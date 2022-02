Fazer 'shorting' com o índice Nasdaq 100 para proteger uma carteira de ações de tecnologia longa

Fevereiro 04, 2022 22:08

Embora a recente queda do mercado de ações tenha criado algumas oportunidades interessantes de investimento de longo prazo, alguns investidores usaram-no como uma oportunidade para proteger as suas carteiras de ações.

Através de produtos como CFDs de índices (contratos por diferença), pode especular sobre a subida ou descida de um índice do mercado de ações.

Se for no tempo correto, qualquer lucro potencial de especular sobre uma queda contínua num índice do mercado de ações pode ajudar a compensar quaisquer perdas numa carteira de ações longas, que é a razão pela qual os CFDs foram criados por dois banqueiros de investimento em Londres durante a década de 1990.

No exemplo de ideia de negociação desta semana, analisamos como negociar o índice do mercado de ações Nasdaq 100 para proteger um portfólio de ações baseado em tecnologia. Também pode usar este conceito como exemplo para negociar outros CFDs de índices de ações com base na construção da sua carteira de ações.

CFD de Índice: CFD Índice Nasdaq 100 Símbolo Trade.MT4 / Trade.MT5: NQ100 Data da Ideia: 31 janeiro 2022 Horizonte Temporal: 2 - 3 semanas Nível de Entrada: 13.718,00 Nível de Stop Loss: 14.653,00 Preço-alvo: 12.656,00 Tamanho da Posição Conta Trade.MT4 / Trade.MT5: Max 2% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

As contas Trade.MT4 e Trade.MT5 permitem especular sobre a direção do preço de ações e índices do mercado de ações usando CFDs. Isso significa que pode negociar longo e curto para potencialmente lucrar com os preços em alta e em queda. Saiba mais sobre CFDs neste artigo 'Como negociar CFDs'.

Todas as operações no mercado financeiro são de alto risco e pode perder mais do que arrisca com uma operação. Nunca invista mais do que aquilo que pode suportar, pois irá perder e ganhar com algumas operações. Comece com cautela de forma a entender os seus níveis de tolerância ao risco ou pratique com uma conta demonstração para primeiro construir o seu conhecimento antes de investir.

O que é 'Hedging'?

'Hedging' é um método que consiste em diminuir a exposição ao risco de uma carteira, assumindo a posição oposta das suas operações.

Por exemplo, se tiver uma conta Admirals Invest.MT5, poderá deter ações de empresas de tecnologia como Apple, Microsoft ou Tesla. No entanto, a recente queda do mercado de ações pode ter causado a perda de valor teórico destes investimentos.

Os investidores normalmente têm três opções:

Acalma durante a queda e tem uma visão de longo prazo de que o preço das ações acabará por voltar a subir; Vende as posições e tenta comprá-las de volta em níveis melhores se o mercado continuar a cair; Faz 'short sell' do CFD do índice Nasdaq 100 para que qualquer lucro potencial dessa negociação possa compensar qualquer queda no valor total de participação em ações.

A opção número três é, na verdade, o motivo pelos quais os CFDs foram criados por dois banqueiros de investimento na década de 1990. No entanto, vale a pena notar que é muito mais fácil falar do que fazer. O que acontece se errar no timing certo com o seu CFD de índice curto? Então deve preparar-se para perdas no seu portfólio de ações e da sua posição curta de CFD de índice.

É por isso que a gestão de risco é fundamental. O objetivo não é tentar cobrir toda a perda de valor na sua carteira de ações comprada, mas diminuir a perda geral, tentando lucrar com uma queda contínua no índice do mercado de ações, compensando parte da queda no valor da sua carteira de ações.

Porquê negociar o índice Nasdaq 100?

Algumas das ações mais populares entre os investidores estão no setor de tecnologia. Isso inclui ações como Apple, Amazon, Tesla, Facebook (agora Meta), Microsoft, Alphabet e assim por diante.

Houve momentos nos últimos anos em que essas seis ações representaram quase metade do valor do índice Nasdaq 100 (um índice das 100 maiores ações listadas na bolsa NASDAQ).

Portanto, se está a tentar proteger um portfólio de ações, principalmente de tecnologia, o índice do mercado de ações Nasdaq 100 é uma boa possibilidade.

Em janeiro, o índice encerrou cerca de 15% mais baixo. A ameaça de aumento das taxas de juro - o que torna os custos de empréstimos para as empresas mais caros - prejudicou mais o setor de tecnologia, pois este depende do crescimento.

