Como Operar com a Amazon antes da Black Friday

Novembro 23, 2023 00:11

As ações da Amazon estiveram em alta este ano, mas, após um fraco desempenho no mercado de ações em 2022, ainda permanecem a mais de 20% abaixo do seu máximo histórico. À medida que a inflação arrefece e entramos num período em que as vendas a retalho tendem historicamente a prosperar, o que podemos esperar do futuro da gigante do comércio eletrónico?

Continue a ler o nosso artigo para saber mais detalhes sobre a Amazon e o que os analistas estão a prever para as suas ações.

Ação: Amazon Inc. Símbolo Conta Invest.MT5: AMZN Data da Ideia: 21 novembro 2023 Período: 6 - 12 meses Nível de Entrada: $150,00 Preço-alvo: $175,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações das 15 maiores bolsas de valores do mundo.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos.

Porquê operar com a Amazon?

No mês passado, a Amazon divulgou os resultados do terceiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas. Abaixo estão alguns dos destaques deste último relatório de lucros:

Receita de $143,1 mil milhões de dólares em comparação com $141,5 mil milhões esperados – e um aumento de 12,6% de ano para ano (YoY);

Lucro por ação (EPS) de $0,94 dólares vs $0,58 dólares esperados – e um aumento de 235,7% em relação ao ano anterior;

O resultado operacional aumentou 343,1%, de $2,5 mil milhões de dólares para $11,2 mil milhões.

O resultado operacional da Amazon Web Services (AWS) aumentou 29% em relação ao ano anterior, para $7 mil milhões de dólares.

A receita de publicidade aumentou 26% em relação ao ano anterior, para $12,1 mil milhões.

Depois de um ano difícil em 2022, em que o preço das ações caiu pela metade e os lucros caíram com a alta inflação e ao aumento das taxas de juro, as coisas melhoraram muito para a Amazon em 2023. Os lucros da Amazon superaram as expectativas em todos os três trimestres até agora neste ano e o preço das suas ações tem disparado em resposta.

E, embora o ponto médio da previsão da Amazon para o intervalo de receitas do quarto trimestre tenha sido inferior ao esperado, à medida que avançamos para a época festiva, as circunstâncias parecem consideravelmente melhores do que no ano passado.

A inflação nos EUA, o principal mercado da Amazon, foi recentemente reportada em 3,2% no período de 12 meses encerrado em outubro de 2023. Embora ainda seja superior à taxa alvo da Fed de 2%, é consideravelmente inferior aos 7,7% registados no mesmo período do ano anterior. Além disso, os mercados esperam que a Fed reduza as taxas de juro no final do próximo ano.

Como principal interveniente no retalho online nos EUA, um mercado no qual detém uma quota de mercado de 37,6%, a Amazon deverá beneficiar do potencial aumento dos gastos que normalmente esperaríamos que acompanhasse uma inflação mais baixa e taxas de juro mais baixas.

Não vamos esquecer que a Amazon é muito mais do que seu legado de negócio de comércio eletrónico e há muito mais a observar nas outras fontes de receita da Amazon nos seus resultados mais recentes.

Ao contrário do negócio de comércio eletrónico da Amazon, onde as margens de lucro são notoriamente baixas, a AWS, o seu segmento de computação em nuvem, é comparativamente uma cash cow. Embora o crescimento das receitas tenha permanecido estável em 12%, o resultado operacional disparou 29%, resultando numa margem operacional de 30,3%, o seu nível mais elevado desde o primeiro trimestre de 2021.

Além disso, a Amazon continua a registar um crescimento impressionante no seu negócio de publicidade digital, com um aumento de 26% nas receitas.

No entanto, as ações da Amazon já subiram mais de 70% neste ano, o que levanta a questão: todas estas notícias positivas já foram contabilizadas no mercado de ações? Para onde os analistas esperam que o preço das ações da Amazon vá a partir daqui?

Previsão das ações da Amazon – O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Amazon nos últimos 3 meses, existem atualmente 40 classificações de compra, 0 manutenção e 0 de venda para as ações. O preço mais alto para uma previsão de ações da Amazon é de $210,00 dólares, com o preço-alvo mais baixo de $145,00 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Amazon é de $175,66 dólares.

Fonte: TipRanks - 21 de novembro de 2023

Um exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Amazon

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Amazon poderia ser o seguinte:

Compre as ações num intervalo acima da subida pós-lucro de $150,00 dólares para permitir a volatilidade do mercado;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto do analista de $175,00 dólares.

Mantenha o seu risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 6 a 12 meses;

Se comprar 10 ações da Amazon:

Se preço-alvo for atingido = lucro potencial de $250,00 dólares [($ 175,00 - $ 150,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até descer muito mais antes de subir. Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre quanto pode perder potencialmente com uma operação, bem como os custos envolvidos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 dólares por ação. Isto significa que a compra de 10 ações da Amazon resultaria numa comissão de $0,20 dólares (US$ 0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

No entanto, há uma taxa de transação mínima de $1 dólar. Portanto, comprar 10 ações da Amazon resultaria numa comissão total de apenas $1 dólar!

Como comprar ações da Amazon em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de mais de 4.500 empresas, incluindo a Amazon, com uma comissão de apenas $0,02 dólares por ação e uma comissão mínima de apenas $1 dólar em ações dos EUA.

Abra uma conta na Admirals para ter acesso ao seu Dashboard; Clique em ‘Investir’ na sua conta ativa ou demo para abrir a plataforma web; Procure pelas ações da Amazon no espaço de busca e clique no símbolo para abrir uma tabela de preços; Clique em ‘Criar Novo Pedido’, insira a quantidade de ações que deseja comprar e clique em ‘Comprar’ para enviar o seu pedido ao mercado.

Fonte: Admirals MetaTrader WebTrader – Gráfico Amazon H1. Registo: 21 de novembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da Amazon pode seguir outra direção?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade para o preço das ações da Amazon cair, então também pode operar a descoberto a partir de uma conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção dos preços de ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações.

