Petróleo sobe antes do anúncio da Fed

Novembro 03, 2022 01:47

Hoje às 18:00, a Fed deverá aumentar as taxas de juro em 75 pontos base pela quarta vez consecutiva.

Por ser o resultado esperado, provavelmente este acontecimento já estará refletido no preço dos ativos. Talvez a conferência de imprensa que se seguirá a esta notícia seja de maior interesse para os traders e investidores.

Ultimamente tem havido especulações sobre a possibilidade de que, após a decisão de hoje sobre as taxas de juro, a Fed comece a suavizar os seus aumentos futuros, o que melhorou o sentimento no mercado.

Portanto, aqueles que estão a seguir o acontecimento estarão atentos a qualquer dica nas declarações da Fed sobre se pretende desacelerar as restrições de política monetária ou permanecer agressiva.

Enquanto espera pelo anúncio de hoje, Wall Street encerrou a sessão de ontem em baixa e o índice USD caiu esta manhã.

Por outro lado, os preços do petróleo moveram-se na direção oposta. Apesar das perspectivas económicas incertas, o Brent e o WTI terminaram a sessão de ontem em alta e continuaram a subir nas negociações desta manhã.

Apesar de se manterem em níveis historicamente elevados, os preços do petróleo seguem uma trajetória descendente desde junho, num contexto de agravamento das perspectivas económicas. O apoio recente vem logo após uma queda surpreendente nas ações de petróleo dos EUA, sugerindo que a procura continua alta, bem como notícias de que a OPEP+ pretende cortar a oferta e a China (o segundo maior consumidor de petróleo do mundo) pode começar a relaxar suas restrições COVID-19.

Ontem, a petrolífera BP informou que o seu lucro no terceiro trimestre mais que duplicou, embora tenha caído ligeiramente em relação ao trimestre anterior. Também anunciou um novo programa de recompra de ações de $2,5 biliões, elevando o total de recompras para mais de $10 biliões até agora este ano.

Como resultado, o preço das ações da BP encerrou a sessão em alta de 1,4%, aumentando os seus ganhos totais no ano para mais de 47%. No entanto, os acionistas provavelmente permanecerão cautelosos com uma possível recessão global, que quase inevitavelmente levaria a uma queda nos preços do petróleo. Portanto, se a Fed anunciar os novos aumentos agressivos de juros nesta tarde, provavelmente veremos uma reação negativa nos preços das ações da BP e dos seus concorrentes.

Além disso, esta última série de lucros inesperados de energia provavelmente instigará pressão política sobre os governos para aumentar os impostos sobre os lucros de petróleo e gás, pesando ainda mais nos preços das ações.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – BP Weekly Chart. Intervalo de dados: 1 de maio de 2016 a 2 de novembro de 2022. Data de captura: 2 de novembro de 2022. Resultados anteriores não são garantia de retornos futuros.

