Operar a Disney após bater as assinaturas da Netflix

Agosto 19, 2022 06:32

As ações da Disney estão no centro das atenções depois da gigante dos media registar 221 milhões de assinantes para o seu serviço de streaming Disney+ e Hulu – superando o número total de assinantes da Netflix.

Enquanto concorrentes como a Netflix e Warner Bros Discovery anunciaram queda no número de assinantes e uma mudança na estratégia de conteúdo, a Disney parece estar a contrariar a tendência – pelo menos por enquanto.

Saiba como operar ações da Disney abaixo.

Ação: The Walt Disney Co. Símbolo para Conta Invest.MT5: DIS Data da Ideia: 16 Agosto 2022 Período: 1 - 6 meses Nível de entrada: $116,00 Preço-alvo: $138.00 Tamanho Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Disney supera assinantes da Netflix e anuncia aumento de preços

No último relatório de ganhos do terceiro trimestre da Disney, os números mostraram que as assinaturas do Disney+ subiram para 152,1 milhões, superando as expectativas dos analistas de 147 milhões. A contagem de assinantes do Disney+, Hulu e ESPN totalizou 221 milhões, excedendo os 220 milhões da Netflix.

A empresa também anunciou planos para um serviço Disney+ suportado por publicidade e um aumento de $3 no preço do seu serviço sem anúncios para $10,99. Também anunciou um aumento de preços para assinantes do Hulu e da ESPN.

Os aumentos de preços são um plano para tornar o seu serviço mais lucrativo depois do prejuízo operacional que o serviço de streaming registou, uma perda de $1,1 bilião. Isto foi devido ao maior custo de conteúdo.

No entanto, a diretora financeira Christine McCarthy revelou no anúncio de ganhos que as perdas do Disney+ começarão a atingir o pico em 2022 e afirmou anteriormente que perderá dinheiro no Disney+ até 2024.

Dan Loeb, gestor de hedge funds, compra participação na Disney e pressiona spin off na ESPN

O gestor de hedge funds da Third Point, Dan Loeb, anunciou uma nova participação na Disney, acompanhada de uma carta ao CEO da Disney, Bob Chapek, para desmembrar a sua rede de desporto ESPN. Loeb afirmou que, como uma entidade separada, a ESPN poderia procurar mais fluxos de receita que seriam difíceis sendo parte da Disney, como as apostas desportivas.

O preço das ações inicialmente subiu com o anúncio da notícia, já que Loeb tem sido um investidor ativista proeminente na Disney. Anteriormente, este construiu uma participação na Disney para forçá-la a aumentar o seu serviço de streaming.

Previsão de Ações da Disney - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Disney nos últimos 3 meses, atualmente existem 17 classificações de compra, 4 de espera e 0 de venda na ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Disney é de $160,00 com a meta de preço mais baixa em $120,00.

A meta de preço médio para uma previsão de ações da Disney é de $138,80, o que representa cerca de 11% de alta em relação aos níveis atuais, no momento da redação deste artigo.

Fonte: TipRanks, 16 agosto 2022

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Disney

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Disney pode ser o seguinte:

Compre a ação por $116,00 para permitir a volatilidade atual do mercado.

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo médio do analista a $138,00.

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 5% da sua conta total.

Período = 1 - 6 meses

Se comprar 10 ações da Disney:

Se a meta for atingida = lucro potencial de $220,00 ($138,00 - $116,00 * 10 ações).



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço das ações suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando a recente volatilidade nos mercados globais de ações.

Portanto, certifique-se em exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes no trading com sucesso. Deve sempre saber quanto poderá perder numa operação e os riscos envolvidos.

Outro fator a considerar é a comissão que pode consumir parte dos seus lucros. Com a conta Admirals Invest.MT5, poderá comprar ações dos EUA a partir de $0,02 por ação. Isto significa que comprar 10 ações da Disney resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações).

Há uma baixa taxa mínima de transação de $1. Portanto, a ideia de trading do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no total!

Como comprar ações da Disney em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a Disney com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader. Clique em Negociar numa das suas contas real ou demo para abrir a plataforma web. Procure a sua ação na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico. Use o recurso a negociação com um clique ou clique com o botão direito do rato e abra um ticket de trading para inserir o tamanho da sua operação, stop loss e nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Note que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Clique no banner abaixo para comprar ações da Disney hoje! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Disney pode seguir outra direção?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade do preço das ações da Disney cair, então também pode operar curto a partir de uma conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço de ações usando CFDs.

Isto significa que pode negociar longo e curto para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como negociar CFDs.

