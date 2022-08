Como operar a Shell após lucros recordes no segundo trimestre

Agosto 05, 2022 23:46

O período de lucros já está em andamento e as empresas de petróleo e gás, sem dúvida, conquistaram grande parte dos holofotes até agora.

Não surpreendentemente, já que os altos preços da energia continuam a traduzir-se em lucros recordes para muitas das principais empresas de petróleo e gás no segundo trimestre. Na semana passada, foi a vez da Shell anunciar os resultados do segundo trimestre, e estes não decepcionaram os acionistas.

Saiba como e porquê operar ações da Shell abaixo:

Ação: Shell Plc Símbolo Conta Invest.MT5: SHEL.UK Data da Ideia: 2 agosto 2022 Período: 6 - 12 meses Nível de Entrada: 2200 libras Nível de Saída: 2726 libras Tamanho Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Operar ações envolve alto risco e as perdas podem ser maiores que os lucros. Nunca invista mais do que pode perder, pois algumas operações ganharão e outras perderão. Comece com pequenas quantias para avaliar os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique com uma Conta Demo primeiro para garantir que tem o conhecimento necessário antes de investir.

Porquê comprar ações da Shell?

Não é nenhum segredo que os preços da energia estão altos atualmente.

As preocupações com o fornecimento global de petróleo e gás, que já lutavam para seguir a procura do início do ano, foram exacerbadas pelo conflito na Ucrânia. Isto fez com que o petróleo e o gás fossem negociados nos seus níveis mais altos nos últimos tempo.

Este aumento de preços tem contribuído muito para os altos níveis de inflação que vivemos atualmente em todo o mundo. Estes também levaram a enormes lucros para as empresas de petróleo e gás, como a Shell.

Na semana passada, a Shell divulgou os seus resultados do segundo trimestre, mostrando um lucro recorde que mais do que duplicou em relação ao ano anterior. O seu recorde trimestral anterior só poderia ser alcançado três meses antes, no primeiro trimestre deste ano.

Embora a Shell tenha decidido manter seus dividendos no segundo trimestre, anunciou um novo programa de recompra de ações de $6 biliões, que segue $8,5 biliões em recompras no primeiro semestre do ano.

As recompras de ações são populares entre os investidores porque, assim como os pagamentos de dividendos, são um meio de devolver o excesso de capital aos acionistas, geralmente de maneira mais eficiente em termos fiscais.

Ao criar procura, as empresas pressionam para cima o preço das suas ações enquanto reduzem o número de ações em circulação, reforçando ainda mais a pressão de subida sobre esse preço.

Muitas questões são incertas no cenário económico atual. No entanto, enquanto os preços do petróleo e do gás permanecerem elevados, podemos esperar que os produtores como a Shell continuem a sair-se bem.

No entanto, não podemos descartar a possibilidade de uma desaceleração económica no futuro próximo, especialmente depois dos Estados Unidos reportarem o seu segundo trimestre consecutivo de crescimento negativo na semana passada.

Os preços de commodities como petróleo e gás tradicionalmente têm uma forte correlação positiva com o crescimento económico. Isto significa que, quando a economia se contrai, a procura por petróleo e gás geralmente sofre. Portanto, qualquer pessoa que considere comprar ações da Shell precisará de pesar cuidadosamente esse risco em relação às possíveis recompensas.

Previsão das ações da Shell: o que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Shell nos últimos 3 meses, atualmente existem 14 classificações de compra, 1 de retenção e 0 de venda na ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Shell é de £3.200, com o preço-alvo mais baixo em £2.025.

O preço médio das ações da Shell é de £2.726,86, o que é mais de 26% superior aos níveis atuais, no momento da redação.

Fonte: TipRanks, 2 de agosto de 2022

Exemplo de Ideia de Trading para operar ações da Shell

Um exemplo de uma ideia de trading para a previsão de ações da Shell pode ser o seguinte:

Compre a ação se exceder os £2200 para levar em conta a volatilidade atual do mercado

Defina a meta logo abaixo do preço médio do analista em £2726

Mantenha o risco no mínimo, até um máximo de 5% de sua conta total.

Período = 6 - 12 meses

Se comprar 100 ações da Shell:

Se a meta for atingida = lucro potencial de £526 (£2726 - £2200 x 100 ações).



Vale lembrar que é improvável que o preço suba de forma linear e que mesmo o preço pode cair muito antes de subir, principalmente considerando a liquidação nas bolsas globais.

Portanto, certifique-se de gerir adequadamente o seu risco, pois é um dos aspectos mais importantes de uma operação bem-sucedida. Deve sempre levar em consideração o valor a perder numa operação e os riscos que isso acarreta.

Outro fator a ser levado em consideração é a comissão aplicada, pois isso pode reduzir os seus benefícios. Com a conta Admirals Invest.MT5, pode comprar ações dos EUA a partir de £0,02 por ação, o que significa que a compra de 10 ações da Shell resultaria numa comissão de £0,20 (£0,02 x 10 ações).

A taxa mínima de transação é de $1, portanto, com o exemplo de cotação acima, a sua taxa seria de apenas $1!

Como comprar ações da Shell em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de mais de 4.300 empresas, incluindo a Shell, com uma comissão de apenas £0,02 por ação e com uma comissão mínima de apenas $1 por ações dos EUA. Para isso:

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader; Clique em "Negociar" numa das suas contas Demo ou Real para abrir a plataforma web; Encontre a ação na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico; Use o recurso de 'negociação com um clique' ou clique com o botão direito do mouse e abra uma nova ordem de negociação para inserir o tamanho da ordem, Stop Loss e Take Profit.

Fonte: Admirals MetaTrader WebTrader: Shell Gráfico Diário – Nova Ordem. Data de captura: 2 de agosto de 2022. Resultados passados ​​não são garantia de retornos futuros.

Clique no banner e comece a comprar ações da Shell hoje mesmo! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Shell pode movimentar-se de forma diferente?

Lembre-se de que todas as ideias de análise e trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acha que há uma probabilidade maior de que o preço das ações da Shell seja menor, também pode operar a descoberto (short selling) com uma conta de trading de CFDs (Contracts for Difference), um serviço que a Admirals também oferece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre o movimento de preços de ações e títulos usando CFDs.

Isto significa que pode operar longo ou curto para potencialmente beneficiar das oscilações nos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs no nosso artigo sobre Como negociar CFDs.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: