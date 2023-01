Como operar com Ouro neste novo ano?

Janeiro 06, 2023 22:23

De março a outubro de 2022, o preço do ouro caiu ainda mais 22%. Desde então, os preços do ouro registaram um máximo de 6 meses no ano novo.

De acordo com o World Gold Council, os bancos centrais compraram mais de 400 toneladas de ouro no terceiro trimestre de 2022.

Saiba mais sobre alguns dos fatores que influenciam o preço do ouro e como operá-lo.

Mercado: Ouro vs Dólar EUA Símbolo Trade.MT4 / Trade.MT5: GOLD Data da Ideia: 3 janeiro 2023 Período: 1 - 8 semanas Nível de Entrada: 1860,00 Nível de Stop Loss: 1720,00 Nível-alvo: 2060,00 Tamanho Posição Trade.MT4 / Trade. MT5: Max 2% Risco: Alto

As contas Trade.MT4 e Trade.MT5 permitem especular sobre a direção do preço dos metais como o ouro usando CFDs. Isto significa que pode operar longo e curto para potencialmente lucrar com a alta e a queda dos preços. Saiba mais sobre CFDs no nosso artigo 'Como Operar CFDs'.

A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo. Os investidores podem optar por comprar ações de minas de ouro ou ETFs de ouro (fundos negociados em bolsa), que podem tirar vantagem dos preços mais altos do ouro.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê investir em Ouro?

O ouro é um mercado frequentemente observado de perto por operadores financeiros e gestores de fundos em todo o mundo. É a forma mais antiga de moeda e tem múltiplos propósitos no portfólio de um trader.

Status de 'safe haven' do Ouro

Os investidores tendem a migrar para o ouro em tempos de incerteza económica, pois é frequentemente classificado como um 'porto seguro'. O investidor mais famoso do mundo, Warren Buffett, referiu que “o ouro é uma maneira de perder tempo com medo”.

Após um ano de baixa nos mercados de ações em 2022, o medo de uma recessão em alguns dos maiores mercados de ações do mundo em 2023 pode tornar o ouro mais atraente para alguns investidores.

Ouro como proteção contra a inflação

De acordo com dados do World Gold Council, o ouro pode atuar como uma proteção contra a inflação no longo prazo. Em 2022, o mercado de ações dos EUA entrou em queda devido aos aumentos agressivos das taxas de juro da Fed para combater a inflação.

No entanto, isto ajudou o dólar americano a subir mais alto, o que fez com que o trading do ouro em relação ao dólar americano caísse no ano passado. Este ano pode ser diferente com a inflação ainda persistentemente alta e os bancos centrais cautelosos em aumentar demasiado as taxas em caso de recessão.

Ouro como investimento de longo prazo

Muitos investidores do mercado de ações optam por investir em fundos negociados em bolsa de ouro (ETFs). Estes fundos visam espelhar o desempenho subjacente dos preços do ouro comprando contratos futuros de ouro mantendo o ouro físico.

Com a Admirals, pode especular sobre o preço 'spot' do ouro, operar contratos futuros de ouro, ações de minas de ouro e fundos negociados em bolsa de ouro ou receber o desempenho do ouro de uma conta Admirals Wallet Gold com custo zero de manutenção.

Ouro para especulação de curto prazo

Como o preço pode ser bastante volátil, alguns traders usarão o ativo para especulação de curto prazo. Produtos como CFDs (contratos por diferença) permitem que você negocie longas e curtas e potencialmente lucre com o aumento e a queda dos preços do ouro.

Saiba mais no artigo 6 Estratégias de Trading para 2023. A combinação de análise fundamental e análise técnica pode ajudar a aumentar as probabilidades ao negociar. A direção do dólar americano, o ritmo de aumento das taxas dos bancos centrais e o sentimento em torno do estoque são alguns dos principais temas a serem observados neste ano que podem afetar o preço do ouro.

Previsão do preço do ouro 2023

Do ponto de vista da análise técnica, o preço do ouro foi mantido numa faixa de trading de longo prazo entre ~2.074,00 e ~1.677,00, conforme mostrado pelas duas linhas horizontais pretas no gráfico abaixo.

