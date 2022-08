Notícia do Dia para Iniciantes - Os animais nos mercados financeiros

Agosto 04, 2022 20:46

O que os animais têm a ver com os mercados financeiros? Neste artigo de Notícias de Trading para Iniciantes, irá aprender sobre o simbolismo animal no trading e investimento, incluindo:

Touros e ursos (bulls e bears)

Pombas e falcões (doves e hawks)

Coelhos e tartarugas (rabbits e tortoises)

Baleias (whales)

Cisnes Negros (black swans)

Espíritos animais (animal spirits)

Todos nós já vimos e nos sentimos animados pelas fotos adoráveis ​​de animais de estimação como gatinhos e cachorrinhos nas redes sociais. Embora os mercados financeiros tenham a reputação de serem voltados para o negócio, estes também têm uma conexão profunda e de longa data com o simbolismo animal.

Enquanto os animais de estimação nas redes sociais representam um sentimento caloroso e afetuoso, os símbolos de animais nos mercados de investimento têm emoções dramaticamente diferentes associadas a eles.

Como iniciante, em breve ficará sintonizado com as notícias para se manter atualizado com os últimos desenvolvimentos nos mercados Forex e de ações. A maioria dos artigos sobre o sentimento do mercado refere-se a touros e ursos, portanto, vamos começar com estes animais.

Touros e ursos nos mercados financeiros

Uma forte tendência de alta na economia influencia o sentimento dos investidores, o que significa mais otimismo e confiança nos mercados de trading e investimento. Em alguns casos, um mercado em expansão transforma-se em uma corrida de alta em que o sentimento do mercado parece atacar primeiro, mostrando um apetite saudável pelo risco.

No cenário oposto, uma forte desaceleração da economia traz à tona as emoções de medo e, às vezes, pânico. O animal que representa essas emoções é o urso, e quando um mercado se torna baixista, há vendas em massa e o apetite de risco dos investidores diminui.

O touro e o urso tornaram-se atalhos para descrever o humor predominante nos mercados e também podem ser equiparados a compradores e vendedores. O empurra-e-puxão de compradores e vendedores pode ser visto na ascensão e queda de diferentes instrumentos nos mercados de ações e Forex.

Touros e ursos lutam no chão enquanto outras espécies voam, levando-nos aos falcões e pombas.

Falcões e pombas

Um falcão passou a representar um banco central determinado a restringir o crédito aumentando as taxas de juros e capturando sua presa – inflação alta. A política monetária agressiva aparece quando os preços estão subindo muito rápido e alimentando a inflação, forçando os banqueiros centrais a tomar medidas para contê-la.

Uma pomba é uma ave muito menos agressiva do que um falcão e quando usada nos mercados financeiros, a pomba representa períodos de política monetária durante inflação baixa ou normal. A política monetária dovish está ligada a condições de crédito mais frouxas e também é chamada de política monetária “acomodativa”.

Cisnes Negros

Cisnes negros são tão raros que o nome é usado para descrever eventos altamente incomuns nos mercados de negociação e investimento. Exemplos de eventos do Cisne Negro incluem o flash crash do EURCHF quando o Banco Nacional Suíço (SNB) desistiu de um acordo para atrelar o franco suíço ao EUR. Os eventos do Cisne Negro também podem se referir a acontecimentos geopolíticos como guerras, revoluções, pandemias e outros grandes distúrbios na economia global.

A coisa crucial a entender sobre os eventos do mercado do Cisne Negro é que eles são causados ​​por uma reação em massa de medo e pânico. Em retrospectiva e uma vez que a poeira baixou, o catalisador que desencadeou a reação em massa pode muitas vezes significar uma evolução na economia. Um bom exemplo disso é a extinção gradual das indexações cambiais, que parecem estar se esgotando à medida que as economias modernas exigem mais flexibilidade do que nunca.

Coelhos e tartarugas

Coelhos e tartarugas não são tão comumente vistos na mídia como touros e ursos ou falcões e pombas. Talvez isso ocorra porque coelhos e tartarugas representam um tipo de abordagem de investidor e comerciante, em vez de uma emoção temporária como medo ou otimismo.

Os coelhos tenderiam a entrar e sair rapidamente de negócios ou investimentos, enquanto as tartarugas adotariam uma abordagem mais lenta e de longo prazo, avançando em direção a seus objetivos financeiros em vez de se apressar.

Baleias

Já falamos sobre espécies de animais terrestres e aéreos, mas e o mar? As baleias representam os gigantes dos investidores institucionais e comerciantes, ou seja, mega-bancos, governos, bancos centrais e fundos de hedge.

Quando uma instituição de grande porte realiza uma negociação ou investimento, ela pode mudar a direção do mercado. Exemplos disso podem ser vistos durante as intervenções do banco central em Forex, quando eles compram sua moeda nacional para sustentá-la durante períodos vulneráveis.

Quando os fundos de hedge vendem a descoberto ou compram um instrumento, eles têm um poder de compra tão alto que também podem movimentar o mercado.

Espíritos animais

Não, o termo espíritos animais não se refere aos fantasmas de touros e ursos, mas pode ser assustador.

Os espíritos animais descrevem uma emoção avassaladora que prende investidores e comerciantes em momentos especiais nos mercados. Essas emoções geralmente estão associadas ao pânico durante os eventos do Cisne Negro ou à euforia quando a economia está indo tão bem que parece que todo investimento ou comércio provavelmente terá sucesso.

Os espíritos animais são extremos emocionais nos mercados de investimento e podem resultar em mudanças e movimentos radicais nos preços dos ativos. Essas mudanças podem ser descritas como volatilidade, mas no caso dos espíritos animais, as mudanças nos preços dos ativos podem estar muito além do significado saudável de volatilidade, movendo-se em oscilações selvagens até que o fenômeno passe.

Qual é a resposta para espíritos animais? Sempre use técnicas prudentes de gerenciamento de risco e este é o tópico da próxima semana, portanto, verifique nosso artigo regular de Notícias de negociação para iniciantes.

