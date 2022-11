Dados importantes sobre a confiança na Alemanha antes de uma recessão iminente

Novembro 24, 2022 00:04

Apresentamos dados importantes sobre a confiança dos consumidores e das empresas na Alemanha à medida que uma recessão se aproxima e a inflação influencia as perspectivas económicas.

Cruzamentos de moeda EUR

Os cruzamentos do EUR podem ser afetados pelo relatório mensal do IFO Business Climate para novembro, previsto para esta quinta-feira. A confiança empresarial, que antes era de 84,3, agora está em 85 em novembro, de acordo com o consenso.

Espera-se que a maior economia da Europa entre em recessão no quarto trimestre, portanto, tenha cuidado. O instituto IFO prevê uma contração de 0,6% neste quarto trimestre para a Alemanha, e a sua pesquisa mostra que 1 em cada 2 empresas espera aumentar os preços de bens e serviços nos próximos 3 meses.

A inflação na Alemanha atingiu 10,4% em outubro, ante 10% em setembro. Se metade das empresas alemãs espera aumentar os preços, é provável que a inflação suba, a menos que o Banco Central Europeu (BCE) torne mais dura a sua a política monetária. No momento da publicação deste artigo, a política do BCE ainda é mais permissiva do que a da Fed, o que significa que o fluxo de caixa é direcionado para ativos vinculados aos EUA com taxas de juro mais altas, o que põe em causa a força do EUR.

Índice GfK da Confiança do Consumidor

Mais dados sobre o ciclo económico alemão são esperados na sexta-feira com o lançamento do Índice de Confiança do Consumidor da GfK. Em novembro ficou em -41,9, e o consenso é que o resultado de dezembro seja -39,6.

O sentimento negativo do consumidor afetou as expectativas de rendimento e gastos na Alemanha. O BCE reúne-se a 15 de dezembro num momento de debilidade na confiança do consumidor e das empresas, mas não tem escolha a não ser conter a inflação.

Os recentes confinamentos na China e a guerra na Ucrânia adicionam mais riscos ao crescimento na Alemanha. Em desenvolvimentos recentes, as autoridades comerciais alemãs estão a planear diversificar os parceiros comerciais do país depois do chanceler Olaf Scholz dizer que não cometerá o erro de confiar num país novamente.

