uma postura mais dovish na sua próxima reunião de política monetária.

Da mesma forma, se o relatório do índice de preços do consumidor da próxima semana mostrar uma desaceleração na inflação, isso poderá levar a aumentos de juros futuros menos agressivos da Fed.

Enquanto isso, hoje, às 12:00 (GMT), o Banco da Inglaterra (BoE) ocupa o centro do palco, com sua última decisão sobre a taxa de juro. A expectativa é que estes sigam os passos da Fed com um aumento de 75 pontos base, naquele que seria o maior aumento de juros desde 1989.

