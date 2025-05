Como negociar ações da Walmart após desempenho do primeiro trimestre de 2026

Maio 21, 2025 02:54

Fundada em 1962, a Walmart cresceu até operar mais de 10.000 lojas e emprega mais de 2,2 milhões de pessoas em 19 países. Reconhecida como uma das maiores retalhistas a nível mundial, é um indicador-chave das tendências económicas e do comportamento de gastos dos consumidores. Saiba mais sobre o desempenho do primeiro trimestre fiscal de 2026 da Walmart e o que os analistas estão a prever para a ação.

Ação: Walmart Inc. Símbolo para Conta Invest.MT5: WMT Data da Ideia: 19 de maio 2025 Período: 1 - 12 meses Nível de Entrada: $99.40 Preço-alvo: $120.00 Tamanho da Posição para Conta Invest.MT5: Máx. 5% Risco: Elevado

Fonte: TradingView

Desempenho do Walmart no 1.º trimestre fiscal de 2026

Aqui estão alguns dos principais destaques do relatório de resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026 da Walmart:

Lucro por ação: 61 cêntimos vs. 58 cêntimos esperados;

Receita: 165,61 mil milhões de dólares vs 165,84 mil milhões de dólares esperados;

Lucro líquido: 4,49 mil milhões de dólares, em comparação com 5,10 mil milhões de dólares no ano anterior;

Previsão fiscal para o ano inteiro: 3% a 4%;

Negócios de comércio eletrónico dos EUA e globais registam o primeiro trimestre lucrativo.

O Walmart superou as expectativas dos analistas quanto aos lucros por ação, mas ficou aquém das estimativas de receita. No entanto, as receitas aumentaram 2,5% face ao mesmo período do ano anterior. Este foi o primeiro trimestre em que o volume de negócios ficou aquém das expectativas desde fevereiro de 2020.

As vendas de comércio eletrónico aumentaram 21% nos EUA e 22% a nível global. O crescimento foi largamente atribuído a margens mais elevadas na publicidade online e no seu mercado de terceiros. O retalhista recusou-se a oferecer orientações para os lucros por ação no próximo trimestre devido às alterações na política tarifária dos EUA.

Uma grande preocupação para a Walmart e outros retalhistas é a incerteza relativamente às futuras tarifas comerciais. Aproximadamente um terço do que o Walmart vende nos EUA provém de outros países como a China, o Vietname, a Índia e o México. O retalhista já começou a reduzir o volume de algumas compras que acredita poderem vender menos devido aos aumentos de preços resultantes de tarifas mais elevadas.

Na conferência de resultados, reiterou que os aumentos de preços devido às tarifas poderiam começar ainda este mês. Alguns analistas mudaram para uma classificação de manutenção da ação, como destacado abaixo.

Previsão para as Ações da Walmart - O que dizem os analistas?

De acordo com 31 analistas de Wall Street, consultados pela TipRanks, que oferecem uma previsão de preço das ações da Walmart para 12 meses nos últimos 3 meses, existem atualmente 29 recomendações de compra, 2 de manutenção e 0 de venda para a ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Walmart é de $120,00, com o preço-alvo mais baixo em $91,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Walmart é de $109,27.

Fonte: Lista de Ações da Admiral Markets, Walmart. 19 de maio de 2025.

Exemplo de Ideia de Negociação para o preço das ações da Walmart

Os seguintes exemplos de negociação são apenas para fins educativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os investidores devem realizar pesquisas independentes antes de tomarem decisões de negociação.

Um exemplo de ideia de negociação para o preço da ação da Walmart poderia ser o seguinte:

Comprar a ação numa rutura acima do seu máximo pós-resultados a $99,40 para permitir a volatilidade;

Objetivo logo abaixo do preço-alvo mais elevado dos analistas de $120,00;

Mantenha o seu risco reduzido a um máximo de 5% da sua conta total;

Prazo = 1 – 12 mese;

Se comprar 10 ações da Walmart: Se o objetivo for alcançado = 206,00$ de lucro potencial [(120,00$ - 99,40$) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem. De facto, o preço da ação pode até descer muito mais, especialmente devido a alguns dos obstáculos que a Walmart enfrenta devido à incerteza das tarifas comerciais.

É importante praticar uma boa gestão de risco e estar sempre ciente de quanto poderá potencialmente perder numa transação, dos riscos envolvidos, bem como dos custos.

Com a conta Invest.MT5 da Admiral Markets, pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão a partir de $0,02 por ação. Isto significa que a compra de 10 ações da Walmart resultaria numa comissão de 0,20 dólares (0,02 dólares * 10 ações) pela execução de uma transação por cada lado.

No entanto, existe uma taxa mínima de transação de $1. Assim, o exemplo de ideia de negociação acima resultaria numa comissão total de 1 dólar.

Como comprar Ações do Walmart em 4 passos

Com a Admiral Markets, pode adquirir ações de empresas dos EUA, como a Walmart, com uma comissão desde $0,02 por ação e uma comissão mínima de $1.

Abra uma conta na Admiral Markets para aceder ao Dashboard; Clique em Negociar ou Investir numa das suas contas reais ou de demonstração para abrir a plataforma web; Procure pela sua ação na janela de pesquisa no topo; Introduza os seus níveis de entrada, stop-loss e take profit no ticket de negociação.

Fonte: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. Walmart. Mensal. Data: Janeiro de 2013 a Maio de 2025, capturado em 19 de Maio de 2025.

Acha que o preço das ações da Walmart a pode mover-se de forma diferente?

Se acredita que existe uma maior probabilidade de o preço das ações da Walmart descer, também pode negociar short utilizando CFDs (Contratos por Diferença). No entanto, estes apresentam riscos mais elevados e não são adequados para todos os investidores. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como Negociar CFDs.