No final de 2022, o preço tentou romper o fundo dessa faixa, mas não conseguiu ganhar impulso e, em vez disso, operou de volta na faixa, registando um falso padrão de quebra. Os preços do ouro têm subido desde então e agora estamos mais perto do meio da faixa.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, GOLD, Mensal - Intervalo de dados: de 1º de julho de 2002 a 3 de janeiro de 2023, realizado em 3 de janeiro de 2023. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Existe potencial para o preço do ouro continuar seu movimento ascendente em direção ao topo da faixa em ~ 2.074,00. No entanto, os traders precisariam ir para um período de tempo menor para identificar se o momento de alta ainda está aparecendo. Isso pode ser da análise de ciclos, médias móveis e outras ferramentas de análise técnica.

Se o preço ultrapassar a parte inferior da faixa, poderá haver mais queda em relação aos mínimos pandêmicos em 2020, em torno de ~ 1.450,00.

Um exemplo de ideia de negociação para CFDs de ouro

Com base na análise acima, se o preço do ouro puder continuar sua falsa quebra da parte inferior da faixa e continuar mais alto, um exemplo de ideia de negociação para o CFD ouro x dólar americano poderia ser o seguinte:

Compre o Gold CFD em uma quebra da alta do primeiro dia de 2023 em 1.860,00

Coloque um stop loss de proteção no último grande balanço baixo do suporte em 17,20,00

Coloque uma meta no topo da faixa de negociação em 2.060,00.

Mantenha seu risco pequeno em um máximo de 2% de sua conta total.

Linha do tempo = 1 – 8 semanas.

Se você negociou com o menor tamanho de posição de 0,01 lotes, então:

Se sua meta for atingida = $ 200,00 de lucro Se o seu stop loss for atingido = perda de -$ 140,00



É bom lembrar que é improvável que o preço do ouro suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando a volatilidade do preço do ouro.

Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Você deve sempre saber quanto pode perder em uma negociação e os riscos envolvidos.

Você pode fazer isso usando a Calculadora de Trading da Admirals para a conta Trade.MT4, conforme mostrado abaixo:

Fonte: Calculadora de Trading Admirals

Outro fator a considerar é o custo de negociação de CFDs de ouro. Esses incluem:

Spread . Esta é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um instrumento.

O spread típico do Admirals em ouro é de apenas 0,20 USD!

. Esta é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um instrumento. Comissão . Este é o custo para fazer uma transação de compra e venda.

Da conta Admirals Trade.MT4 e Trade.MT5, não há comissão a pagar para comprar ou vender CFDs de ouro.

. Este é o custo para fazer uma transação de compra e venda. Swaps . Esta é a taxa overnight para rolar sua posição para o dia seguinte.

A taxa de swap atual para os CFDs de ouro da conta Trade.MT4 é de -23,77 para posições longas e 13,907 para posições curtas.

. Esta é a taxa overnight para rolar sua posição para o dia seguinte.

Você pode encontrar mais detalhes na página Especificações do Contrato da Admirals.

Como negociar CFDs de ouro em 4 etapas

Você pode negociar Gold CFDs das contas Trade.MT4 ou Trade.MT5 usando o processo de quatro etapas descrito abaixo.

Abra uma conta com a Admirals para acessar a Sala do Trader. Clique em Negociar em uma de suas contas ativas ou de demonstração para abrir a plataforma da web ou baixar a plataforma de desktop MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Pesquise por OURO na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico. Use o recurso de negociação com um clique ou clique com o botão direito do mouse e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua negociação, parar a perda e obter o nível de lucro.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Desktop. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Clique no banner abaixo para negociar ouro hoje. ▼▼▼

Você vê o ouro se movendo de maneira diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor. Se você acredita que há uma chance maior de o preço do ouro cair, então você também pode negociar a descoberto em uma conta de negociação CFD (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

Prefere Investir em Ouro?

Se você preferir investir em ouro e quiser capitalizar sobre o desempenho dos preços do ouro, também pode fazê-lo com o Admirals!

A conta Gold Wallet Admirals permite que você receba o desempenho do ouro com custo de manutenção zero.

Tudo o que você precisa fazer é transferir seu capital de investimento (dólares americanos, euros, libras esterlinas, etc.)

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: