Qual política terá sucesso em controlar a inflação?

Novembro 09, 2022 22:26

A economia global pós-pandemia mostra diferentes abordagens para manter a inflação sob controlo, desde a política de tolerância zero COVID-19 da China até ao rápido ritmo de aperto monetário da Reserva Federal.

No caso da China, a recuperação económica de curto prazo foi travada por confinamentos nas principais áreas industriais e a inflação chegou recentemente perto do nível de 2,1% (homólogo em outubro). Contrariando a tendência global, a taxa de inflação está a cair na China, uma vez que estava no nível de 2,8% em setembro em relação ao ano anterior. Embora isto possa não ser o resultado pretendido da política de saúde pública do país, até agora evitou as piores pressões inflacionárias que afetam outras nações.

A política monetária da China permanece acomodatícia depois do Banco Popular da China (PBC) expandir o seu financiamento ao setor privado ao lançar um programa de flexibilização quantitativa (QE). A unidade QE comprará cerca de 34,52 biliões de dólares em títulos de empresas privadas.

Compare isto com os EUA, onde a economia se expandiu no final de 2021, disparando a inflação e preparando o cenário para aumentos das taxas de juro depois dos preços subirem ao mesmo tempo que o crescimento económico.

O aumento da inflação foi exacerbado pelos altos preços do petróleo bruto após a guerra na Ucrânia, colocando a Reserva Federal na posição de reverter a sua posição dovish o mais rápido possível. Aumentos nas taxas de juro de até 0,75 por cento ao mês tornaram-se o novo normal, mas a inflação ainda pressiona a economia dos EUA e obscurece uma perspectiva dinâmica depois do país voltar a crescer no terceiro trimestre.

A julgar pelos cenários acima, tudo se resume à questão de 'qual bala morder' para impedir o aumento da inflação: crescimento económico mais lento ou aumento das taxas de juro?

Um terceiro cenário está a desenrolar-se no Japão, onde a política monetária permanece ultra acomodatícia, a inflação subiu para 3% e não há restrições do COVID ao crescimento económico. Os turistas agora podem voltar ao Japão, o que deve adicionar cerca de 35 biliões de dólares à produtividade económica, exatamente o tipo de injeção de dinheiro necessária após dois anos de limites de volume de viagens.

A economia pós-pandemia do Reino Unido mostra uma maior vulnerabilidade em relação à alta inflação, aumento das taxas de juro e crescimento económico mais fraco. Políticas fiscais e monetárias mais rígidas provavelmente pesarão sobre o sentimento, e o apoio da União Europeia não é mais do que uma opção após o Brexit. Por outro lado, o setor do emprego é relativamente robusto e os salários estão a crescer, embora não tão rápido quanto a inflação.

A Europa enfrenta altas taxas de inflação, mas foi mais lenta do que os EUA para aumentar a orientação das taxas de juro, o que significa que as taxas de juro são mais baixas na zona do euro do que nos EUA, colocando o euro em desvantagem em relação ao dólar. Por outro lado, o bloco económico permanece em território de crescimento e o desemprego é relativamente baixo.

Só o tempo dirá qual política será mais bem-sucedida em manter a inflação sob controlo. Cada economia é única, portanto, um tamanho de política não serve para todos, e os traders devem monitorar os desenvolvimentos de perto, pois estes têm impacto nos mercados de moedas e ações.

