Como operar com a Alphabet com base no potencial de crescimento da IA

Dezembro 22, 2023 22:08

O ano de 2023 certamente será lembrado como o ano da IA ​​(Inteligência Artificial). Depois da OpenAI revelar o ChatGPT no final de 2022, despertou entusiasmo sobre as possibilidades do setor e desencadeou uma espécie de "corrida às armas" entre as principais empresas de tecnologia do mundo.

Entre as ações de tecnologia aparentemente bem posicionadas para se beneficiar desta indústria em crescimento está a empresa-mãe do Google, a Alphabet. E esta não é a única oportunidade de crescimento no futuro. Continue a ler o nosso artigo para saber mais sobre a Alphabet e o que os analistas estão a prever para as ações em 2024.

Ação: Alphabet Inc. (Google, Class A) Símbolo para conta Invest.MT5: GOOG Data da Ideia: 19 de dezembro de 2023 Período: 6 - 12 meses Nível de Entrada: $140,00 Preço-alvo: $153,00 Tamanho da Posição para conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações e em 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca com uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, pois algumas operações originam perdas e outras ganhos. Comece aos poucos para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique primeiro com uma conta demo para desenvolver o seu conhecimento antes de investir.

Porquê operar com a Alphabet?

No final de outubro, a Alphabet divulgou o seu relatório de resultados do terceiro trimestre. Embora as receitas e os lucros tenham crescido fortemente e superado as expectativas dos analistas, um segmento de negócio ficou aquém das expectativas, o que decepcionou os investidores. Abaixo estão alguns dos destaques do relatório do terceiro trimestre:

Receitas de $76,69 mil milhões de dólares em comparação com $75,98 mil milhões esperados – e um aumento de 11% anual (YoY);

Lucro por ação (EPS) de $1,55 dólares contra $1,45 esperado – e um aumento de 46,2% em relação ao ano anterior;

O lucro operacional cresceu 24,6%, de $17,14 mil milhões de dólares para $21,34 mil milhões;

A receita de publicidade cresceu 9,5%, de $54,48 mil milhões de dólares para $59,65 mil milhões;

A receita da Google Cloud cresceu 20,9%, de $6,90 mil milhões para $8,34 mil milhões, mas ficou abaixo das expectativas.

Foi a Google Cloud que decepcionou os investidores, com a receita ficando aquém das expectativas em mais de $20 milhões de dólares. No mercado de computação em nuvem que está a florescer, a participação de mercado de 11% do Google Cloud fica significativamente aquém da Amazon Web Services (32%) e do Microsoft Azure (22%).

No entanto, embora os investidores possam ter ficado desapontados pelo facto de as receitas da nuvem não terem correspondido às expectativas, continuaram a crescer fortemente ano após ano. Além disso, após uma série de perdas, o segmento registou três trimestres lucrativos consecutivos.

É importante lembrar que o mercado da cloud ainda é relativamente jovem, está a crescer rapidamente e, embora possa ficar atrás dos seus rivais, uma quota de mercado de 11% não é certamente insignificante. Se tomarmos a AWS como exemplo, isso mostra que o Google Cloud tem potencial para ser uma operação com margens consideravelmente altas nos próximos anos.

Mas é a IA que tem roubado todas os títulos das notícias financeiras este ano e que chamou a atenção tanto dos investidores como das grandes empresas de tecnologia. Assim, quais são as previsões da Alphabet nesta área?

Quando a OpenAI lançou o ChatGPT em novembro de 2022, o seu sucesso inesperado obrigou outras empresas de tecnologia a esforçarem-se para lançar as suas próprias ofertas de IA em resposta. Poucos meses após o lançamento do ChatGPT, a Google anunciou o seu próprio chatbot de IA, o Bard.

O lançamento não foi um grande sucesso, com o chatbot cometendo um erro factual logo na sua primeira apresentação. No entanto, a Alphabet planeja lançar um novo modelo de linguagem grande em 2024 chamado Gemini.

A ampla gama de produtos da Alphabet posiciona-a bem para ganhar vantagem dos avanços na tecnologia de IA. Google Search, YouTube, Google Cloud e Android, e os seus respectivos utilizadores, todos podem tirar benefício potencialmente do pesado investimento da Alphabet em IA. No entanto, a concorrência na indústria já é feroz, com outros gigantes da tecnologia, como a Microsoft e a Amazon, também a aumentarem o investimento nas suas próprias ofertas de IA.

As ações da Alphabet já subiram mais de 50% em 2023. Então, para onde os analistas esperam que o preço das ações segue a partir daqui?

Previsão das ações da Alphabet - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Alphabet nos últimos 3 meses, existem atualmente 26 avaliações para compra, 6 para manter e 0 de venda para as ações. O preço mais alto para uma previsão de ações da Alphabet é $180 dólares com o preço-alvo mais baixo de $129 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Alphabet é de $153,57 dólares.

Fonte: TipRanks - 19 de dezembro de 2023

Um exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Alphabet

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Alphabet poderia ser o seguinte:

Comprar as ações num intervalo acima de $140 dólares para permitir a volatilidade;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $153 dólares;

Manter o risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 6 a 12 meses;

Se comprar 20 ações da Alphabet:

Se preço-alvo for atingido = lucro potencial de $260 dólares [($153,00 - $140,00) * 20 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até descer muito mais antes de subir. Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre quanto pode perder potencialmente com uma operação, bem como os custos envolvidos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 dólares por ação. Isto significa que a compra de 20 ações da Alphabet resultaria numa comissão de $0,20 dólares ($0,02 * 20 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

No entanto, há uma taxa de transação mínima de $1 dólar. Portanto, comprar 20 ações da Alphabet resultaria numa comissão total de apenas $1 dólar!

Como comprar ações da Alphabet em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de mais de 4500 empresas, incluindo a Alphabet, com uma comissão de apenas $0,02 dólares por ação e uma comissão mínima de apenas $1 dólar em ações dos EUA.

Abra uma conta na Admirals para ter acesso ao Dashboard;

Clique em ‘Investir’ na sua conta real ou demo para abrir a plataforma web;

Procure por ações da Alphabet na pesquisa e clique no símbolo para abrir uma tabela de preços;

Clique em ‘Criar Nova Ordem’, insira a quantidade de ações que deseja comprar e clique em ‘Comprar’ para enviar o seu pedido ao mercado.

Fonte: Admirals MetaTrader WebTrader – Alphabet Inc. Gráfico H1. Registo: 19 de dezembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Clique no banner abaixo para operar ações da Alphabet ainda hoje! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Alphabet pode seguir outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há maior probabilidade do preço das ações da Alphabet cair, então você também pode operar a descoberto a partir de uma conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção dos preços de ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações.

INFORMAÇÕES SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Os dados acima fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões, análises de mercado, perspectivas semanais ou outras avaliações ou informações semelhantes (doravante “Análise”) publicadas nos sites das empresas de investimento da Admirals que operam sob a marca registada Admirals (doravante “ Admirals”) Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: