Como operar com a Amazon durante o seu corte de custos

Março 31, 2023 00:09

A maioria das grandes empresas de tecnologia anunciou medidas de corte de custos à medida que a economia desacelera e os custos de empréstimos se tornam mais caros com o aumento da inflação e das taxas de juro.

Saiba mais sobre as medidas de corte de custos da Amazon e como isso pode afetar o preço das suas ações e o que os analistas estão a prever para as suas ações.

Ação: Amazon Símbolo Conta Invest.MT5: AMZN Data da Ideia: 27 mar 2023 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $103,00 Preço-alvo: $136,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Operar ações da Amazon ao mesmo tempo que faz cortes nos seus custos

Numa declaração interna enviada na semana passada pelo CEO da Amazon, Andy Jassy, ​​para a sua equipa, detalhou os planos para a empresa cortar 9000 empregos em divisões como computação em nuvem, publicidade e recursos humanos. Esta medida soma-se aos já anunciados 18000 cortes de empregos na sua divisão de retalho, dispositivos e recursos humanos.

A gigante do comércio eletrónico está a tentar racionalizar os seus custos devido à incerteza que existe no futuro. O foco agora é mais estreito, mas ainda em investir em projetos de longo prazo e experiências de consumo. Este é o maior número de despedimentos nos 28 anos de história da empresa e ocorrem após uma grande onda de gastos durante a pandemia, que aumentou a força de trabalho para mais de 1,6 milhões de pessoas.

A desaceleração do crescimento no seu principal negócio de retalho também influenciou a decisão de ativar o congelamento de contratações e encerrar alguns dos seus projetos mais experimentais. A combinação de crescimento lento, despesas mais altas e uma perspectiva económica incerta pesaram sobre a maioria das empresas de tecnologia.

De acordo com alguns analistas, estas medidas de corte de custos podem ajudar a lucratividade da Amazon. Brian Nowak, analista do Morgan Stanley, afirmou que os ganhos antes de juros e impostos podem ajudar a divisão Amazon Web Services a aumentar em 100 pontos base.

Outros analistas classificaram as ações como 'on hold' devido ao impacto dos custos crescentes nos negócios e no consumidor. Embora cortes de empregos possam ajudar a reduzir custos, o simples fato de estar a ser feito mostra que uma empresa está a passar por dificuldades ou com uma previsão de dificuldades.

Embora a Amazon Web Services seja o maior provedor de computação em nuvem do mundo, gerando uma parte significativa da receita para a empresa, o restante dos produtos e serviços da Amazon depende muito da saúde do consumidor. Analisar o ambiente macroeconómico é tão importante quanto analisar os fundamentos da empresa para ações como a Amazon.

Previsão de ações da Amazon - o que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Amazon nos últimos 3 meses, atualmente existem 37 classificações de compra, 1 de retenção e 0 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Amazon é de $192,00, com o preço-alvo mais baixo de $106,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Amazon é de $136,86.

Fonte: TipRanks, 27 de março de 2023

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Amazon:

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Amazon pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima da subida pós-lucros em $103,00;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $136,00;

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 5% da sua conta total;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da Amazon:

Se preço-alvo for atingido = $330,00 de lucro potencial ($136,00 - $103,00 * 10 ações).



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é pouco provável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando o motivo pelo qual a Amazon e as principais empresas de tecnologia estão a cortar custos – uma desaceleração da economia.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e sempre saber quanto pode perder numa operação e os respetivos riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 por ação. Isto significa que a compra de 10 ações da Amazon resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação para cada lado lado.

Existe uma baixa taxa mínima de transação de $1. Portanto, a ideia de trading do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no total!

Como comprar ações da Amazon em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a Amazon com uma baixa comissão de apenas $0,02 por ação e uma baixa comissão mínima de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com a Admirals para acessar a Sala do Trader. Clique em Negociar em uma de suas contas ativas ou de demonstração para abrir a plataforma da web. Pesquise sua ação na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico. Use o recurso de negociação com um clique ou clique com o botão direito do mouse e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua negociação, parar a perda e obter o nível de lucro.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Amazon, mensal. Intervalo: 1 de julho de 2011 a 27 de março de 2023, registado em 27 de março de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Clique no banner abaixo para operar ações da Amazon ainda hoje! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Amazon pode ter outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade do preço das ações da Amazon cair, então também pode operar a descoberto com uma conta de trading CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço da ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como Operar CFDs.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: