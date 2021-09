Terá a China demasiadas empresas de veículos elétricos?

A adopção de veículos elétricos ou híbridos entre consumidores está a aumentar, graças às diferentes medidas regulatórias e restrições impostas por diferentes governos - no seguimento da conhecida Agenda 2030.

Recentemente, a capital espanhola aprovou novas restrições de mobilidade para veículos poluentes que entrarão em vigor nos próximos meses. Este plano estabelecerá diferentes zonas em Madrid nas quais apenas os veículos com as respectivas certificações energéticas e de emissões poderão circular livremente, juntando-se assim a outras grandes capitais e cidades europeias que já impuseram medidas semelhantes.

Levando-nos a acreditar que o desenvolvimento deste tipo de veículos só tenderá a crescer nos próximos anos. Esta constatação tem levadoos grandes fabricantes de veículos a oferecer cada vez mais este tipo de veículo aos seus consumidores e empresas - como vimos após o acordo assinado entre a Kia Motors e a Uber, em Junho.

Sem dúvida, o presente "rei" desse nicho de mercado é a Tesla, apesar da empresa de Elon Musk ter de competir com gigantes e marcas premium como a Mercedes, BMW e Audi, todas no setor automóvel há muito mais tempo. No entanto, a realidade é que na corrida À conquista do mercado de carros elétricos, por enquanto, parece que a China é o principal concorrente da Tesla.

Nos últimos anos, a China viu o surgir de várias empresas de veículos elétricos, incluindo NIO, Xpeng e BYD. Mas poderá isto constituir um problema?

Embora seja benéfico que exista concorrência no setor, já que favorece a inovação e os preços, parece que, para o Ministro da Indústria e Tecnologia da Informação da China, isto é um problema. Ele considera que existem demasiadas empresas deste tipo, existindo rumores que o governo tentará incentivar a sua consolidação. Portanto, poderemos observar o início de possíveis movimentações de fusão por parte do governo chinês nos próximos meses - o que geraria incertezas neste setor.

Apesar disso, parece que a expansão destas empresas fora do mercado chinês continua. Soubemos recentemente que a NIO recebeu uma classificação de segurança - Euro NCAP - de cinco estrelas, o que lhe permitiu comercializar o seu modelo ES8 na Europa. A empresa espera também começar a comercializar o seu popular ET7 na Alemanha durante o quarto trimestre de 2022, o que poderá representar um grande impulso para a sua produção e receita.

Embora no ano passado a NIO fosse uma das grandes estrelas do mercado, até agora, em 2021, este título caiu cerca de 22%. Neste momento está a ser negociada a cerca de 38 dólares por ação, tendo observado um declínio acentuado depois de estipular máximos históricos, acima dos 66$ por ação, a 11 de Janeiro, dando início à sua atual tendência decrescente e confirmando a divergência negativa que podíamos confirmar no seu indicador MACD.

Se olharmos ao gráfico diário de preço, constatamos que o preço encontrou forte suporte junto dos 31$ por ação, representado pela banda vermelha inferior, onde de início a uma forte recuperação até junto da sua linha de tendência decrescente, a cerca de 55$ por título. Neste momento, podemos confirmar que, embora o preço esteja a lutar para recuperar o patamar de 40$, as suas médias móveis estão a efetuar um possível cruzamento triplo de baixa, o que poderá desencadear uma nova movimentação de baixa se perder o nível de suporte representado pela faixa vermelha superior.

Tal quebra poderia trazer o preço até junto dos seus mínimos anuais e a perda desse nível abriria a porta a uma correção posterior. Se o preço conseguir subir acima e manter o nível de 40$ por ação, poderá então experimenciar um novo impulso de alta, onde terá que enfrentar vários níveis de resistência. Portanto, enquanto o preço não for capaz de quebrar acima de sua linha de tendência descrescente, o sentimento permanecerá negativo.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário NIO. Intervalos de dados: 23 de Julho de 2020 a 16 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 16 de Setembro. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 3 anos:

2020: 1,112.24%

2019: -36.89%

2018: -8.74%