Com a expectativa da Reserva Federal aumentar as taxas de juro cinco vezes este ano, é provável que a direção do índice Nasdaq 100 seja amplamente observada entre traders e investidores.

O índice quebrou a média móvel de 55 com a de 144 à vista

No gráfico semanal do CFD do índice Nasdaq 100 mostrado abaixo, o preço passou as últimas duas semanas abaixo da média móvel semanal de 55 períodos (linha vermelha).

Historicamente, quando o preço quebrou essa média móvel, ele moveu-se para a média móvel semanal de 144 períodos (linha verde).

Os períodos de 55 e 144 são baseados na sequência de Fibonacci, que é frequentemente usada por traders em análise técnica.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, NQ100, Semanal - Intervalo: de 6 julho 2014 a 31 janeiro 2022, registado a 31 janeiro 2022 às 7:00 GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Se o preço continuar a cair, os traders podem concentrar-se no próximo nível de suporte horizontal principal em torno de 12.656,00 (mostrado pela linha horizontal preta), que está logo acima da média móvel semanal de 144 períodos.

Há uma variedade de diferentes ferramentas de análise técnica que os traders podem usar para auxiliar o seu processo de tomada de decisão. Pode aprender mais sobre indicadores técnicos na biblioteca de Indicadores Forex da Admirals.

Exemplo de Ideia de Trading para o CFD do Índice Nasdaq 100

Com base na análise acima, um exemplo de ideia de trading para o CFD do índice Nasdaq 100 pode ser o seguinte:

Vender 'short' o índice numa quebra da baixa da semana passada (começando a 24 de janeiro de 2022) em $13.718,00;

Colocar um 'stop loss' de proteção numa quebra da alta da semana passada em $14.653,00;

Colocar um preço-alvo no próximo nível principal de suporte em torno de $12.656,00;

Manter o risco baixo num máximo de 2% da sua conta total;

Horizonte temporal = 2 – 3 semanas;

Se negociou com um tamanho de posição de 0,1 lotes, então:

Se preço-alvo for atingido = lucro de $106,20; Se 'stop loss' for atingido = -$93,50 de perda.



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço das ações suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando a recente queda nos mercados de ações globais.

Portanto, certifique-se em fazer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deve sempre saber quanto pode perder numa negociação e os riscos envolvidos.

Pode fazer isso usando a Calculadora de Trading da Admirals para a conta Trade.MT4, conforme mostrado abaixo:

Fonte: Calculadora de Trading da Admirals

Outro fator a considerar é o custo de transação de CFDs. Esses incluem:

Spread . Este é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um instrumento financeiro. O spread típico da Admirals no índice Nasdaq 100 é de apenas 1 ponto.

. Este é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um instrumento financeiro. Comissão . Este é o custo para fazer uma transação de compra e venda. A partir da conta Admirals Trade.MT4, há ZERO comissões a pagar para comprar ou vender um CFD de índice de ações.

. Este é o custo para fazer uma transação de compra e venda. Swaps . Esta é a taxa que cai durante a noite ao manter a sua posição para o dia seguinte. A taxa de swap atual para o CFD do índice Nasdaq 100 da conta Trade.MT4 é -0,00847 para posições longas e -0,00819 para posições curtas.

. Esta é a taxa que cai durante a noite ao manter a sua posição para o dia seguinte.

Pode encontrar mais detalhes na página Especificações do Contrato.

Como negociar o índice Nasdaq 100 em 4 etapas

Pode negociar CFDs do índice Nasdaq 100 e outros índices do mercado global de ações nas contas Trade.MT4 ou Trade.MT5.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader; Clicar em 'Negociar' numa de suas contas reais ou demo para abrir a plataforma web ou baixar a plataforma para desktop MetaTrader 4 ou MetaTrader 5; Procurar por 'NQ100' na parte inferior da janela 'Market Watch' e arraste o símbolo para o gráfico; Usar o recurso de negociação a um clique ou pressione com o botão direito do rato e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua negociação, 'stop loss' e 'take profit'.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Desktop. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Clique no banner abaixo para começar a negociar o índice Nasdaq 100 hoje! ▼▼▼

Consegue ver o índice Nasdaq 100 a mover-se de forma diferente?

Lembre-se que todas as ideias analíticas e de negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há a possibilidade de o índice Nasdaq 100 subir, então também pode operar 'long' usando uma conta de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também oferece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção do preço das ações, índices e outras classes de ativos usando CFDs.

Isto significa que pode operar 'short' ou 'long' para potencialmente lucrar com o aumento ou queda dos preços das ações.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: