Wall Street estável com investidores de olho em dados importantes da inflação

Agosto 09, 2022 21:43

Há duas semanas, o Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA anunciou um segundo trimestre consecutivo de crescimento negativo, mas não chegou a chamá-lo de recessão.

Consequentemente, todos os olhos estão voltados para o lançamento do Non-Farm Payrolls da última sexta-feira. Se os dados de emprego de julho tivessem sido piores do que o esperado, o BEA poderia ter reconsiderado a sua posição.

Entretanto, não foi o caso. O crescimento do emprego nos EUA acelerou em julho, com 528.000 novos empregos contra 250.000 previstos. Este resultado melhor do que o esperado deu credibilidade à posição do BEA e esfriou um pouco as preocupações de que o aumento das taxas de juro e a alta inflação estavam a diminuir a procura por mão de obra nos Estados Unidos.

Estes dados muito positivos sobre o emprego em julho alimentaram as expectativas de que a Fed continuará a combater a inflação. Os investidores estão agora a aguardar os números mais recentes na quarta-feira para o próximo movimento da Fed, e os traders devem começar preparar-se para mais volatilidade nos mercados dos EUA em torno deste lançamento.

Posteriormente, embora Wall Street tenha aberto em alta na segunda-feira, os mercados permaneceram praticamente inalterados em meio ao aumento da cautela dos investidores. O Dow Jones ganhou 0,09%, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 caíram 0,10% e 0,12%, respectivamente.

Ações verdes recebem impulso

Apesar da hesitação mostrada pelos principais índices, muitas ações de veículos elétricos e de energia renovável registaram ganhos ontem, depois do Senado dos EUA aprovar o Projeto de Lei de Clima, Energia e Saúde no fim de semana.

O projeto de lei, que destina cerca de $370 biliões para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e investir em fontes de energia renovável, agora será aprovado na Câmara dos Representantes. First Solar, Bloom Energy e Rivian Automotives foram as três ações que beneficiaram desta notícia, encerrando a sessão com ganhos de 4,75%, 4,36% e 6,78% respetivamente.

O período de resultados, na reta final

Enquanto isto, o período de resultados está na sua fase final, e muitas das grandes empresas já divulgaram os seus resultados do segundo trimestre. Uma das empresas a serem observadas esta semana é a Disney, que anunciará os seus resultados após o fecho do mercado na quarta-feira.

A Disney caiu mais de 30% no mercado de ações este ano e, por isso, espera dar boas notícias aos seus investidores na noite de quarta-feira. Não surpreendentemente, com o parque temático californiano da Disney gastando quase um terço do trimestre de comparação em 2021 fechado, espera-se que a receita e o lucro aumentem ano a ano.

Talvez seja mais interessante observar a evolução da Disney para o resto do ano. A alta inflação nos EUA provavelmente levará mais consumidores a prioritizar gastos com bens essenciais, o que, por sua vez, afetará potencialmente todas as linhas de negócio da Disney.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - The Walt Disney Co. Gráfico Diário. Intervalo de dados: 3 de dezembro de 2021 a 8 de agosto de 2022. Data de captura: 8 de agosto de 2022. Os resultados anteriores não são um indicador confiável de retornos futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - The Walt Disney Co. Gráfico Semanal. Intervalo de dados: 7 de fevereiro de 2016 - 8 de agosto de 2022. Data de captura: 8 de agosto de 2022. Os resultados anteriores não são um indicador confiável de retornos futuros.

