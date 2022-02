Como negociar o potencial do ouro num aumento técnico

Após o aumento de 78% do ouro desde agosto de 2018 para o seu recorde em agosto de 2020, este passou grande parte do último ano e meio a consolidar-se num intervalo de negociação de triângulo simétrico.

As duas principais forças que atualmente afetam o preço do ouro estão relacionadas com a política de taxas de juro da Reserva Federal e à procura por ouro como proteção contra a inflação.

Uma mudança neste equilíbrio provavelmente causará uma quebra técnica no gráfico de preços do ouro, com o potencial de o ouro subir mais de 10% em direção ao seu recorde.

Continue a ler para saber como negociar o potencial desta previsão de preço do ouro.

Mercado: GOLD vs US Dollar Símbolo Trade.MT4 / Trade.MT5: GOLD Data da Ideia: 9 fevereiro 2022 Horizonte Temporal: 3 - 4 semanas Nível de Entrada: $1854,00 Nível de Stop Loss: $1780,00 Nível Alvo: $1950,00 Tamanho da Posição Trade.MT4 / Trade.MT5: Max 5% Risco: Alto

As contas Trade.MT4 e Trade.MT5 permitem especular sobre a direção do preço de metais como o Ouro usando CFDs. Isso significa que pode negociar 'long' e 'short' para potencialmente lucrar com os preços em alta e em queda. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como negociar CFDs.

A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo. Os investidores podem optar por comprar ações de minas de ouro ou ETFs de ouro (fundos negociados em bolsa) que podem beneficiar-se de preços mais altos do ouro.

Todas as negociações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca numa só negociação. Nunca invista mais do que pode perder, pois algumas operações poderão originar perdas e ganhos. Comece com cuidado de forma a conhecer os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demonstração para construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê investir em Ouro?

O ouro é uma das formas de moeda mais antigas do mundo e o seu preço é amplamente observado entre traders e investidores financeiros em todo o mundo. Há uma variedade de razões pelas quais os investidores optariam por investir em ouro.

Estatuto de 'porto seguro' do Ouro

O ouro é frequentemente visto como um 'porto seguro' em tempos de incerteza económica. O investidor mais famoso do mundo, Warren Buffett, disse que “o ouro é uma maneira de ficar longe do medo”.

Com os mercados globais de ações a sofrerem quedas significativas no início do ano, a procura por ouro aumentou. Os investidores tendem a ver o ouro como um 'porto seguro' devido à sua reserva de valor – é líquido para comprar e vender instantaneamente, mas tem uma oferta finita que o torna mais valioso.

Ouro como proteção da inflação

Pesquisas do World Gold Council mostram que o ouro pode actuar como uma proteção contra a inflação no longo prazo. Com a inflação perto de recordes no ano passado, espera-se que a Federal Reserve aumente as taxas de juro cinco vezes este ano.

No entanto, de acordo com o banco de investimento UBS, há “elevada procura [em ouro] por hedges de portfólio”, citando preocupações de que as taxas de juro mais altas farão com que o crescimento vacile. A previsão média do preço do ouro pelo banco para este ano é de $1925.

Ouro como investimento de longo prazo

Muitos investidores podem optar por investir em fundos negociados em bolsa de ouro (ETFs). São fundos que seguem o preço subjacente do ouro mantendo o ouro físico em cofres ou comprando contratos futuros de ouro.

Os investidores também podem optar por analisar o desempenho das ações de minas de ouro. À medida que o preço do ouro aumenta, isso pode traduzir-se em melhores margens de lucro para quem faz a extração de ouro. No entanto, como em qualquer ação, existem outros fatores a serem levados em consideração que podem afetar o resultado final.

Com a Admirals, pode negociar contratos futuros de ouro, ações de minas de ouro e fundos negociados em bolsa de ouro (ETFs), ou receber o desempenho do ouro de uma conta Admirals Wallet Gold com custo zero de manutenção.

Ouro para especulação de curto prazo

Devido à volatilidade do ouro, existem traders que usarão estratégias de negociação de curto prazo para especular sobre a direção do preço do ouro. Isso pode ser feito usando CFDs (contratos por diferença) que permitem negociar 'long' e 'short' e potencialmente lucrar com preços em alta e em queda.

