Operar com a Apple pelo lançamento do headset 'Reality Pro VR'

Janeiro 12, 2023 02:42

Em 2022, a Apple perdeu $846,34 biliões em capitalização de mercado devido à queda global do mercado de ações e problemas na produção da sua principal fábrica na China devido às restrições do Covid-19.

No entanto, os investidores agora estão a olhar para o ano com a atenção voltada para o lançamento altamente antecipado do headset de realidade mista 'Reality Pro' da Apple.

Saiba mais sobre o novo produto da Apple abaixo e como operar as ações.

Ação: Apple Inc Símbolo para Conta Invest.MT5: AAPL Data da Ideia: 10 jan 2023 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $134,00 Nível-alvo: $174,00 Tamanho Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Antecipando o headset ‘Reality Pro’ da Apple

No relatório da Bloomberg, a Apple está finalmente pronta para lançar o seu primeiro headset de realidade mista após sete anos de desenvolvimento. O headset deve ser lançado antes da Worldwide Developers Conference anual em junho e estará disponível para compra no outono.

O novo headset está configurado para correr num novo sistema operacional chamado xrOS. Embora os produtos da Apple já permitam que outras empresas e developers usem dispositivos de realidade mista, virtual e aumentada, como óculos, o Reality Pro deve competir com os produtos Meta de Mark Zuckerberg.

No entanto, uma das diferenças entre o produto de realidade virtual Quest da Meta é que o headset Reality Pro da Apple oferece um ambiente de realidade mista em vez de um ambiente de realidade virtual completo.

Os investidores geralmente ficam muito entusiasmados com os novos produtos da Apple, pois a empresa possui um dos maiores bancos de dados de compradores prontos para uso. No entanto, alguns investidores podem estar preocupados com o fato de que tanto foco foi dado ao Reality Pro que apenas pequenas atualizações serão feitas este ano noutros produtos da Apple, como iPads, relógios e MacBooks.

Outra preocupação a ser levada em consideração é o relato de um analista da Apple sobre problemas no desenvolvimento de software e problemas mecânicos. Isto atrasou o envio do headset até ao final de 2023.

Também não está claro como o número crescente de infecções por Covid na China afetará a produção industrial da Apple, que foi uma das causas da queda significativa do preço das suas ações no final do ano passado.

Previsão para ações da Apple - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Apple nos últimos 3 meses, existem atualmente 22 classificações de compra, 5 de retenção e 0 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Apple é de $210,00, com o preço-alvo mais baixo de $125,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Apple é de $174,71.

Fonte: TipRanks, 10 de janeiro de 2023

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Apple

Um exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Apple pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima de $134,00 para permitir a atual volatilidade do mercado.

Aponte para o preço-alvo médio do analista em torno de $174,00.

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 5% da sua conta total.

Período = 1 - 6 meses

Se comprar 10 ações da Apple:

Se a meta for atingida = $400,00 de lucro potencial ($174,00 - $134,00 * 10 ações).



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando que a Apple caiu cerca de 30% no ano passado.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e sempre saber quanto poderá perder numa operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 por ação. Isto significa que a compra de 10 ações da Apple resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação por lado.

Há uma taxa mínima de transação baixa de $1. Portanto, a ideia de trading do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no geral.

Como comprar ações da Apple em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a Apple com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader. Clique em Operar numa das suas contas ativas ou demo para abrir a plataforma web. Procure a sua ação na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico. Use a ferramenta de 'operar com um clique' ou clique com o botão direito do rato e abra um pedido para inserir o tamanho da sua operação, Stop Loss e nível de Take Profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Clique no banner abaixo para operar ações da Apple hoje. ▼▼▼

Consegue ver o preço das ações da Apple a seguir outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações da Apple cair, então também pode operar a descoberto numa conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar longo e curto para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como Operar CFDs.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: