Tensão crescente no Médio Oriente obscurece perspectivas

Junho 17, 2025 21:14

Uma semana que começou com algum optimismo em torno das relações comerciais EUA-China terminou com a eclosão de hostilidades no Médio Oriente. Vamos recapitular os eventos da semana passada com mais detalhe e analisar o que esperar da semana que se avizinha.

Trégua Comercial EUA-China Restaurada

A semana passada começou com os EUA e a China a iniciarem conversações em Londres com o objetivo de restaurar uma trégua comercial.

A trégua original tinha sido acordada um mês antes em Genebra, com ambas as partes a comprometerem-se a reduzir as tarifas elevadíssimas sobre as exportações da outra. Contudo, o acordo colapsou quando tanto Washington como Pequim acusaram a outra parte de não cumprir a sua parte do acordo.

As negociações em Londres, que duraram dois dias, terminaram com representantes de ambos os países alegadamente a encontrar uma forma de reacordar os termos que tinham acordado um mês antes. O Presidente dos EUA, Donald Trump, recorreu às redes sociais na quarta-feira para declarar que o "acordo com a China está fechado".

Embora os detalhes completos do que foi acordado não tenham sido divulgados, o Presidente Trump observou que a China retomará as exportações de metais de terras raras, e os EUA continuarão a permitir que estudantes chineses estudem em universidades americanas.

Este anúncio foi seguido na quinta-feira por dados de inflação nos EUA melhores do que o esperado. A inflação anual principal subiu para 2,4% em maio, acima dos 2,3% do mês anterior, mas abaixo dos 2,5% que tinham sido previstos pelos analistas.

Conflito no Médio Oriente

Contudo, na sexta-feira, os mercados foram abalados pela eclosão de conflito no Médio Oriente, quando o Irão e Israel trocaram ataques militares.

O S&P 500, Nasdaq Composite e Dow Jones caíram 1,13%, 1,30% e 1,79%, respectivamente. O ouro, por outro lado, subiu 1,48%, à medida que os investidores procuraram refúgio neste activo seguro.

As preocupações de que um conflito possa perturbar o fornecimento global de energia fizeram subir os preços do petróleo. O crude Brent, referência mundial, fechou com uma subida superior a 7%, depois de ter saltado mais de 13% durante a sessão.

Contudo, as preocupações dos investidores pareceram diminuir na segunda-feira em meio à esperança de que um cessar-fogo estivesse no horizonte.

O S&P 500, Nasdaq e Dow Jones subiram 0,95%, 1,52% e 0,75%, respectivamente. Entretanto, os preços do ouro caíram 0,87% e o petróleo Brent, que tinha aberto em forte alta, terminou a sessão de segunda-feira 1,35% abaixo do fecho de sexta-feira.

Não obstante, na manhã de terça-feira, os futuros dos índices bolsistas dos EUA estão a ser negociados em baixa, e os preços do petróleo voltaram a subir depois de o Presidente Trump ter anunciado nas redes sociais que "todos devem evacuar Teerão imediatamente".

O que observar esta semana

Perspetivando o futuro, há uma série de anúncios económicos importantes que os operadores e investidores devem acompanhar esta semana.

Dados da Inflação

Na quarta-feira, o Reino Unido e a zona euro devem ambos divulgar os dados da inflação de maio.

A inflação anual global do Reino Unido deverá descer para 3,3%, face aos 3,5% de abril. Na zona euro, a inflação anual global deverá manter-se inalterada relativamente ao mês anterior, nos 1,9%.

Decisões sobre Taxas de Juro

Na quarta-feira, a Reserva Federal anunciará a sua mais recente decisão sobre taxas de juro, com o Banco de Inglaterra a fazer um anúncio semelhante na quinta-feira.

Espera-se que ambos os bancos centrais mantenham as taxas de juro estáveis em meio à incerteza contínua em torno do conflito no Médio Oriente e da guerra comercial do Presidente Trump.

