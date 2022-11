Operar com a McDonald's depois de atingir um máximo histórico

Novembro 18, 2022 22:41

Enquanto o índice do mercado de ações S&P 500 caiu cerca de 17% no ano até agora (no momento da redação deste artigo), as ações do McDonald's contrariaram a tendência, registando um novo recorde histórico na última semana.

Desde então, o preço das ações recuou do seu recorde, mas os analistas tomaram nota. A empresa continua a enfrentar muitos desafios com a inflação e a Covid-19, mas é uma ação para ser observada.

Saiba como operar ações da McDonald's abaixo.

Ação: McDonald's Corporation Símbolo Conta Invest.MT5: MCD Data da Ideia: 15 nov 2022 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $268,00 Nível-alvo: $320,00 Tamanho Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Prós e contras em operar ações da McDonald's

A McDonald's provavelmente é uma ação que dispensa apresentações. A maior rede de retalho de fast-food do mundo tem mais de 40.000 restaurantes em mais de 100 países. Quase todas as cadeias alimentares tiveram que aumentar os seus preços devido ao aumento da inflação em todo o mundo, com os preços da McDonald's a aumentar cerca de 10% no ano passado.

No entanto, durante o anúncio de resultados mais recente, o diretor financeiro Ian Borden afirmou que a McDonald's tem aumentado a sua participação no mercado, apesar do aumento dos preços. Houve um aumento significativo na participação de mercado dos consumidores com menor rendimento, bem como dos consumidores de maiores rendimentos, que agora estão mais preocupados com os custos.

O último relatório de ganhos também mostrou ganhos e receitas superando as estimativas de Wall Street, com as vendas das lojas da empresa a crescer 9,5% em todo o mundo. Com muitos consumidores a enfrentar contas de energia e supermercado mais altas devido à inflação, a McDonald's está bem posicionada para atrair mais consumidores.

Embora o preço das ações tenha registado um novo recorde histórico de $281,67 em 10 de novembro, ainda há algumas preocupações com o futuro a serem observadas.

Um dólar americano mais alto tem sido um grande obstáculo para a rede de restaurantes, com a empresa a esperar que tudo isto afete os seus ganhos do quarto trimestre. Embora as vendas internacionais tenham sido fortes, houve alguns grandes desafios nas suas operações na China devido às restrições do Covid-19, bem como o encerramento de lojas na Rússia.

Previsão das ações da McDonald's - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da McDonald's nos últimos 3 meses, existem atualmente 20 classificações de compra, 4 de retenção e 0 de vendas nas ações. O nível de preço mais alto para uma previsão das ações da McDonald's é de $320,00, com o preço-alvo mais baixo de $250,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da McDonald's é de $286,08.

Fonte: TipRanks, 15 de novembro de 2022

Uma ideia de trading para as ações da McDonald's

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da McDonald's poderá ser o seguinte:

Compre a ação numa retração ao preço $268,00 para considerar a atual volatilidade do mercado;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto do analista em $320,00;

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 5% da sua conta total;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da McDonald's:

Se o objetivo for atingido = $520,00 de lucro potencial ($320,00 - $268,00 * 10 ações).



Lembre-se de que os mercados tanto podem subir como descer e é improvável que o preço das ações suba em de forma linear. Na verdade, pode até sofrer quedas maiores do que as subidas, especialmente considerando que a McDonald's tem vindo a subir nos últimos meses.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e considerar que poderá perder dinheiro numa operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 por ação. Isto significa que a compra de 10 ações da McDonald's resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

Há uma taxa mínima de transação de $1. Portanto, a ideia de trading do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no geral!

Como comprar ações da McDonald's em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a McDonald's com uma baixa comissão de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à sua Sala do Trader; Clique em Operar numa de suas contas real ou demo para abrir a plataforma web; Pesquise pela sua ação na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico; Use a ferramenta 'trading a um clique' ou clique com o botão direito do rato e abra um pedido de trading para inserir o tamanho da sua operação, stop loss e nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da McDonald's pode ter outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações da McDonald's cair, então também pode operar a descoberto em numa conta de trading com CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também oferece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar 'long' e 'short' para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como negociar CFDs.

