Como operar com o UnitedHealth Group após o seu aumento de lucro no 2T

Julho 29, 2022 19:37

Em tempos de incerteza e condições económicas turbulentas, os investidores tendem a reajustar os seus portfólios, abandonando ações cíclicas mais arriscadas em favor de setores historicamente mais fortes.

Esses setores defensivos são compostos por indústrias que sempre podem contar com um nível de procura constante: bens de consumo, utilidades e saúde são os três principais que muitas vezes vêm à memória.

O UnitedHealth Group, como o próprio nome sugere, atua neste último setor e é a segunda maior empresa de saúde do mundo em termos de receita. A empresa divulgou recentemente o seu relatório de lucros do segundo trimestre, que superou as expectativas, fazendo com que o preço das ações subisse mais de 5% na sessão seguinte. Saiba como operar estas ações abaixo.

Ação: UnitedHealth Group Símbolo Conta Invest.MT5: UNH Data da Ideia: 26 de julho 2022 Período: 6 - 12 meses Nível de Entrada: $535 Nível de Saída: $585 Tamanho de Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Operar ações envolve um risco alto e as perdas podem ser maiores do que os lucros. Nunca invista mais do que pode perder, pois algumas operações ganharão e outras perderão. Comece com pequenas quantias para avaliar os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique com uma Conta Demo primeiro para garantir que tem o conhecimento necessário antes de investir.

Porquê operar ações do UnitedHealth Group?

Com inflação alta, aumento das taxas de juro e desaceleração do crescimento económico, as perspectivas económicas permanecem incertas e muitas ações estão a sofrer como resultado.

A saúde é um setor defensivo, que tende a ter um nível de procura constante, independentemente do que acontece na economia em geral. Isto é especialmente visto no caso das seguradoras de saúde, pois se as pessoas parassem de pagar os seus prémios, perderiam o seguro de saúde.

Consequentemente, o setor da saúde sentiu menos o declínio que vimos no mercado de ações este ano. Por exemplo, enquanto, no momento da redação deste artigo, o S&P 500 mais amplo caiu 17,7% no acumulado do ano, o S&P 500 Healthcare Index - composto apenas por ações de saúde do S&P 500 - caiu apenas 7%.

As ações da UnitedHealth subiram 5,4% até agora em 2022, tornando-se uma das menos de 100 ações do S&P 500 a registar ganhos até agora neste ano.

A UnitedHealth é uma empresa americana de seguros médicos e de saúde, que não é apenas a segunda maior empresa de saúde do mundo em termos de receita, mas também a oitava maior empresa do mundo por essa métrica. Em 2021, quase 80% da receita da empresa foi gerada por prémios.

Em 15 de julho, o UnitedHealth Group divulgou o seu relatório de lucros do segundo trimestre, que superou as expectativas. A receita aumentou 13% de ano para ano, para $80,3 biliões num trimestre, contra $73,68 biliões esperados. O lucro por ação também chegou a $5,57, contra $5,21 esperados, depois dos lucros das operações aumentarem 19% de ano para ano.

Estes resultados muito positivos levaram a UnitedHealth a aumentar a sua previsão de lucro líquido anual para o intervalo de $21,40 e $21,90 por ação, acima dos $20,45 e $20,95 inicialmente.

No entanto, apesar dos resultados maioritariamente positivos, a empresa tinha alertado para o recente aumento das hospitalizações devido à Covid-19, mas as suas previsões tinham tido em conta a incerteza em torno deste assunto.

Previsão das Ações da UnitedHealth: O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações da UnitedHealth nos últimos 3 meses, existem atualmente 12 classificações de compra, 4 de retenção e 0 de venda na ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da UnitedHealth é de $650, com o preço-alvo mais baixo de $513.

O preço médio previsto para as ações da UnitedHealth é de $587,38, o que é mais de 10% superior aos níveis atuais, no momento da redação deste artigo.

Fonte: TipRanks, 26 de julho de 2022

Ideia de como operar com o preço das ações da UnitedHealth

Um exemplo de uma ideia de trading para a previsão das ações da UnitedHealth poderá ser a seguinte:

Comprar a ação se esta exceder os $535 para dar margem à volatilidade atual do mercado

Definir o objetivo logo abaixo do preço médio do analista em $585

Manter o risco mínimo, até um máximo de 5% da sua conta total

Período = 6 - 12 meses

Se comprar 10 ações da UnitedHealth:

Se a meta for atingida = $500 de lucro potencial ($585 - $535 x 10 ações).



Convém lembrar que é pouco provável que o preço suba de forma linear e que mesmo o preço pode cair muito antes de subir, principalmente considerando a liquidação nas bolsas globais.

Portanto, certifique-se de gerir adequadamente o seu risco, pois é um dos aspectos mais importantes de uma operação bem-sucedida. Deve sempre levar em consideração o valor a perder numa operação e os riscos que isto acarreta.

Outro fator a ser levado em consideração é a comissão aplicada, pois esta pode reduzir os seus benefícios. Com a conta Admirals Invest.MT5, pode comprar ações dos EUA a partir de $0,02 por ação, o que significa que comprar 10 ações do UnitedHealth Group resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 x 10 ações).

A taxa mínima de transação é de $1, portanto, com o exemplo de cotação acima, a sua taxa seria de apenas $1!

Como comprar ações da UnitedHealth em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de mais de 4.300 empresas, incluindo a UnitedHealth, com uma comissão de apenas $0,02 por ação e com uma comissão mínima de apenas $1 para ações dos EUA. Para isso:

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader Clique em "Negociar" numa das suas contas real ou demo para abrir a plataforma web Encontre a ação na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico. Use o 'recurso de negociação a um clique' ou clique com o botão direito do rato e abra uma nova ordem de trading para inserir o tamanho da ordem, Stop Loss e o nível de Take Profit.

Fonte: Admirals MetaTrader WebTrader: UnitedHealth Group Gráfico Diário – Nova Ordem. Data de captura: 26 de julho de 2022. Resultados passados ​​não são garantia de retornos futuros.

Acha que o preço das ações da UnitedHealth pode ter outro comportamento?

Lembre-se de que todas as ideias de análise e trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acha que há uma probabilidade maior de que o preço das ações do UnitedHealth Group seja menor, também poderá operar a descoberto numa conta de trading de CFDs (Contracts for Difference), um serviço que a Admirals também oferece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre o movimento de preços de ações e títulos usando CFDs.

Isto significa que pode operar comprado e vendido para beneficiar potencialmente das oscilações nos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs acedendo a este artigo sobre Como operar CFDs.