Previsão do preço do ouro para 2022

Atualmente, a análise do gráfico técnico para o ouro mostra que o preço está a ser negociado dentro de um intervalo de negociação de triângulo simétrico. Este é o padrão de preço que mostra uma série de máximos mais baixos com uma linha de resistência descendente e mínimos mais altos com uma linha de suporte ascendente, conforme mostrado no gráfico de preços do ouro abaixo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, GOLD, Semanal - Intervalo de dados: de 15 de abril de 2018 a 8 de fevereiro de 2022, realizado em 8 de fevereiro de 2022 às 19:00 GMT. Note que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. Desempenho dos últimos cinco anos: 2021 = -3,51%, 2020 = +24,42%, 2019 = +18,87%, 2018 = -2,14%, 2017 = +13,68%.

Embora o preço do ouro tenha tentado romper esse triângulo simétrico em várias ocasiões no passado, este não conseguiu continuar a tendência. Estamos agora a movermo-nos para a extremidade menor do padrão de preços do triângulo simétrico, onde uma fuga é mais provável - especialmente com o aumento da volatilidade esperado este ano.

Um Exemplo de Ideia de Negociação para CFDs de Ouro

Com base na análise acima, se o preço do ouro puder romper o topo do padrão de triângulo simétrico e continuar a sua tendência de longo prazo mais alta, um exemplo de ideia de negociação para o CFD Ouro vs Dólar americano pode ser o seguinte:

Compre o CFD de Ouro num intervalo da última vela semanal testando o topo do padrão de triângulo simétrico em 1854,00;

Coloque um stop loss de proteção numa quebra do mínimo da mesma vela semanal em 1780,00;

Coloque um preco-alvo no próximo nível principal de resistência horizontal em torno de 1950,00;

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 5% da sua conta total;

Horizonte temporal = 3 – 4 semanas;

Se negociar com um tamanho de posição de 0,01 lotes, então:

Se a sua meta for atingida = lucro de $96,00; Se o seu stop loss for atingido = -$74,00 de perda.



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço do ouro suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando o quão volátil o preço do ouro pode ser.

Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deve sempre saber quanto pode perder numa negociação e os riscos envolvidos.

Pode fazer isso usando a Calculadora de Trading da Admirals para a conta Trade.MT4, conforme mostrado abaixo:

Fonte: Calculadora de Trading da Admirals

Outro fator a considerar é o custo da negociação de CFDs de ouro. Estes incluem:

Spread. Esta é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um instrumento.

O spread típico da Admirals em ouro é de apenas 0,20 USD!

Comissão. Este é o custo para fazer uma transação de compra e venda.

Da conta Admirals Trade.MT4 e Trade.MT5 a comissão é ZERO para comprar ou vender CFDs de ouro.

Swaps. Esta é a taxa overnight para transitar a sua posição para o dia seguinte.

A taxa de swap atual para os CFDs de ouro da conta Trade.MT4 é -16,17 para posições longas e -14,92 para posições curtas.

Pode encontrar mais detalhes na página Especificação do Contrato da Admirals.

Como negociar CFDs de ouro em 4 passos

Pode negociar CFDs de ouro das contas Trade.MT4 ou Trade.MT5 usando o processo de quatro etapas descrito abaixo.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader; Clique em Negociar numa das suas contas reais ou demo para abrir a plataforma web ou descarregar a plataforma de desktop MetaTrader 4 ou MetaTrader 5; Procure por GOLD na parte inferior da janela 'Market Watch' e arraste o símbolo para o gráfico; Use o 'recurso de negociação a um clique' ou clique com o botão direito do rato e abra um pedido de negociação para inserir o tamanho da sua ordem, stop loss e nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Desktop. Note que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Acha que o Ouro poderá seguir outro comportamento?

Lembre-se de que todas as ideias de análise e negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor. Se acredita que há uma forte probabilidade do preço do ouro cair, também poderá negociar 'short' de uma conta de negociação CFD (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

Prefere investir em ouro?

Se preferir investir em ouro e quiser tentar capitalizar o desempenho dos preços do ouro, também pode fazê-lo com a Admirals!

A conta Carteira Admirals Gold permite que receba o resultado do desempenho do ouro com zero custos de manutenção.

Tudo o que precisa de fazer é transferir o seu capital de investimento (dólares americanos, euros, libras esterlinas etc.) para a conta de ouro da Sala do Trader da Admirals e convertê-lo de volta quando achar melhor altura.

Abra uma conta hoje e veja todas as maneiras de tentar capitalizar com o movimento do ouro hoje!

